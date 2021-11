Jak dopřát pokojovkám zimní vegetační klid?

Nedostatek světla, přetopené interiéry, prudké větrání. A do toho vegetační klid. Pokojové rostliny to v zimě nemají jednoduché. Jak jim studenou část roku ulehčit, co dělat a čemu se vyhnout, radí Lenka Hrubá, zakladatelka Zahrady na niti, květinářství nejen s kokedamami.

Nechte rostliny vegetovat

S nedostatkem světla souvisí i útlum růstu rostlin, který se zpomaluje nebo úplně zastavuje. Pokojové květiny přes zimu odpočívají a to nejlepší, co pro ně můžete udělat, je nerušit je. „Z nedostatku světla vyplývá útlum růstu, proto byste měli přes zimu rostliny méně zalévat. Přelévání v kombinaci s nedostatkem světla způsobuje neduživé vytáhlé přírůstky, slabé listy a často i uhnívání, protože rostlina nespotřebuje tolik vody,” varuje Lenka Hrubá.

Během vegetačního klidu rostlinám přehnaná péče spíše škodí, protože je aktivizuje a pudí k růstu. Odpočinek je důležitá součást jejich biorytmu a když jim jej dopřejete, budou mít více síly během následujícího růstového cyklu. V zimě rostliny nepřesazujte, nehnojte a omezte zálivku na jednou až třikrát za měsíc, podle druhu rostliny.

Světlo prosím

Základním předpokladem pro spokojené a zdravé rostliny v zimě jsou optimální světelné podmínky. Většina pokojovek má své kořeny původně zapuštěné v tropech a subtropech a zimní období v podmínkách mírného pásma s krátkými dny a nedostatkem světla je pro ně extrémně náročné. „Na tmavší část roku, od listopadu do poloviny března, přemístěte rostliny na nejsvětlejší místo v bytě, ideálně na jižní či západní okno. Přes zimu se tam bude dařit i druhům, které v letních měsících příliš světla nevyžadují,” radí Lenka Hrubá.

Rostliny světlo absorbují svými listy, proto je přes zimu nesmírně důležité, aby listy nebyly pokryté prachem, který jim v absorpci brání. „Pokud jste pokojovky nestihli před zimou osprchovat, v zimě už to nenapravujte, hrozilo by přelití. Minimálně jednou do měsíce však otřete listy navlhčeným hadříkem,” doporučuje Lenka Hrubá.

Pokud nemáte možnost přemístit rostliny na světlo, můžete jim dopřát více světla přisvěcováním. Existují speciální žárovky se spektrem pro růst rostlin, denní světlo nahradí i LED žárovka s teplotou světla co nejpodobnější tomu dennímu, tedy 4200–7000 K.

Na co dát pozor

Rostliny opravdu nemají rády průvan, proto je dobré pěstovat je u jiného okna, než u toho, kterým větráte. Pokud nemáte v bytě dost oken, zkuste alespoň otevírat jen horní okno.

Dalším nepřítelem je suchý vzduch, proto udržujte vlhkost nad 50 % a párkrát do měsíce rostliny roste odstátou vodou.

Kdo přes zimu nehibernuje, jsou škůdci. Naopak, kvůli suchému vzduchu mohou být i aktivnější. Kontrolujte tedy pravidelně stonky i listy zespoda. „Pravidelná prohlídka rostlin může pomoci v jejich zachycení v raném stádiu, kdy ještě není napadená celá rostlina, takže se jich lépe zbavíte,” radí Lenka Hrubá.

Kaktusy a sukulenty přes zimu nezalévejte vůbec a udržujte je v chladu. Garáže, sklepy, zimní zahrady, chodby s oknem či nevytápěné ložnice, to vše jsou místa, za která vám budou vděčné.

Pokojovky a zima v sedmi bodech:

Přesuňte rostliny co nejvíce na světlo,

omezte zálivku,

kaktusy a sukulenty nezalévejte vůbec,

nepřesazujte, nehnojte,

otírejte prach z listů (sprcha stačí jen jednou na podzim a jednou na jaře, abyste sprchováním rostliny nepřelili),

kontrolujte, jestli rostliny nemají škůdce,

sukulenty a kaktusy umístěte na světlé a chladnější místo.

„I přes období útlumu rostliny své prostředí registrují. Vnímejte je také a dopřejte jim správnou péči, aby mohly být na jaře zase aktivní,” uzavírá Lenka Hrubá