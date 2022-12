Jak pečovat o vánoční hvězdu, aby vydržela i po Vánocích

Vánoční hvězdy (nebo také poinsettie) jsou během svátků k vidění úplně všude, a to z dobrého důvodu! Jsou krásné, slavnostní a snadno se o ně pečuje. Nemůžete se splést s klasickými červenými, ale zdá se, že každý rok je na výběr také více a více zajímavých odrůd. Pokud chcete tyto oblíbené rostliny přidat do své vánoční výzdoby, je třeba znát několik triků, jak vybrat a pečovat o vánoční hvězdy, které vydrží po celou dobu veselí i po něm. A pokud jste ochotni dát si tu práci a udržet je při životě až do příštího roku, je možné, že vaše vánoční hvězdy znovu vykvetou i v době další sváteční sezóny.

Jak vybrat nejlepší vánoční hvězdu

Může se zdát, že poinsettie mají krátkou životnost, protože brzy po skončení svátků obvykle začnou opadávat jejich pestrobarevné listeny (upravené listy, které se často zaměňují za okvětní lístky) a vypadají řídce. Dnešní odrůdy ale ve skutečnosti vydrží mnohem déle než před několika lety. Některé si udrží barvu i několik měsíců a ne jen několik týdnů. Když vybíráte poinsettii na sváteční výzdobu, hledejte rostliny, které mají zdravé zelené listy; neměly by být zkroucené, hnědé nebo by vůbec neměly odpadávat od spodního stonku. Zkontrolujte také skutečné květy uprostřed listů. Jsou drobné, ale pro dlouhotrvající poinsettii budete chtít takové, které jsou stále pevně uzavřené a ještě na nich není vidět žlutý pyl.

Před nákupem si rostlinu prohlédněte ze všech stran, abyste se ujistili, že má plný, téměř keřovitý tvar. Dobrý nápad je také překontrolovat, zda není rostlina napadena škůdci. Ve skleníku se někdy mohou objevit bejlomorky a mšice, proto se rychle podívejte pod listy rostliny, abyste se ujistili, že je bez škůdců. Jakmile si rostliny vyberete, ujistěte se, že jsou cestou k vám domů dobře chráněny. Poinsettie jsou tropické rostliny pocházející z jižního Mexika a Střední Ameriky, takže pokud je venku chladněji než 10 °C, nezapomeňte je před vystavením chladnému vzduchu zabalit. Odvezte je také rovnou domů a nenechávejte je v chladném autě déle, než je nutné, jinak by mohly začít opadávat listy.

Jak pečovat o poinsettie během svátků

Chcete-li, aby vaše poinsettie byla spokojená po celou sváteční sezónu, umístěte ji na jasné, nepřímé světlo. Pravidelně zalévejte, aby byla půda rovnoměrně vlhká; pokud je povrch půdy na dotek suchý, je čas na zálivku. Mějte poblíž malou konvičku, abyste jim mohli dát napít, kdykoli je půda suchá. Nenechte však kořeny sedět v přebytečné vodě, jinak mohou začít hnít. To je obzvláště důležité, pokud poinsetie umístíte do většího dekorativního kontejneru (tzv. cachepot), který nemá drenážní otvory. Na dno květináče umístěte vrstvu malých kamenů, aby se poinsettie udržela nad přebytečnou stojatou vodou.

Udržujte teplotu mezi 15-21 °C a dávejte pozor na chladný průvan kolem oken. Pokud je rostlina příliš blízko některého z nich nebo je vystavena průvanu při otevření venkovních dveří, může chlad poškodit listy. Nebojte se rostliny přemisťovat nebo měnit místnosti, dokud nenajdete místo, kde jim to bude vyhovovat.

Jak zajistit, aby vaše poinsettie příští Vánoce znovu rozkvetla

Poinsettii lze během krátkého svátečního období poměrně snadno udržet při životě, ale zajistit, aby příští rok znovu vykvetla, je náročnější. Jakmile barevné listeny po svátcích vyblednou a opadají z rostliny, seřízněte stonky těsně pod květy. Pokud chcete, můžete je pěstovat jako pokojovou rostlinu, ale na jaře, jakmile se noční teploty pravidelně pohybují nad 10 °C, můžete poinsetie umístit ven, pokud chcete. Vyberte místo, kam dopadá jasné nepřímé světlo (ideální je místo, které je odpoledne ve stínu). Měli byste si všimnout nového růstu, ale po celé léto zůstanou zcela zelené.

Na začátku června rostliny seřízněte, aby byly vysoké jen asi šest centimetrů, a přesaďte je do o něco větší nádoby s čerstvou zeminou. Přibližně jednou měsíčně je přihnojujte poloviční silou vyváženého tekutého hnojiva. V srpnu uštípněte asi centimetr od každého rostoucího vrcholu, abyste rostliny povzbudili k rozvětvení. Pokud máte nějaké květináče venku, nezapomeňte je na konci léta přenést dovnitř, než noční teploty klesnou pod 15 °C.

Poté budou vaše rostliny po dobu přibližně osmi týdnů potřebovat každý den 14-15 hodin nepřetržité tmy a noční teploty kolem 18 °C. To je trik, jak spustit nové květy a jak zčervenat listeny. Přes noc se k rostlinám nesmí dostat vůbec žádné světlo. Pamatujte, že k jejich vyrušení stačí i škvíra pod dveřmi, takhle moc jsou vánoční hvězdy náchylné. Umístění do skříně pomáhá snížit množství světla, ale abyste ho zcela eliminovali, budete je muset přikrýt něčím, jako je krabice nebo deka. Rostliny přikrývejte každý den kolem 17. hodiny a ráno je odkrývejte mezi 7. a 8. hodinou. Během dne dbejte na to, aby měly stále dostatek jasného nepřímého slunečního světla.

Pokud budete úspěšní, měly by se vaše poinsettie začít vybarvovat začátkem až v polovině listopadu. Jakmile začnou listy červenat, můžete ukončit rituál jejich zakrývání každý večer a začít se o ně starat jako obvykle během svátků.

Jsou poinsettie jedovaté?

Navzdory tomu, co jste možná slyšeli, nejsou poinsettie škodlivé, pokud byste vy (nebo vaše malé dítě) rozžvýkali jeden nebo dva lístky, a jsou bezpečné i pro domácí zvířata. Několik studií prokázalo, že by bylo potřeba obrovské množství listů, aby vám, vašim dětem nebo vašim chlupáčům ublížily. Poinsettie však mají mléčnou, lepkavou šťávu, která může dráždit kůži a oči, zejména u lidí s alergií na latex. Při manipulaci s nimi je dobré nosit rukavice a šťávu, která se dostane na kůži, si ihned umýt, ale nehrozí, že by se někdo kontaktem s těmito rostlinami otrávil.

Výzdoba poinsettiemi vždy navodí sváteční náladu a jsou to pokojové rostliny s relativně nízkými nároky na údržbu. Zvláště zábavné je kombinovat je s dalšími pokojovými rostlinami s vánoční tematikou, jako jsou červené sukulenty a vánoční kaktusy, nebo je aranžovat se zelení, bobulemi a ozdobami. Díky velkému množství různých odrůd poinsettií můžete vytvořit barevné expozice, které se hodí k téměř jakémukoli stylu.