O vajíčkách toho bylo řečeno již více než dost. Jistě si určitě pamatujete doby, kdy byla považována pomalu za něco extrémně nezdravého a všichni raději radili vyhýbat se jim kvůli obsahu cholesterolu. Když ale vidíte, jak jsou vajíčka brána dnes, něco vám zde pravděpodobně nesedí. V dnešní době jsou totiž součástí našeho jídelníčku naprosto běžně. Jsou doporučována i při redukčních dietách, a to hlavně kvůli vysokému obsahu bílkovin. Časem se totiž přišlo na to, že na hladinu cholesterolu vajíčka nemají vůbec žádný vliv. Rozhodně tedy není potřeba se jich bát. Velkou výhodou vajec je mimo jiné také to, že se dají připravit na mnoho různých způsobů, a tak vám jen tak nezevšední. Jak je to ale s jejich trvanlivostí? Víte, jak rozeznat vejce čerstvá od těch starých?

Jak poznat, zda jsou vejce čerstvá?

U kupovaných vajíček je vždy na obalu napsáno datum trvanlivosti, kterým byste se měli řídit. Pokud se vám vejce smíchají nebo máte k dispozici vajíčka domácí, žádné datum trvanlivosti vědět bohužel nebudete. Naštěstí existuje ale poměrně jednoduchý a rychlý trik, díky kterému si můžete čerstvost vašich vajec ověřit.

Jak tedy na to?

Nalijte si do nádoby vodu. Nádoba by měla být tak velká, aby se vajíčka ve vodě mohla dle potřeby pohybovat. Poté do ní opatrně vložte vajíčko a dle jeho reakce můžete odvodit jeho čerstvost. Ve chvíli, kdy zůstane ležet na dně, jedná se o zcela čerstvé vajíčko a vy ho můžete konzumovat i nedostatečně tepelně upravené. Pokud se bude pohybovat v prostoru, není sice úplně čerstvé, ale zdravotně bude po dostatečné tepelné úpravě stále nezávadné. Takové vajíčko se hodí na pečení, či vaření. Ve chvíli, kdy bude vaše vajíčko zůstávat na hladině, již ho nekonzumujte vůbec. Ve vajíčku je pravděpodobně vzduchová bublina, která vajíčko drží nahoře při hladině.

Čerstvost poznáte i dle žloutku

Pokud jste vajíčko již rozklepli, můžete si ověřit jeho stav i tak. Pokud žloutek hezky drží vcelku a neroztéká se, bude vajíčko ve své nejlepší kondici. Pokud se ale naopak začal roztékat do všech stran, půjde již o vajíčko starší a před konzumací bude muset projít dostatečnou tepelnou úpravou. Nakonec vše samozřejmě prozradí váš nos. Kdo se již někdy setkal s opravdu zkaženým vajíčkem určitě potvrdí, že tento zápach nelze přehlédnout.

Kde je skladovat?

Vajíčka jednoznačně patří do chladu! Ideálně tedy do lednice, případně do nějakého chladného sklepa. Pokud chcete, aby vám vydržela co nejdéle nikdy je nenechávejte jen tak položené v kuchyni. Vajíčka jsou také poměrně citlivá na změnu teploty, a tak by neměla být umístěna ani ve dveřích, kde jim nebude svědčit její prudká změna.

Vajíčka jsou zdrojem velkého množství vitamínů

Hned v úvodu jsme si ujasnili, že vajíček rozhodně není třeba se obávat kvůli případnému vysokému cholesterolu. Kromě toho, že obsahují velké množství bílkovin, v nich také naleznete i velké množství všech možných vitamínů, jako je například vitamín A, C, D, E, K a také minerální látky, mezi které patří vápník, sodík, hořčík, draslík a železo. Rozhodně se je tak nebojte zařadit do svého pravidelného jídelníčku například v podobě omelety, míchaných vajíček, nebo vajíček uvařených natvrdo.