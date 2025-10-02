RSS Facebook Twitter

Jak připravit venkovní vodu na zimu, aby vás na jaře nečekaly prasklé trubky

Říj 2503 Autor: Claudie Kornelová

Zima dokáže napáchat na domě i zahradě pěknou škodu. Jednou z nejčastějších nepříjemností jsou popraskané trubky nebo poškozené ventily u venkovní vody. Stačí pár dní mrazů a škoda je na světě – a kdo to zažil, ví, že opravy nejsou ani levné, ani rychlé. Přitom stačí včas myslet na prevenci a udělat pár kroků, které zaberou sotva hodinku.

trubka

Ochrana trubek před mrazem zabere chvilku. Zdroj foto: Pixabay.com – Thea

Proč mráz trubkám vadí

Voda má jednu nepříjemnou vlastnost – když zmrzne, zvětší svůj objem. Pokud se tak stane uvnitř trubky, nemá led kam uhnout a tlak snadno potrubí roztrhne. Nejčastěji praskají plastové hadice a starší kovové trubky, ale ohrožené jsou i ventily, kohoutky a napojení na hadice.

Kdy je čas zazimovat vodu

Ideální doba je v říjnu, ještě než se objeví první silnější mrazy. Krátké ranní mrazíky většinou nevadí, ale jakmile začne být přes den kolem nuly, je pozdě. Pokud je podzim teplejší, můžete s přípravou počkat, ale vždy je lepší mít vše hotovo s předstihem.

1. Vypusťte zahradní hadice

Možná to zní banálně, ale právě hadice často odnesou první mráz. Po sezóně je proto vždy odpojte, vylijte z nich vodu a uskladněte je na suchém místě – třeba v garáži nebo ve sklepě. Pokud byste je nechali připojené venku, snadno popraskají.

2. Uzavřete hlavní ventil

Pokud máte na zahradě vyvedený venkovní kohoutek, většinou bývá opatřený tzv. zazimovacím ventilem. Ten bývá umístěný uvnitř domu, nejčastěji ve sklepě. Jakmile ho zavřete, otočte venkovní kohoutek a nechte zbytky vody vytéct. Jen tak budete mít jistotu, že v potrubí nezůstane ani kapka, která by mohla zamrznout.

3. Vyfoukněte zbytky vody

Profesionálové doporučují potrubí i „profouknout“. Pokud máte kompresor, můžete do hadice pustit vzduch a zbavit se tak i posledních kapek vody. Je to ideální zejména u delších rozvodů nebo plastových trubek, které mívají tendenci držet vodu i po vypuštění.

4. Ochrana venkovních kohoutků

I když už je systém vypuštěný, je dobré kohoutky na zimu zakrýt. Stačí jednoduchý kryt z polystyrenu nebo speciální návlek, který se dá koupit v hobby marketech. Chrání nejen před mrazem, ale i před deštěm a vlhkostí. Pokud nechcete utrácet, pomůže i stará deka nebo kousek izolační pěny.

trubky

Trubky je dobré zakrýt například pěnovými návleky. Zdroj foto: Pixabay.com – OllieMargot

5. Zahradní jezírka a čerpadla

Pokud máte na zahradě jezírko s čerpadlem nebo fontánu, nezapomeňte ani na ně. Čerpadlo vždycky vytáhněte, vyčistěte a uskladněte na suchém místě. Pokud by zůstalo pod vodou a zmrzlo, většinou se už nedá opravit. Jezírko samotné není nutné vypouštět celé, stačí odstranit listí a nechat kousek volné hladiny, aby mohl unikat plyn.

6. Automatické závlahy

Kdo má v zahradě zabudovaný závlahový systém, měl by být obzvlášť pečlivý. Tyto rozvody jsou často uloženy mělce a mráz je snadno poškodí. Správný postup je uzavřít přívod vody a celý systém profouknout kompresorem. Některé firmy nabízejí tuto službu na podzim za pár stovek, a rozhodně se vyplatí.

7. Izolace venkovních trubek

Pokud máte venkovní rozvody vody, které nelze vypustit, řešením je kvalitní izolace. Na trubky se používají pěnové návleky nebo speciální izolační pásky. U velmi exponovaných míst je dobré přidat i elektrický topný kabel s termostatem, který při mrazech automaticky přihřeje potrubí.

Co se stane, když to podceníte

Pokud necháte v trubkách vodu a ta zmrzne, je téměř jisté, že potrubí praskne. Ne vždy se to projeví hned – často zjistíte škodu až na jaře, když systém znovu pustíte. To pak znamená nejen opravu potrubí, ale i rozkopání zahrady nebo zdi, a to už bývá drahá záležitost.

trubka

Pokud prevenci podceníte, trubky se roztrhnou. Zdroj foto: Pixabay.com – Julie561

Připravit venkovní vodu na zimu není nic složitého. Vypustit hadice, zavřít ventil, profouknout potrubí a zakrýt kohoutky zvládne každý. Kdo má složitější rozvody nebo automatické závlahy, měl by myslet i na jejich důkladné vyprázdnění a případně zavolat odborníka. Stačí hodinka práce v říjnu a ušetříte si spoustu nervů i peněz na jaře.

