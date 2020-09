Jak na podzimní truhlíky? Jejich čas je tady

Na začátku podzimu začínají naše krásné rozkvetlé truhlíky ztrácet na kráse. Některé dokvétají, jiné již nejsou hezké kvůli letnímu padlí, nebo savým škůdcům, jež jsme včas nezlikvidovali. To ale neznamená že naše truhlíky musí zůstat prázdnými. Připravte si podzimní truhlíky.

Truhlíky pro podzim mohou být živé i jenom dekorační

Řada rostlinek vydrží i podzimní mrazíky bez toho, aby se poškodily. Proto dokážeme naše truhlíky i na podzim udržet rozkvetlými. Přitom pokud nás v méně příznivém roce či v horských oblastech nepřekvapí první mrazíky již ke konci záři, rozhodně tomu tak bývá od poloviny října, či na začátku listopadu. Obvykle to bývají jen krátkodobé události a je škoda kvůli tomu naše podzimní truhlíky likvidovat. Naopak, je čas je osázet vhodnými rostlinami.

Co raději již zazimovat?

Z truhlíků raději vyndejte rostlinky, které si chcete uchovat. Jde třeba o muškáty. Různé petúnie, surfínie, bakopy a další balkonovky se neoplatí uchovávat. Můžete si je nařízkovat do truhlíku a nechat doma zakořenit pro další sezónu. Pozor na rostliny napadené nemocemi a padlím. Ty nemnožte. Pečlivě též odstraňte škůdce. Postačí proud vody bez použití chemie.

Některým rostlinám překvapivě před zazimováním první mrazíky nevadí, dokonce je ocení. Jde třeba o begonie, u kterých mohou zmrznout listy, ale nesmí promrznout půda s hlízou. Právě v chladnějším podzimu nám nejvíce narostou hlízy, které si pak uskladníme do dalšího roku. Mráz ocení i fuchsie. Ty zazimujeme až poté, co jim opadne po prvních podzimních mrazících drobné listí. Jeho ruční odstraňování je složité.

Co na podzim do živých truhlíků?

Zeleň nám nabídne mrazuvzdorné hebe i břečťan. Ty pak mohou v truhlících zůstat i přes zimu, pouze postupně měníme podzimní dekorace za ty halloweenské, či později za vánoční, nebo dokonce po novém roce za velikonoční.

Truhlíky nám na podzim mohou i krásně kvést. Skvělými budou listopadky, tedy chryzantémy, krásný je listem ozdobný straček, mrazy vydrží i švýcarské odrůdy macešek a vyšlechtěné jsou už i minimacešky, jež nezmrznou ani v zimě. Do truhlíků jde přidat též okrasnou zeleninu. Třeba barevnou okrasnou kapustu a chilli papričky, které jste si však museli vypěstovat přes léto, a teď je jenom přesadíte. Papričky bohužel poměrně rychle zmrznou. Můžete je ale pěstovat dál doma v teple. Jde totiž na rozdíl od klasické papriky o trvalky. Pokud máte v truhlíku kyselý substrát, přidat lze i pestré vřesy.

TIP: Pokud do truhlíku používáte živé rostliny, hlídejte si, do kolika stupňů jsou mrazuvzdornými. Nejde to paušalizovat, protože třeba i jen klasické macešky se liší, pokud jde o mrazuvzdornost, odrůda od odrůdy.

Dekorační truhlíky, které nemusíte zalévat

Nemusíte však podzimní truhlíky tvořit pouze ze živých rostlin. Různé napěstované slaměnky, avšak i bodláky, trávy, seschlé květiny hortenzií a mnoho dalšího materiálu ze zahrady lze využít pro dekorační podzimní truhlíky. Přidat lze kukuřičné klasy, kaštany, ozdoby ze žaludů, dýně, ozdobné listí a mnoho dalšího podzimního materiálu.