Jak čistit podlahové rohože do auta: Jak na gumové a textilní rohože

Pokaždé, když někdo nastoupí do vašeho auta nebo nákladního vozu, pravděpodobně si s sebou přinese také trochu bláta, písku, štěrku nebo jiných nečistot zvenčí. A to vše se dostane na podlahové rohože vašeho vozu. Proto je dobré vědět, jak si lze rohože vyčistit sami doma, včetně těch látkových, gumových, vinylových i speciálně tvarovaných.

Pravidelné čištění podlahových rohoží je nezbytné. Pokud se na podlaze objeví viditelný nepořádek, měli byste podlahové rohože v autě neprodleně umýt. Jinak by mělo stačit rychlé čištění jednou týdně až jednou měsíčně, v závislosti na tom, jak často vůz používáte. Zde se dozvíte, co vše potřebujete pro to, aby vaše autokoberce opět vypadaly jako nové pomocí čisticích prostředků pro domácnost.

Než začnete

Prvním krokem při čištění špinavých rohoží je jejich vyjmutí z vozidla. Se skvrnami a nečistotami se vypořádáte mnohem snadněji, když se nebudete muset ve vozidle kroutit do nepohodlných pozic. Navíc byste neměli mít kolem plynového, spojkového a brzdového pedálu kluzké čisticí prostředky a vyvarovat byste se měli i dalším vlhkostem uvnitř vozu. Zatímco máte rohože venku, nejprve důkladně vysajte interiér vozu. Pokud nemáte vysavač do auta, můžete použít váleček na zachytávání žmolků, který zachytí nečistoty a zvířecí chlupy.

Co potřebujete:

Zásoby:

Čistič koberců

Jedlá soda

Kyslíkové bělidlo

Prostředek na nádobí

Voda

Nářadí:

Vysavač

Kartáč s měkkými štětinami

Bílá utěrka

Hadice nebo kbelík na vodu

Kartáč se středními štětinami

Ručník

Jak čistit textilní rohože do auta

Látkové rohože do auta jsou obvykle vyrobeny z nylonových vláken a jsou potaženy protiskluzovým podkladem odolným proti vodě. Jsou k dispozici v různých tloušťkách a stupních plyšovosti a mohou mít standardní rozměry nebo být vyrobeny na zakázku.

1. Rohože vyklepejte a vysajte

Rohožky pořádně protřepejte, abyste z nich odstranili co nejvíce volných nečistot. Poté rohože dobře vyluxujte z obou stran a nechte je ležet na plocho. Pokud jsou rohože mokré, použijte vysavač na mokré a suché vysávání, abyste z nich odstranili vlhkost.

2. Ošetření skvrn a výměna rohoží

Nyní je čas vyčistit všechny skvrny, jako je mastnota nebo zaschlé jídlo, stejně jako byste je čistili doma na koberci. Použijte komerční čistič koberců ve spreji vhodný pro danou skvrnu a postupujte podle pokynů k výrobku.

K odstranění skvrny na koberci je také možné použít univerzální čisticí prostředek pro domácí kutily. Zkuste skvrnu rozetřít směsí 2 lžiček prostředku na nádobí a 2 šálků teplé vody pomocí čistého bílého hadříku. Můžete také smíchat roztok kyslíkového bělidla a vody, přičemž se řiďte pokyny na štítku. Ten je vhodný především na starší skvrny, ale pozor – některé koberce může odbarvit. Proto vždy nejprve vyzkoušejte čisticí prostředek na koberce na nenápadném místě. Poté se ujistěte, že koberečky zcela vyschly, než je vrátíte zpět do vozidla.

Tip: Rohože do auta můžete čistit pomocí jedlé sody, která pomáhá pohlcovat pachy. Jednoduše posypte rohože jedlou sodou a rozetřete ji kartáčkem s měkkými štětinami. Nechte jedlou sodu na rohožích působit alespoň 30 minut a poté ji vysajte.

Jak čistit gumové, vinylové a speciálně tvarované rohože do auta

Čištění všech těchto typů rohoží do auta je ještě jednodušší než čištění látkových rohoží. Nejjednodušší je vyjmout je z vozidla, vzít hadici a nečistoty z nich odstranit. Gumové autokoberce však můžete vyčistit i bez hadice pomocí kbelíku s vodou a drhnoucího kartáče. Tato metoda je užitečná zejména při čištění autokoberců v zimě, protože v tomto ročním období nemusíte mít přístup k hadici.

1. Opláchněte a vydrhněte

Pomocí hadice odstraňte z gumových rohoží nečistoty a zbytky. Rohože také můžete umýt pomocí kbelíku s teplou vodou a kartáče se středními štětinami. V případě přilepeného nepořádku smíchejte roztok několika kapek prostředku na nádobí s teplou vodou a rohože pořádně vydrhněte. Nikdy nepoužívejte drsné chemikálie, například chlorové bělidlo, jelikož může poškodit gumové rohože. Nikdy je také nestříkejte silikonovým nátěrem, protože může způsobit jejich kluzkost.

2. Pověste je, aby vyschly

Než se rohože vrátí do auta, musí být z obou stran zcela suché. Zavěste je na pevnou prádelní šňůru, aby uschly. Pokud nemáte čas, můžete je také otřít ručníkem.

O pryžových, vinylových a zakázkových tvarovaných vložkách

Gumové autokoberce jsou vhodné zejména pro těžká vozidla nebo pro všechna vozidla, která jsou vystavena extrémním podmínkám. Jsou neprůhledné, dostupné v různých barvách, zůstávají pružné po mnoho let a dobře drží na místě díky úchytům na spodní straně každé rohože.

Pevné vinylové rohože mohou být čiré, aby byl vidět koberec, ale také neprůhledné v různých barvách. Vinylové rohože nejsou tak pružné a trvanlivé jako gumové, ale jsou obvykle levnější. Rohože do auta mohou být také vyrobeny z extrudovaných vinylových vláken připevněných k pružnému podkladu podobně jako průmyslové rohože.

Pokud hledáte dokonalý způsob ochrany interiéru svého vozidla, absolutní špičkou jsou zakázkové lité podlahové vložky. Tyto chrániče jsou pevnější než většina rohoží a pokrývají mnohem více než jen podlahu vozu. Jsou tvarovány tak, aby se vešly do podlahové vany a zvedly se o několik centimetrů nahoru po stranách vozu, aby zachytily případné rozlité tekutiny. Mohou být dokonce vytvarovány tak, aby sahaly od dveří ke dveřím přes hrb zadních sedadel.