Jak domov zbavit chlupů ze psů a koček

Ve chvíli, kdy si domů přivezete pejska nebo kočičku, získáváte oddaného přítele na celý život. Spolu s tím ale musíte počítat, že nejspíš bude všude spousta chlupů. Bohužel není zrovna lehké se jich zbavit. Věříme, že situace může zajít až tak daleko, že si začnete vybírat barvu oblečení podle srsti vašeho zvířecího miláčka. Pokud je situace až tak daleko, že si domů bojíte pozvat návštěvu, protože všude po křesle jsou psí chlupy, dnešní článek jistě velmi oceníte.

Vyčesávat, vyčesávat a znovu vyčesávat

Vždy musíte začít od začátku. To v tomto případě znamená u srsti vašeho miláčka. Je přeci logické, že čím více chlupů vyčešete, tím méně jich pak zůstane na podlaze. Pro tuto činnost je velmi důležité si pořídit kvalitní kartáč, který bude určen přesně pro srst vašeho mazlíčka. Jiný kartáč totiž potřebuje dlouhosrstý pejsek a jiný zase krátkosrstý. Důležité také je vyzkoušet, který typ sedne a bude příjemný přímo vašemu mazlíkovi.

Kvalitní vysavač

Vysavač nemusí být jen na podlahu. Pokud váš pejsek patří mezi ty, kteří se nebojí velkého hluku, a vysavač ho nevyvede z míry, můžete zkusit přímo vysavačem chlupy odsát. Je dobré doma mít velmi výkonný přístroj, protože chlupy je potřeba denně vysávat i z podlahy nebo z koberců. Při výběru vysavače vždy koukejte na to, zda má na sobě označení animal, dog, cat atd. Přístroje s takovým označením by si měly se zvířecími chlupy poradit levou zadní. Jestli ale doma nový vysavač už máte, neznamená to, že musíte utíkat do obchodu zakoupit nový. Poměrně jednoduše se totiž dají sehnat speciální hlavice s rotačním kartáčem.

Lepící válečky

Z vlastních zkušeností vám musíme doporučit tento malý zázrak. Jde o lepící váleček, se speciální odtrhovací lepící horní vrstvou. Tímto válečkem pak velmi jednoduše odstraníte chlupy nejen z oblečení, ale i z gauče. K dostání jsou již téměř v každém supermarketu a jejich cena rozhodně není příliš vysoká. V případě, kdy doma váleček nemáte, může velmi dobře posloužit obyčejná kancelářská lepicí páska.

Domácí triky

Pro rychlé odstranění chlupů z gauče můžete použít navlhčený hadřík, kterým párkrát přejedete gauč. Z jednotlivých chloupků se stanou velké chuchvalce, které již půjdou dobře sebrat a vyhodit. Stejným způsobem jako hadřík vám také mohou pomoci gumové rukavice na úklid, kterými můžete zbavit chlupů i koberec. Rychlou první pomoc vám také může dát i houbička na nádobí, tou ale očistíte spíše menší plochy.

Pračka a sušička

Dostat na dobro pryč chlupy z oblečení je opravdu oříšek. Obecně platí, že naprosto nejhorší jsou krátké a tvrdé chlupy. Ty se totiž do oblečení zapíchají a sundat je už téměř nemožné. Právě z tohoto důvodu jsou dnes již na trhu pračky, které mají speciální program na odstranění zvířecích chlupů. Efektivitu praní můžete také zvýšit pracích kuliček, na které se veškeré nečistoty nachytají. Pokud nechcete do pracích kuliček investovat, můžete je zkusit nahradit čistou houbičkou na nádobí, nebo natáčkou se suchým zipem. Většinou ale ani tak pračka nezbaví oblečení všech chlupů a proto se může skvělým pomocníkem stát sušička. Pokud jí máte, dá se říct, že jste vyhráli v loterii. Díky proudění vzduchu dokáže sušička chlupy odstranit opravdu stoprocentně.