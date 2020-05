Jak pěstovat pokojové gerbery?

Pokojové gerbery v květináči jsou stejně krásné jako ty řezané. Vydrží ale mnohem déle. Mezi další důvody, proč je pěstovat, patří i ten, že jsou dostupné v mnoha barvách od červené a oranžové přes žluté až po růžové. Dostali jste nebo si sami pořídili pokojové gerbery a nevíte, jak na jejich pěstování? Naše rady vám pomohou.

Jaký je původ gerber?

Gerbery se jako původní rostliny vyskytují v jihovýchodní Africe, na Madagaskaru, v asijských oblastech v Indii, v Nepálu a v Číně. Jeden z jejich druhů roste dokonce v Tasmánii, další v drsném klimatu na Sibiři. První gerbery byly popsány zhruba před 150 lety v jižní Africe. A záhy odsud doputovaly do Evropy.

Jaké kultivary gerber jsou k dispozici a kde je lze pořídit?

Pokud jste se rozhodli pro pěstování pokojových gerber, vypravte se na nákup do osvědčeného květinářství. Nabídka je široká, vybrat si můžete nejen rozmanité barvy květů (od světle růžové po červenou); dostupné jsou i miniodrůdy. Existují rovněž odrůdy třapaté, velkokvěté, plnokvěté, ale také drobnokvěté a barvy dokonce v odstínech fialové a modré.

Letošní novinkou jsou kultivary s třapatými lososovými nebo dvoubarevnými květy. Inspirovat se můžete ve fotogalerii níže. Důležité je, aby rostlinky byly zdravé. Vybírejte vždy jen gerbery, které mají pevné a sytě barevné listy.

Jak na pěstování pokojových gerber?

Gerbery jsou trvalky, které vás při správné péči každé jaro odmění novými květy. Pro jejich zdraví a zajištění opakovaného kvetení je ale třeba pečlivost. Rozkvétají od února do března a kvetou až do začátku zimy. Během léta potřebují gerbery slunné stanoviště, můžete je umístit i na balkón nebo terasu. V zimě jim prospívá dostatek světla a teplota cca 10 °C. Dokonalé zimování zajistíte, když rostlinu v lednu a v únoru umístíte do místnosti s teplotou 5° C. V březnu je třeba opět teplotu zvýšit na 10° C.

Pro gerbery je důležitá kvalitní, dobře propustná zemina, nejlépe směs rašeliny a písku, lze přidat i kompost. Podstatná je pravidelná zálivka do misky (dešťovou nebo převařenou odstátou vodou). Substrát by měl být neustále vlhký. Neopomíjejte ani pravidelné hnojení v čtrnáctidenních intervalech. Ideální je hnojivo pro pokojové kvetoucí rostliny. Odkvetlé květy vždy ihned odstřihněte.

Jaké choroby a škůdci ohrožují gerbery?

Gerbery jsou často ohrožovány houbami, které způsobují vadnutí a uhynutí rostlin. Právě proto je vysoce důležité odstraňovat povadlé a nezdravě vyhlížející květy a listy. Dalším nebezpečím jsou plísně. Pokud se objeví, pomohou fungicidy. Nejčastějšími škůdci jsou molice, mšice a svilušky, kteří napadají spodní strany listů. Květy zase ohrožují třásňovky. K jejich likvidaci použijte insekticidy na bázi oleje nebo lepící štítky. Vzhledem k ceně rostliny ale doporučujeme celou rostlinu zlikvidovat a pořídit novou.

Jak na množení gerber semeny?

Zapomněli jste ostřihnout nějaký gerberový květ a omylem jste si tak vypěstovali ochmýřená semena? Určitě je nevyhazujte. Pro množení semeny je ideální dobou březen. Jejich klíčení trvá přibližně 14 dní. Využijte substrát pro množení, který je vhodné udržovat stále vlhký a teplotu pro klíčení držet mezi 15-20° C. Malé rostlinky pak přepikýrujte do menších květináčků po jedné. Pak už postupujte jako v případě kupovaných rostlin.

Fotogalerie: