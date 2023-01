Jak po Vánocích naložit se stromkem v květináči

Jestliže jste na Vánoce nechtěli stromek uříznutý a ani umělý není nic pro vás, a proto jste si pořídili stromek v květináči, dost pravděpodobně teď přemýšlíte o tom, jak s ním naložit. Rozhodně to není jen tak a bohužel stromek nemůžete postavit ven a více si ho nevšímat. Pokud ho nechcete hned po Vánocích zahubit, musíte mu věnovat řádnou péči.

Nedávejte ho hned ven

Když jste si stromek zakoupili, také jste ho museli postupně nechat zvyknout na vyšší teplotu, než byla ta, která panovala venku. Doma by stromek neměl být déle než týden a ideálně by měl být umístěný daleko od zdroje tepla a alespoň ob den byste ho neměli zapomenout zalít. Po týdnu nastává doba, kdy je třeba začít stromek zvykat na postupné snižování teploty. Avšak protože v teple domova již nastaly vegetační procesy, které již nejdou zastavit, nemůžete stromek přesunout ven do mrazu. V tom nejideálnějším případě, byste měli stromek umístit do světlé místnosti, kde se teploty nedostanou pod bod mrazu. V takové místnosti ho pak nechte až do jara.

Když není doma kam dát

Může nastat situace, ve které nemáte žádnou vhodnou místnost, kde by stromek mohl přečkat zimu. V takovém případě rozhodně není důvod k panice. Je zde také možnost stromeček dát ven. Ale v tomto případě musíte vybrat stinné místo a celý kontejner vložit do půdy. Pro jistotu ještě kolem něj rozmístěte vrstvu listí či slámy. Tím ho dobře ochráníte před mrazy. Celý stromek pak pro jistotu ještě obalte netkanou textilií proti zmrznutí rostlin. Tento proces rozhodně provádějte ve dnech, kdy se venkovní teplota pohybuje nad bodem mrazu.

I v zimě nezapomínejte na zálivku

I když venku panuje tuhá zima, je nutné stromek pravidelně zalévat. Zde bude záležet na tom, zda je stromek doma či venku. V domácím prostředí jej zalévejte tak, abyste vždy udrželi vlhký substrát. V případě, že je stromek venku řiďte se venkovní teplotou a počasím.

Další práce na vás čeká na jaře

Ať už jste stromek nechali doma, nebo dali v kontejneru do země, na jaře jej bude potřeba přesadit. V tomto ročním období přichází čas vybrat pro něho nějaké pěkné místo. Při jeho výběru je však třeba vybrat nejen takové místo, na kterém se vám bude líbit, ale myslete i na to, že stromek se bude postupem času rozrůstat, a tak bude na svém stanovišti potřebovat dostatek místa. Stromeček pak vyndejte z květináče a vložte jej do připravené díry. Volné místo okolo zaplňte zeminou pro jehličnany. Zeminu obohaťte o hnojivo a stromek vydatně zalijte. Na zálivku budete muset myslet často, protože stromek potřebuje její pravidelnou dávku. Ze stromků jsou na ní nejvíce náročné jedle, za to s menší zálivkou si dobře vystačí borovice. Další péče, v podobě jeho zastřihávání je jen na vašich preferencích. Můžete ho klidně nechat volně růst a o to košatější bude, či ho klidně můžete pomocí střihu tvarovat.