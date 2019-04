Jak se zbavit vodního kamene v rychlovarné konvici? Máme jednoduchý recept

Rychlovarná konvice se stala naším každodenním společníkem, který nám šetří čas. Voda je v ní uvařena velice rychle. Zároveň ale velmi často intenzivně bojujeme s tím, že se konvice zanáší vodním kamenem. Jak se této nepříjemnosti nejsnáze a nejrychleji zbavit? Poradíme vám.

Nenechávejte vodu uvnitř

Spousta lidí má ve zvyku neustále nechávat vodu v konvici. To znamená, že když si ohřejí vodu na šálek čaje či kávy, nechají zbytek uvařené vody uvnitř. Potom je prakticky neustále v konvici nějaká voda. A právě to je chyba. Jakmile se v konvici voda nachází, má šanci se tam usazovat vodní kámen. Proto je nejlepší přebytky vody z konvice zužitkovat a nechat konvici prázdnou. V ideálním případě ji nechat ještě otevřenou, aby mohla dobře vyschnout. Novou vodu do ní potom nalít až ve chvíli, kdy si budete vařit další kávu nebo čaj. Tím tvorbu kamene velmi omezíte. Ne vždy se ale toto podaří. Nicméně, jestliže necháte vodu uvnitř, budete se muset čištění věnovat o poznání častěji.

Ušetříte také energii

Ještě horší situace je, pokud voda, která vám z kohoutku teče, je příliš tvrdá. Pak se nánosy kamene tvoří opravdu velice rychle. Zároveň způsobují další nepříjemnost: prodlužují dobu potřebnou k ohřátí vody. Zjednodušeně řečeno, čím silnější nános kamene na spirálách, tím déle trvá uvaření vody a tím více elektrické energie na něj spotřebujete. Pravidelné čištění konvice je tak i ve vašem zájmu, protože tím ušetříte i elektrickou energii. Jinak totiž může dojít k přehřátí konvičky a jejímu následnému poškození. Také se mohou drobné kousky kamene olupovat a vy je tak vypijete i s kávou nebo čajem, což jistě není vábná představa?

Jak tedy čistit konvičku?

Nejjednodušším a zároveň šetrným způsobem očisty je použití kyseliny citrónové. Vlijte do konvice vodu a nasypte lžíci kyseliny citronové. Zapněte konvičku a nechte přijít k varu. Uvařený roztok po vypnutí konvice nechte ještě minimálně hodinu působit. Pak vše vylijte. Uvařte v ní ještě jednou čistou vodu, abyste tak zajistili, že se odstraní všechny odloupnuté nečistoty. Stejnou službu vám prokáže i octový roztok ředěný 1:1. Povařte ho a nechte působit, klidně i několik hodin. Pak si můžete při odstraňování usazenin pomoci třeba starým kartáčkem. Následně platí totéž, co u kyseliny citronové, a sice opět minimálně jednou povařte čistou vodu, kterou vylijete, abyste vyplavili nejenom všechny uvolněné usazeniny, ale zbavili se také octového zápachu. Do třetice pak můžete použít čističe rychlovarných konvic dostupné v drogerii – většinou jsou založeny na bázi kyseliny citronové, případně také sody s dalšími příměsemi.

A na závěr jeden tip: Pokud často zapomínáte a necháváte vodu v konvici, pořiďte si filtrační konvičku a vařte z filtrované vody. Uvidíte, že se vodní kámen bude tvořit o poznání méně.