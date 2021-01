Jak na vegetativní množení pokojové rostliny zamioculcas?

Zamioculcas zamiifolia je nenáročná pokojová rostlina, jež zaujme především svým exotickým vzhledem. Potřebuje rozptýlené světlo a dostatek vody. Vyznačuje se širokými, tmavě zelenými a hladkými listy, které odrážejí sluneční světlo a rozjasňují místnost. Obvykle roste velice pomalu, a to jak do výšky, tak i do šířky.

Pokojová rostlina také čistí vzduch v místnosti, ovšem všechny její části jsou jedovaté, a proto ji chraňte jak před dětmi, tak i svými mazlíčky. Po manipulaci s rostlinou si vždy umyjte ruce, abyste zabránili podráždění pokožky.

Přesazování a rozmnožování

Zamioculcas zamiifolia roste z velkých oddenků, které svým vzhledem připomínají brambory. Oddenky akumulují vodu, a proto se rostlině daří i během období sucha, případně v okamžiku, kdy ji zapomenete zalévat. Doporučuje se ji zalévat jednou za týden, nikoliv častěji.

Pokojová rostlina se sadí do vysokého úzkého květináče, protože právě úzký prostor oddenkům vyhovuje. Co se týče přesazování, pusťte se do něj, jakmile začnou i kořeny vylézat z květináče. Zamioculcas zamiifolia se přesazuje na jaře, a to většinou každé dva až tři roky.

Při přesazování použijte nový substrát, jenž je určený pro pokojové rostliny, a kupte květináč zhruba o dva centimetry větší. Dávejte si však pozor, protože zamioculcas zamiifolia je náchylný k zahnívání kořínků při přelití, a proto je vhodné na dno květináče dát drenáž ve formě štěrku či keramzitu. Kořeny tak i při větší zálivce nebudou stát ve vodě.

Odstraňte z oddenků starou hlínu a vložte je do nové hlíny. Jestliže chcete rostlinu rozmnožit, oddělte trsy a nasaďte je zvlášť do jiného květináče.

Druhou technikou rozmnožování je pomocí lístků, které se sadí do květináče s předem vyhřátým substrátem. Lístky si v květináči vytvoří cibulky a začnou se hnát do výšky. Důležité je ale zajistit pokojové rostlině vlhké a teplé prostředí. Proces je zdlouhavější.

Třetí možností je množení semeny, ovšem zamioculcas zamiifolia roste opravdu pomalu, a proto se pěkné pokojovky dočkáte až za několik let.

Rostlinu koupíte i v květinářství

Zamioculcas zamiifolia je běžně dostupný v květinářstvích. Co se ceny týče, ta se různí podle toho, jak je rostlina velká a hustá. Seženete exempláře za čtyři stovky, ale i za tisícovku.

Kam se zamioculcas zamiifolia hodí?

Elegantní rostlině se daří na světlém a zastíněném místě. Přímé slunce však nemá ráda, protože slunce by mohlo výrazně popálit listy a rostlinu oslabit. Zamioculcas zamiifolia je vhodný do domácnosti, ale klidně i kanceláří.

Mezi další nenáročné pokojovky patří zelenec, jenž dokáže vyfiltrovat až 90 % oxidu uhličitého ze vzduchu. Žíhanými listy vás nadchne aglaonema, která je sice mírně jedovatá, nicméně pohlcuje pachy.