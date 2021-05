Jak na ekologické pěstování pokojovek: Když se vám nedaří, řekněte si sousedce o lístek k rozmnožení

Téměř každý z nás touží mít doma nějakou pokojovou rostlinu, která bude v místnosti působit jako příjemný estetický prvek, čistit vzduch a zároveň se stane příjemným antistresovým společníkem, který nám zlepší náladu a zdraví po náročném pracovním dnu. Co uděláte, pokud s pěstováním pokojových rostlin začínáte? Většinou zajdete do zahradnictví, květinářství nebo do supermarketu a první rostlinu koupíte. Jenže ruku na srdce. Zamysleli jste se nad tím, zda je to tak správně?

Ve velkopěstírnách jde o zisk

Patříte-li mezi lidi, kteří myslí ekologicky, po krátké úvaze dospějete k názoru, že popisovaný postup ekologickému pěstování neodpovídá. Ke stejnému závěru dospějete ale i v případě, že používáte zdravý selský rozum. Jak to? Běžně prodávané pokojové rostliny pocházejí z větších pěstíren, o nichž se dá říci, že v našem ekosystému zanechávají dost velkou stopu. Do hry přichází používání chemických hnojiv, postřiků proti škůdcům. Nejednou se v těchto podnicích zbytečně plýtvá, vodou energiemi. Další náklady znamená doprava rostlin na delší vzdálenosti. I přesto, když se vše přepočítá na náklady na jednu vypěstovanou rostlinu, číslo je velmi nízké, což umožňuje právě pěstování ve velkém. Nejdůležitějším faktorem je zde dosažení co nejnižších nákladů na pěstování a maximalizace zisku při prodeji vypěstovaných rostlin. Hlavním kritériem je ekonomický zisk, ekologické parametry hrají podružnou roli.

Když schopnosti selhávají

I vy se potom podílíte na zmíněném způsobu pěstování. Koupíte si novou rostlinu vypěstovanou zmíněným způsobem. Někdy vám může dělat radost i dlouhou dobu, ale jestliže nemáte ty správné zkušenosti, vědomosti, trpělivost a ochotu věnovat procesu pěstování a množení energii a čas, pokusy o její rozmnožení selhávají. To je ještě ten lepší případ. Sáhněte si ale do svědomí, leckdy se nedaří ani samotné dlouhodobé pěstování. „Mě uhyne i kaktus,“ říkají takoví lidé a není jich zrovna málo. Patříte mezi ně i vy? Klidně si to přiznejte, není za co se stydět.

Nakupujete znovu a znovu

Pokud se vám nepodaří udržet rostlinu životaschopnou a uhyne vám, zamíříte opět do obchodu, abyste pořídili nový exemplář. Podporujete tak stále dokola řetězec neekologického pěstování a navíc vás vše stojí peníze za další rostliny. Jak tento postup zvrátit? Můžete si pokojovky pořídit od lokálních pěstitelů třeba na farmářských trzích, u kterých je větší důraz na ekologické pěstování, zároveň náklady nadměrně nezvyšuje doprava. To je jeden z možných způsobů. Existují i různé bazary na výměny květin, či květinových řízků k množení. Zájemci se mohou kontaktovat třeba pomocí sociálních sítí.

Obraťte se na sousedku nebo kamarádku

Jednodušším a ekologicky mnohem šetrnějším způsobem, jak pokojovky pěstovat, je obrátit se na někoho, kdo jim rozumí. Zároveň zbytečně nezatěžovat životní prostředí. Co tím máme na mysli? Určitě máte v okolí někoho, kdo pokojovky pěstuje a krásně mu rostou a kvetou. Sousedku, kamarádku, známou. Požádejte ji o řízek či lístek na rozmnožení či dokonce celou rostlinu. Takoví lidé vám ji většinou rádi ochotně dají, protože jsou hrdí na svoje výpěstky. Zároveň netají ani svoje pěstitelské postupy a k lístku či řízku ochotně přidají i nějakou radu, aby se vám rostlina vzkvétala.