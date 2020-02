Cibuloviny představují rostliny, které spadají do okrasného zahradnictví. Květiny, jež činí zahrady krásnými, dá se s nimi úžasně experimentovat a vytvářet bohaté, živé ozdoby našich domovů. Jak o ně pečovat, aby vám zdobily okolí co nejdelší dobu?

Správná péče o cibuloviny

Pěstování cibulovin má svá jasná pravidla. Ovšem poslední roky, kdy se mění počasí, s těmito postupy docela hýbou. Když si pořizujete semena, je vám doporučeno, v jakém měsíci se mají vysadit, v případě trvalek se i dozvíte, kdy vyraší příští rok. Nyní je únor. Doba, kdy by spousta květin měla ještě vyčkávat pod zemí. Jenže cibuloviny už raší ven. Čemeřice, tulipány, hyacinty, narcisy, bledule, sněženky či krokusy. Což o to, nevadilo by, kdyby příroda rozehrála barvy už nyní, že? Problém tkví v tom, že nevyzpytatelné počasí mění svoji náladu, takže teplem nejdříve vyláká rostlinky a krátce nato ji může spálit mrazem.

Jak se starat o cibuloviny v mrazech?

Každá rostlina je jiná, proto je zapotřebí si nastudovat jednotlivě, co jim nejvíce svědčí v případě mrazů. Mnohé jsou odolné, vydrží prorůstat ve vločkách sněhu. Navíc takové bledule či sněženky jsou chráněné, rozhodně je nezachraňujte vyrytím ze země. Stejně odolné jsou tulipány (mimochodem, těm řezaným i svědčí, když je přes noc dáte na mráz, vydrží více dní). Pak existují rostlinky, jimž stačí přikrytí netkanou textilií. Řešením je i zmíněné vyrytí květin.

Které cibuloviny rostou rychle doma?

Cibulovin je celá řada, mnoho z nich si můžete předpěstovat doma, urychlíte tím jejich růst. Hyacinty, tulipány či narcisy jsou pro tento účel ideálními květinami. Navíc nepotřebujete ani hlínu. Stačí vzít vhodnou širší vázu, naplnit vodou do výše, kde budou kořeny cibulek. To rostlině stačí. Kdyby bylo vody moc, uhnila by. Rostlinu naaranžujte do vázy tedy tak, aby byly kořeny ponořené, pro stabilitu rostlinky můžete dát na dno vázy několik oblázků, rostlina se lépe usadí.

Jak začít pěstovat cibuloviny?

Ryze jarní cibuloviny, které jsou okrasou zahrady, představují frézie, begonie, dahlia, jiřiny, modřenky, sasanky a mnoho dalších. Jejich pěstování je snadné, navíc máte na výběr z mnoha způsobů sázení. Lze je usazovat do jamek jednotlivě, nebo vkládat do záhonu ve větších skupinkách. Rovněž je lze vsadit do květináčů. Cibulovinám vyhovuje čerstvá půda, proto je dobré vyrýt starou hlínu a kolem rostlin nasypat nový substrát, který podpořte centimetrovou vrstvou písku (drží vodu). První květy vám budou dělat radost už po pár týdnech.