Jak si užít stáří bez starostí o peníze

Problémy s financemi jsou v důchodovém věku častým strašákem. Každý, kdo po celý život pilně pracoval, by si měl v důchodu konečně odpočinout a věnovat se koníčkům, cestování nebo třeba vnoučatům. Penze od státu však často nepokryje ani základní životní nároky, zvláště pokud jste byli zvyklí na vyšší životní úroveň.

Rádi jste dříve jezdili na chalupu, ale víte, že by potřebovala opravit? Jste zvyklí využívat k přepravě a výletům auto, ale Vaše staré najednou dosloužilo a Vy si v penzi nový automobil nemůžete dovolit? Potřebuje Váš dům už dlouho opravu střechy nebo třeba zateplení? Chtěli byste s vnoučaty na dovolenou k moři, ale ze svého nízkého důchodu si to nemůžete dovolit?

Finanční problémy ve stáří se nemusí týkat jenom nás samotných – je možné, že děti, vnoučata nebo jiní příbuzní jednoho dne požádají o pomoc v tíživé finanční situaci. Jak se ale zachovat, když víte, že jim pomoci nemůžete, protože na to nemáte?

Jak žít důstojně i v důchodu?

Pro přilepšení v důchodovém věku existuje několik možností. Jednou z nich je přivýdělek. Jenže co když už Vám na práci v důchodu nezbývá sil – nemluvě o tom, že sehnat práci ve starším věku se mnohdy ani nepodaří.

Pro zlepšení finanční situace volí mnoho starších lidí možnost půjčky. Toto řešení je ale krajně nerozumné – při nízkém příjmu v podobě penze od státu nikdy nevíte, jak dlouho budete moci půjčku splácet. Navíc se můžete v budoucnu potýkat třeba se zdravotními problémy nebo budete chtít finančně pomoci dětem či vnoučatům – na splácení půjčky najednou nezbydou peníze a Vy se snadno dostanete do potíží, které mohou vyústit třeba v exekuci.

Řešením špatné finanční situace ve stáří může být také prodej nemovitosti, kterou vlastníte. Komu by se ale na stará kolena chtěl opouštět byt či dům, na který je člověk celý život zvyklý? Právě pro vlastníky nemovitosti nabízí NEY spořitelní družstvo výhodné řešení v podobě reverzní hypotéky.

Všude dobře, doma nejlépe – využijte reverzní hypotéky

Jak si tedy užít důstojné stáří s udržením nebo dokonce zlepšením životní úrovně bez nutnosti prodat vlastní byt či dům, nadále pracovat nebo si půjčovat? Jste-li vlastníkem nemovitosti, nejideálnějším řešením pro Vás je produkt Reverzní hypotéka, což je reverzní hypotéka na dožití.

Představte si ty spousty aktivit, kvůli kterým jste se do důchodu těšili. A představte si, že byste je najednou mohli financovat díky tomu, že budete nadále žít tam, kde jste doma – tedy ve vlastním domě či bytě. Ne, to není vtip – díky tzv. reverzní hypotéce na dožití můžete získat rychlé finanční prostředky, které budete moci využít třeba ke koupi nového, pohodlnějšího vozu, na opravu milované chalupy nebo na poznávání cizích zemí, po kterém jste celý život toužili.

Jak reverzní hypotéka funguje?

Vyřízení produktu Reverzní hypotéka od společnosti NEY spořitelní družstvo je velmi snadné. Po sjednání schůzky, na které Vám vše důkladně vysvětlíme a zodpovíme Vaše dotazy, se postaráme o zjištění ceny Vaší nemovitosti. Následně spolu podepíšeme smlouvu a my Vám zašleme odpovídající hotovost. Tento obnos můžete využít na cokoliv – a zároveň stále zůstáváte majitelem nemovitosti s garancí bydlení ve vlastním. Zajímá Vás, kdy bude úvěr splacen? Je to jednoduché – splacení úvěru se realizuje prodejem nemovitosti po Vašem úmrtí, předčasným splacením nebo odstěhováním. Prodej nemovitosti vždy realizujete Vy nebo Vaši dědicové. Úvěr je koncipován tak, aby i po prodeji nemovitosti vždy nějaké prostředky zbyly pro Vaše dědice nebo pro Vás.

Co mi reverzní hypotéka přinese?

Budu moci i na stáří zůstat ve vlastním domě či bytě a užívat si života bez starostí o finance

I jako důchodce si budu moci dovolit vše, na co jsem byl dříve zvyklý

Budu moci pohodlně žít, cestovat, věnovat se svým koníčkům, zaplatit si léčení nebo pomoci dětem v nouzi a nebudu kvůli tomu muset v důchodu pracovat nebo si nevýhodně půjčovat

Okamžitě získám významné finanční přilepšení k penzi

Během svého života nebudu muset nic splácet

Dluh nikdy nepřevýší hodnotu nemovitosti

Má reverzní hypotéka nějaké nevýhody?

Každá strana má dvě mince. V případě produktu Reverzní hypotéka ale výhody vysoce převažují nad nevýhodami a proto je tím nejlepším řešením pro bezstarostný podzim života v případě, pokud si chcete svého majetku užít naplno. Výpočet podmínek reverzní hypotéky se počítá dle věku klienta. Stejně jako u každého jiného úvěru je úrok součástí i reverzní hypotéky. Ten činí pouze 5,99 % p.a. s fixací na 5 let.

Pro bezproblémové využívání úvěru stačí pouze chovat se ke své nemovitosti jako doposud – tedy řádně o ni pečovat a platit veškeré finanční náklady včetně pojištění.

Ohlasy klientů NEY družstva spokojených s Reverzní hypotékou

Klienti Jan (68) a Hana (70) z Moravskoslezského kraje žijí ve vlastním bytě a rádi tráví čas zahradničením na své chalupě. Ta by ale nutně potřebovala opravit, jenže na to peníze z důchodu nevystačí a vzdát se jí nepřichází v úvahu. Podívejte se, jak jim reverzní hypotéka pomohla:

„Jsme manželé v důchodu. Vlastníme malý byt ve městě a chalupu, kam moc rádi jezdíme. Chalupa však potřebuje bezodkladné opravy, na které nemáme peníze. Syn se s námi dlouhodobě nebaví, takže musíme všechno řešit sami. I když jsme stále zdraví, nemáme už sílu na to, abychom si chatu opravili svépomocí. V bance nám kvůli našemu věku a příjmu pouze z důchodu půjčit nechtějí. Dlouho jsme nevěděli, jak tuto situaci řešit. Jednou z možností bylo vzdát se chalupy a dožít v malém bytě ve městě. Nedokázali jsme si ale představit, že již nebudeme moci trávit čas v přírodě a věnovat se zahradničení na naší milované chalupě.

Nakonec jsme se od známého dozvěděli o Reverzní hypotéce od NEY spořitelního družstva. On tuto půjčku použil na financování svých zdravotních problémů a doporučil nám ji jako vhodné řešení naší situace.

Reverzní hypotéka je úvěr, který se za života nesplácí. Náš byt použijeme jako zástavu, ale zůstane nám, jako vlastníkům, i nadále k dispozici. Na základě odhadní ceny bytu ihned obdržíme přibližně 500 000 Kč, které použijeme na rekonstrukci chalupy. Zbytek si necháme na přilepšení k důchodu. Dokud nám bude sloužit zdraví, plánujeme na chalupu i nadále jezdit. Poté ji prodáme a zůstaneme ve svém bytě.

Nyní už nebudeme muset počítat každou korunu. Budeme moci jezdit na chalupu, konečně ji opravit a zase si užívat jeden druhého. Samozřejmě budeme myslet i na zadní vrátka – pokud by přišla nemoc nebo jiné nenadále výdaje, budeme mít stranou uloženo dost peněz.“

Pan Karel se kvůli nemoci (71) na stará kolena dostal do tíživé finanční situace. I jemu produkt Reverzní hypotéka pomohl:

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu řešit finanční potíže. Desítky let jsem si slušně vydělával, užíval si života a spokojeně odešel do důchodu. Žena mi zemřela před pár lety a najednou přišla nemoc i na mě. Pomůže mi jedině operace a léčba v lázních s dlouhodobou rekonvalescencí, která je finančně velmi náročná. Pojišťovna sice operaci hradí, ale na následnou léčbu nemám našetřeno dost peněz. Půjčku v bance si vzít nemohu, syn má starostí sám dost a finančně mi tím pádem vypomoci nemůže.

Na internetu jsem našel možnost, jak získat peníze ze svého bytu a přitom jej i nadále bez omezení užívat. Jedná se o reverzní hypotéku na dožití. Ve zkratce je to úvěr pro ekonomicky již neaktivní občany jako jsem já, který se za života nemusí splácet.

Byt je v mém vlastnictví, takže už stačilo jen sejít se se zástupci NEY spořitelního družstva, dozvědět se všechny detaily, poradit se se synem a rozhodnout se. Po podpisu smlouvy to šlo vše velmi rychle. Můj byt odhadli na slušnou hodnotu a během pár dní byly peníze na účtu.

Zanedlouho mám termín operace a těším se, až pojedu do lázní, kde si budu užívat pobytu bez starostí o finance a budoucnost. Brzy snad budu zase fit a peníze, které mi zbydou, můžu využít na nějaké ty koníčky nebo přilepšit synovi. A kdyby mé zdraví opět vyžadovalo finanční injekci, budu na to mít připravenou rezervu.

