Jak často byste měli prát povlečení, abyste se zbavili bakterií a dalších nečistot?

Jen máloco je tak příjemné jako vlézt do čerstvě ustlané postele a zavrtět se v čistém a voňavém povlečení. Je to vaše šťastné místo, vaše útočiště, kde v podstatě trávíte třetinu svého života, takže je načase věnovat posteli (a jejímu povlečení) péči, kterou si zaslouží. Nyní se s vámi podělíme o rady, jak udržet vaše povlečení v co nejlepším stavu.

Praní povlečení jednou nebo dvakrát týdně

Na ložním prádle se rychle hromadí tělesné oleje, pot a bakterie. Vezměte si na starost, co je potřeba udělat: Doporučujeme prát každý týden. Pokud se hodně potíte, zvažte zvýšení frekvence na dvakrát týdně.

Dbejte na teplotu

V porovnání s vlněnými svetry nebo krajkovými podprsenkami, které vyžadují větší údržbu, je čištění povlečení hračka. Hoďte je do pračky na teplý až horký cyklus a jděte vymýšlet večeři. Mějte na paměti, že horká voda rychleji vybledne barevné předměty, takže pro ty hezky vzorované nebo tmavé soupravy použijte teplý až studený cyklus. Pokud se však potýkáte se skvrnami (například vaše dítě se počůralo) nebo pokud jste byli nemocní, zvolte co nejteplejší cyklus, abyste zničili bakterie. A pokud jde o prací prostředek, podívejte se na etikety: Doporučuje se používat čisticí prostředek s povrchově aktivními látkami rostlinného původu.

Prostěradla perte odděleně

I když je lákavé vyprat jen jedno prádlo a skončit, perte povlečení odděleně od ostatních věcí – zejména ručníků. Žmolky z ručníků se dostanou na povlečení, a to není něco, co byste chtěli řešit. Hodit zatoulané bavlněné tričko do povlečení je v pořádku, ale předměty jako ponožky a košile často uvíznou v povlečení a buď se ztratí, nebo se nevyčistí správně. Dalším důvodem, proč prát oblečení a povlečení odděleně, je zamezení vzniku zádrhelů. Prostěradla se zachytávají o zipy a kování, a vy tak následně objevíte záhadné díry a trhliny.

Bodové ošetření lůžkovin

Kdo by neměl rád šálek kávy v posteli – nebo třeba pizzu? Pokud se vám na povlečení objeví skvrny od jídla nebo máte na polštářích stopy po oleji či pleťovém krému, doporučuje se předem ošetřit místo roztokem bělidla s obsahem kyslíku. U těžkých skvrn byste je předtím, než je hodíte do pračky, měli předem namočit.

Ložní prádlo sušte na střední až nízké teplotě

Vyhýbejte se opravdu vysokým teplotám na cokoli. Pro sušení ložního prádla doporučuje střední až nízký stupeň. Deset minut před koncem cyklu sušení vyjměte povlečení. Pokud máte rádi pocit křehké postele, vyžehlete je teď, dokud jsou trochu vlhké – po vychladnutí povlečení se z nich hůře odstraňují záhyby.

Přeskočení změkčovače tkanin

Kdo by nemiloval máslově hebký pocit, který poskytují změkčovače tkanin? Přestože však mají spoustu výhod – změkčují oblečení, pomáhají proti statické elektřině, dodávají svěží vůni a usnadňují žehlení – ve skutečnosti některým materiálům, včetně povlečení, škodí. Jsou (tradičně) vyrobeny ze živočišného tuku, který je tak hustý, že proniká do látky a oslabuje vlákna v povlečení, což způsobuje díry. Ale nezoufejte, některé značky používají přípravky na rostlinné bázi, které se při praní snadno uvolňují a jsou k látkám šetrnější. Při nákupu změkčovadla se poohlédněte po variantách na bázi řepky nebo vyzkoušejte kondicionér na tkaniny.

Nezapomeňte prát polštáře

Novinka: Vyprat povlak na polštář nestačí. Abyste odstranili špínu, prach, sliny a další nečistoty, doporučuje se prát polštáře alespoň jednou za sezónu. Polštář vložte do šetrného pracího cyklu s použitím teplé nebo studené vody a pracího prostředku určeného pro jemné prádlo. Až přijde čas na sušení, nastavte pračku na lehký – nikoliv vysoce horký – cyklus a přidejte vlněné kuličky do sušičky, abyste načechrali peří a zabránili vzniku chuchvalců.

V tomto případě si zamilujete povlaky na polštáře. Je to povlak, který se nasadí na polštář a pomáhá před dalším pronikáním oleje nebo nečistot do skutečné oblasti péřových vložek. Jsou opravdu levné a velmi užitečné pro zachování dlouhé životnosti polštářů.