Jak přežít topnou sezónu s pokojovkami: Vlhkost, světlo i zálivka jsou klíčové

Zář 2524 Autor: Claudie Kornelová

Topná sezóna je pro naše pokojové rostliny jedním z nejnáročnějších období v roce. Zatímco venku se příroda ukládá k zimnímu spánku, uvnitř našich bytů začíná období suchého vzduchu, vyšších teplot a kratších dní. A právě tahle kombinace dokáže i odolným pokojovkám pořádně zavařit. Pokud se jim ale trochu přizpůsobíme, zvládnou zimu v pohodě a na jaře nám to vrátí krásným růstem.

rostliny

Jak pomoct rostlinkám přežít topnou sezónu, aniž by vyschly či trpěly nedostatkem světla? Zdroj foto: Pixabay.com – Jeannie89

Suchý vzduch – největší nepřítel zelených kamarádů

Když se v bytě začne topit, vlhkost vzduchu klesá někdy až na polovinu. To, co je pro nás jen trochu nepříjemné, pro rostliny může být velký problém. Listy začnou hnědnout na okrajích, schnout a rostlina celkově chřadne.

Co s tím?

  • Rosení: Pravidelné rosení rozprašovačem dokáže rostlinám výrazně pomoci. Pozor ale – ne všechny to snesou (například fialky rosení nemají rády).
  • Misky s vodou: Jednoduchý trik – pod radiátor postavte misku s vodou nebo na něj pověste keramickou nádobku. Voda se odpařuje a zvlhčuje vzduch.
  • Skupinové pěstování: Rostliny v partě se mají líp – když stojí blízko sebe, zvyšují kolem sebe vlhkost.
  • Zvlhčovač vzduchu: Pokud máte hodně rostlin, vyplatí se investovat do elektrického zvlhčovače. Radost z něj budete mít i vy sami.

Světlo – krátké dny jsou problém

Podzim a zima přinášejí kratší dny a nižší intenzitu světla. Rostliny, které v létě zářily na parapetu, najednou začnou blednout a natahovat se za světlem.

Jak jim pomoct?

  • Umístění: Přesuňte rostliny blíž k oknu. Ty, které stály v koutě, dejte na světlejší místo.
  • Čistota oken: Možná to zní banálně, ale čistá okna propustí víc světla. Podzimní mytí oken ocení nejen pokojovky.
  • Otočte květináče: Každý týden rostliny pootočte, aby nerostly jednostranně.
  • Přisvětlování: Pokud máte náročnější druhy (např. tropické rostliny), můžete jim dopřát speciální LED světlo. Nemusí svítit celý den, stačí pár hodin ráno nebo večer.
rostlina

Krátké dny se dají vyřešit kvalitním osvětlením. Zdroj foto: Pixabay.com – HeatherBen

Zálivka – méně je někdy více

V zimě dělá spousta lidí chybu v tom, že zalévá pokojovky stejně jako v létě. Jenže rostliny v zimě zpomalují růst, a tím pádem nepotřebují tolik vody. Přelití je pak zabiják číslo jedna.

Jak na to?

  • Kontrola půdy: Než zalijete, strčte prst do substrátu. Pokud je horní vrstva suchá, teprve pak přidejte vodu.
  • Méně často, ale důkladně: Raději zalévejte méně často, ale tak, aby se voda dostala ke kořenům. Přebytečnou vodu z podmisky vylijte, ať kořeny nestojí ve vodě.
  • Hnojení: Na zimu se hnojení většinou vynechává. Rostliny si chtějí odpočinout. Výjimkou mohou být rychle rostoucí zelené rostliny, ale i tam je lepší ubrat.

Tip navíc: klid pro rostliny

Některé pokojovky mají přirozený rytmus a v zimě se chtějí zkrátka „uložit k odpočinku“. Platí to třeba pro kaktusy nebo některé cibuloviny. V tom případě je nejlepší dát jim chladnější místo a minimální zálivku. Nebojte se – na jaře se probudí a odmění vás novým růstem.

Škůdci v zimě

Suchý vzduch a oslabené rostliny lákají i nezvané hosty – svilušky nebo molice. Proto je dobré pravidelně kontrolovat spodní strany listů. Pokud objevíte škůdce, zkuste je nejdřív smýt sprchou. Pomáhají i přírodní postřiky (například s mýdlovou vodou).

Topná sezóna je pro pokojovky zkouška odolnosti. Se suchým vzduchem, kratšími dny a přelitím se ale dá bojovat. Když jim dopřejete trochu vlhkosti, dostatek světla a přizpůsobíte zálivku, zvládnou zimu bez problémů. A vy si budete moct užívat pohled na zelené rostliny, které zpříjemní i ty nejkratší zimní dny.

