Jak přežít zimu bez depresí

Cítíte se někdy v zimě doslova bez nálady a dokonce vás pomalu začínají sužovat deprese? Nebojte, není to vaše vina, ale svůj podíl na tom mají dlouhé dny téměř bez slunce. Naše tělo má velký deficit vitamínu D, který má sice za hlavní úkol podporovat tvorbu kostí a zubů ale mimo to také značně ovlivňuje naši dobrou náladu. Ve chvíli, kdy tohoto vitamínu máme v těle nedostatek, začnou se doslova dít divy. Organismus začne pomalu spotřebovávat ten, který v těle má uložen z důvodu zajištění správného fungování srdce a cév. To jde ale bohužel ruku v ruce se zhoršením naší nálady, zvětšenou únavou a bohužel také se ztrátou imunity. Může se to možná na první pohled zdát jako banální problém, ale opak je pravdou. Pokud vás tato nemoc postihne, může se lehce stát, že vám znemožní normální fungování a i vstát z postele pro vás bude představovat nekonečnou námahu. Dá se proti tomuto problému nějak bojovat, nebo nám zbývá opravdu jen čekat na jaro a dostatek slunečních paprsků?

Jak doplnit ztracenou energii?

Zimní deprese se v dnešní době velmi často léčí tzv. světelnou terapií. Tato terapie velmi efektivně ovlivňuje hladinu melatoninu a serotoninu, tedy hormonu štěstí. Tuto terapii můžete podstoupit ve specializovaných centrech a zdravotnických centrech. Dnes to však lze i v pohodlí domova a to za pomoci speciální světelné lampy. Nikdy však není dobré tuto terapii podstupovat bez doporučení lékaře, či nějakého odborníka. Proti těmto depresím lze samozřejmě bojovat i jinými cestami. Můžete se například vydat na delší procházku někam do přírody. Další možností je také zakoupení čerstvých květin, které vám provoní byt. Rozhodně se také nevyhýbejte kontaktu s vašimi přáteli, i když možná nemáte zrovna tu nejlepší náladu, věřte, že kontakt s lidmi vám určitě zlepší náladu rychlostí blesku.

Dodejte tělu ztracené vitamíny

Když je v těle nedostatek vitamínů, nezbývá nic jiného než je doplnit. Rozhodně si udělejte zásobu vitamínu C, D a B. Tyto vitamíny podpoří vaší imunitu, ale zároveň vašemu tělu dodají i dostatek ztracené energie. Dále pak také rozhodně stojí za zmínku i ženšen a guarana. Ženšen by měl dokázat výtečně bojovat proti škodlivým bakteriím a virům a zároveň by měl skvěle bojovat proti únavě. Guarana je rostlina, která má velmi prospěšná semena. Ty totiž obsahují kofein a další povzbuzující látky. Je tedy logické, že tato rostlina je skvělým bojovníkem proti velké únavě a ospalosti.

Pouštějte si oblíbenou hudbu

Někdy stačí ke štěstí opravdu málo. Je dobře známé, že hudba zlepšuje mozkové funkce a je naprosto jedno, jaký žánr zrovna posloucháme. Naprosto stačí, aby to byla naše oblíbená muzika, a nálada bude hned lepší. Pokud navíc spojíte poslech hudby spolu s příjemnou procházkou, máte téměř vyhráno.

Nezůstávejte pod peřinou a s léky buďte opatrní

I když máte náladu opravdu pod psa, překonejte se a z postele opravdu vylezte. Myslete na to, že jakýkoli pohyb je zdrojem dobré nálady! Na běžné deprese se sice předepisují známá antidepresiva, ale u zimní deprese tomu tak většinou nebývá. Pokud ovšem cítíte, že se vám tento typ deprese nedaří doma zvládnout, rozhodně neváhejte a odborníka vyhledejte.