Jak do bytu vpustit energii? Vyberte správné barvy a materiály
Domov je místo, kde se snažíme ze sebe shodit všechny role, kterými jsme si během dne prošli. Je to místo bezpečí, kde si dovolíme být sami sebou. Je to ale také místo, kde chceme načerpat sílu do dalších událostí života. Jak přivést do bytu energii, která nás příjemně nabije?
V barvách energie
Nejrychlejší cestou, jak svému bytu dopomoci k určité atmosféře, je hra s barvami. Na to byste měli myslet i při zařizování bytu. Mnohé však lze také dotáhnout různými doplňky. Jaké barvy se používají jako nástroj vitality?
Modrá barva se taktéž uplatní v koupelně, ale oblíbená je také v ložnicích nebo v domácnostech laděných do středomořského stylu. Snad proto, že připomíná moře, vodu a nebe, z ní čiší klid a určitá hloubka. Pro energetický účinek se nejčastěji využívá tyrkysová či světle modrá s teplým podtónem. Povzbuzuje myšlení a přináší do domu svěžest.
Žlutá barva/zlatá je barvou slunce. Energie, vitalita, optimismus a dobrá nálada je jí přirozeně vlastní. V domácnostech se často používá ve zlaté verzi. Uplatní se v obývacích pokojích, kuchyních, ale i koupelnách.
Oranžová barva přináší radost, hravost a komunikaci. Nejčastěji se používá tam, kde chcete tyto hodnoty využít na maximum – pracovna, dětský pokoj, jídelna/kuchyně. Aby oranžová vynikla, hodí se k ní například tmavě šedá. V kuchyni lze kombinovat například s granitovými dřezy.
Jasná zelená je symbolem jara, růstu, živosti a jasné síly překonat překážky. Je skvělá pro osvěžení mysli, podporuje regeneraci a navíc nás propojuje s přírodou. Hodí se do obývacích pokojů, ale s trochou citu i do koupelen a kuchyní.
Červená barva je samozřejmě energií sama o sobě. Nese v sobě ale i vášeň a akci. Zvyšuje srdeční tep i hladinu energie. Musí se s ní tedy poskrovnu, jinak je spíše peklem než hřejivou vzpruhou. Je tedy skvělá pro výrazné doplňky v jakékoli místnosti.
Každý detail se počítá
Jaké další možnosti máte? Využijte aromatické lampy, textilie a nezapomeňte do hry zapojit úložné prostory. Jejich dekor dokáže místnosti dodat tu správnou esenci. Velkým pomocníkem je samozřejmě také světlo a jeho „barva". Zatímco žluté světlo je spíše relaxační, bílé světlo navozuje energii. Tam, kde chcete být „vzhůru", tedy dodejte více světla a ideálně v bílé barvě. Silným energetizujícím prvkem je zrcadlo. Opticky prostor zvětšuje a zároveň násobí efekt světla v místnosti. Některá koupelnová zrcadla mají možnost regulovat světlo jak z hlediska intenzity, tak teploty. Lázeňské možnosti koupelny tak ještě rozšíří. Nezapomeňte, že právě se světlem se pracuje v psychologii. Pokud jste neměli dobrý den a navíc bylo venku pod mrakem, tím, že máte možnost doma „denní světlo" navodit, se vám může zlepšit nálada.
TIP: Živou atmosféru například do koupelen (často bez oken) přinesete nejen světlem, ale také volbou vhodného koupelnového nábytku. Například dekory dřeva umí svým přírodním motivem povzbudit naši psychiku a zklidnit nervy. Navíc skvěle vypadají.
Vůně jako neviditelná energetická vzpruha
Další z cest, jak si pohrát s energií domácnosti, je vsadit na působení éterických olejů. V menších místnostech a pro příjemnou atmosféru lze využít aromalamp, ale efektivnější variantou jsou různé druhy difusérů, které zvládnou provonět i větší místnosti. A jakou vůni zvolit, aby vám váš domov dodal potřebnou energii?
- Pomeranč osvěžuje, zlepšuje náladu a povzbuzuje k dobrému startu. Hodí se zejména pro ranní probuzení.
- Citron zvyšuje koncentraci a podporuje produktivitu. Je vhodný do pracovny, při studiu nebo do kuchyně při vaření (neutralizuje pachy).
- Máta je takový nakopávač zejména při mentální únavě. Hodí se do pracoven nebo do aut.
- Rozmarýn zvyšuje bdělost a zvyšuje koncentraci. Je takový duševní restart.
- Eukalyptus revitalizuje tělo i prostor, je vhodný pro koupelny a zejména v době, kdy je někdo z domácnosti nemocný.
- Lemongrass (citronová tráva) povzbuzuje smysly a zvyšuje energii. Podobně jako citron neutralizuje pachy. Je proto vhodný do koupelen, kuchyní, ale i do obýváku, kde chcete uchovat svěžest.
