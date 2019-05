Jak mít domácího mazlíčka a čistý byt zároveň?

Pokud máte doma pejska, kočičku, nebo jiného chlupatého přítele, určitě moc dobře víte, že udržet byt v čistotě je velký oříšek. Pokud jste si právě kvůli čistotě zatím žádného mazlíčka nepořídili, určitě ale děláte velkou chybu. Co může být více uklidňující, než se po těžkém dni přitulit ke svému zvířecímu kamarádovi? Ostatně znáte toto pořekadlo, které říká: „ Bohatí lidé mají na oblečení značkové cedulky. Šťastní lidé mají na oblečení psí chlupy. “ Chlupů na oblečení se dá zbavit poměrně jednoduše, ale je vůbec možné udržet v čistotě i byt? I když se vám to může zdát jako utopie, vězte, že to opravdu je a navíc to není zase tak složité.

Proč je důležité udržovat byt v čistotě?

Kdo z nás by chtěl bydlet v nepořádku. Pokud máte doma navíc chlupatého domácího mazlíčka, budete muset k úklidu přistupovat trochu jinak. Pravidelný úklid je velmi důležitý, jinak místo podlahy budete mít koberec ze psích chlupů a to nejen že není pěkné, ale velmi tím pomůžete k životu všemožným parazitům, mezi které patří například roztoči a ty již rozhodně nepovažujeme za zvířátka, se kterými bychom chtěli žít v jedné domácnosti. Co je tedy třeba dodržovat, abychom si mohli užívat přítomnost našeho milovaného domácího mazlíčka a zároveň čistoty?

Práci si co nejvíce usnadněte

Pořiďte si do předsíně velkou rohožku, na které naučíte vašeho pejska počkat na to, než mu otřete nohy, nebo než ho přenesete do koupelny. Do koupelny si na nějaké místo předem připravte speciální psí ručník, do kterého vašeho miláčka po sprše otřete. Pokud budete mít vše takto již předem nachystáno, vše pak bude rychlejší a jednodušší.

Po procházce do sprchy!

Když se vrátíte z venku domů, určitě jedna z vašich prvních cest vede do koupelny, kde si umyjete ruce. Tak by to mělo být i u vašeho pejska. Po procházce je nutné vždy očistit jeho nohy. Samozřejmě není dobré několikrát denně pejska umývat šamponem a to ani v tom případě, že máte pořízený speciální šetrný psí šampon. Po běžné procházce bude naprosto dostačující, pokud pejskovi nohy osprchujete vlažnou vodou. Popřípadě jej můžete také otřít pomocí speciálních vlhčených ubrousků. Ty jsou skvělou volbou v zimě, protože obsahují látky, které pečují o zvířecí packy. Ty mohou být v zimě poničené od soli. Pomocí šamponu můžete pejska omýt maximálně tak jednou za měsíc. Příliš častým šamponováním svému příteli totiž způsobíte problémy, které mu rozhodně nebudou příjemné. Jeho pokožka bude velmi vysušená a díky tomu také náchylná na plísně, či na nepříjemné vyrážky. Jestliže se na celkovou očistu pejska necítíte, můžete ho samozřejmě vzít do speciálních psích salónů.

Zvažte pořízení čističky vzduchu

Pokud si myslíte, že toto zařízení rozhodně nepotřebujete, protože nikdo ve vaší rodině netrpí žádnou alergií, jste na omylu. V bytě se totiž může vzniknout poměrně nebezpečná kombinace psích chlupů, odumřelé pokožky, roztočů a prachu. Tato kombinace může pak velmi jednoduše vyvolat alergickou reakci i u lidí, kteří dosud žádnou alergií netrpěli. Jak poznat, že taková alergie propukla i u vás? Pokud se již delší dobu potýkáte s oteklou sliznicí, máte vyrážku neznámého původu, pálí vás oči a máte neustále podrážděný nos i krk, nejspíše se bude jednat právě o tento tip alergie. V takovém případě bude velmi účinným pomocníkem právě čistička, která váš vzduch dokáže zbavit téměř všech alergenů. Samozřejmostí by mimo to také mělo být časté větrání v bytě, venčení vašeho pejska a také kartáčování jeho srsti.

Chlupy všude, kam se podíváš

Tento problém nás asi trápí nejvíce a to protože je vidět. Chuchvalce chlupů, které se válí na podlaze, opravdu nevypadají moc vzhledně. Předcházet se tomuto problému dá pravidelnou péči o srst pejska, tedy jeho pravidelným vyčesáváním. Poté je naprosto nezbytné pořídit opravdu kvalitní vysavač, který si s chlupy poradí levou zadní. Opravdu kvalitní vysavač vysaje nejen chlupy, ale také i roztoče. V takovém případě se opravdu vyplatí si za kvalitu připlatit.

Pravidelné odčervení

Mimo nečistot, které jsou na první pohled vidět, musíme myslet také na to, že psi i kočky mohou být přenašeči parazitů a mohou nám způsobit klidně i vážná onemocnění. U koček je to velmi známá toxoplazmóza a u pejsků mluvíme například o škrkavce. Kromě nohou tedy po procházce umyjte i tlamičku. Jednou týdně proveďte doma generální úklid. Vytřete podlahu, vyperte pelíšek a otřete nebo vyperte vše, kam domácí mazlíček může. V neposlední řadě vašeho přítele také pravidelně odčervujte pomocí tablet.