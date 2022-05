Jak blokovat hluk od sousedů: 6 nejlepších způsobů, které skutečně fungují!

Není nic tak nepříjemného, jako když se musíte vypořádat s hlučnými sousedy. Pokud navíc patříte mezi ty lidi, kteří pracují z domova, tak jistě víte, jak nepříjemné to dokáže být. Přestěhovat se samozřejmě můžete vždy, ale co když to bude na novém místě ještě horší? Pro tyto případy jsme pro vás připravili 6 způsobů, díky kterým si můžete dokonale odzvučit svůj domov a které skutečně fungují!

Co budete potřebovat:

Akustické panely na stěnu (K pohlcování zvuku ve vzduchu)

Izolační pěnový tmel (K utěsnění okrajů kolem dveří a oken)

Izolační zarážka do dveří (K utěsnění mezery pod dveřmi)

Akustické závěsy (Pro snížení hluku vnikajícího z oken)

Nadýchaný koberec (K utlumení zvuků skrz podlahu)

Zvuková izolace stěn

Pokud se sousedy sdílíte minimálně jednu stěnu, pak je to s největší pravděpodobností to, jak se k vám hluk dostává. Stěny, zejména ty v bytech, jsou obvykle poměrně tenké, protože dodavatelé se snaží co nejvíce snížit náklady. Vzhledem k tomu, že stěny jsou největšími viníky při přenosu hluku od vašich sousedů, tak je možná budete chtít nejprve odhlučnit. Existuje několik způsobů, jak toho můžete dosáhnout.

Nejběžnějším způsobem odhlučnění stěn je použití akustických pěn a panelů. Obvykle se jedná o desky, které jsou vyrobeny z materiálů pohlcujících zvuk, jako je sklolaminát. Tyto panely zvyšují odpor vzduchu a jako takové snižují amplitudu zvuku, který jimi prochází. Můžete se také rozhodnout použít sádrokartonové desky přes vaše stávající stěny. Zvuk se lépe šíří v tenčích materiálech, takže celá myšlenka přidání sádrokartonu spočívá ve zvýšení tloušťky vašich stěn.

Suché stěny obecně dobře blokují zvuk a také zvyšují tloušťku stěn. Pro lepší výsledky můžete zkusit přidat dvě vrstvy sádrokartonu. Instalace sádrokartonu není tak náročná, jak se může zdát. Vše, co potřebujete, je několik šroubů, abyste ho udrželi na místě. Pokud nemáte peníze ani na akustické panely, ani na sádrokartonové desky, nemusíte se bát. Dobrá věc na blokování zvuku je, že můžete použít položky, které již máte.

Pokud máte nějaké velké obrazy na plátně, můžete je použít. Pověste je na zeď, kterou sdílíte se sousedem a budete se divit. Na stěnu byste také mohli umístit polici s knihami. Snížení hluku bude výrazné. Ačkoli panely pomůžou hluk výrazně snížit, můžete udělat ještě více pro jeho úplnou redukci.

Zvuková izolace dveří

Dalším velkým viníkem při přenosu hluku od sousedů jsou dveře. Většina dveří je dnes obvykle dutá a tak nedokáže snížit hluk natolik, kolik bychom chtěli či potřebovali. Nejlepším řešením by samozřejmě bylo si pořídit dveře zcela nové. Jedná se však o poměrně drahou záležitost, takže možná budete chtít nejprve vyzkoušet několik dalších alternativ ke snížení rámusu. Pokud se zvuk přenesl od sousedů až k vám domů, je pravděpodobné, že jsou ve dveřích určité mezery a díry.

Mezery, jakkoli malé, propustí zvuk do vašeho domova. Je proto důležité utěsnit mezery na dveřích, zejména na hlavních dveřích. Na mezery můžete použít nějaký vysoce kvalitní tmel a následně ho použít kolem hran dveří. Těsnící materiály jsou obvykle vinylové nebo neoprenové pásy, které jsou vzduchotěsné a je to právě tato vlastnost, díky které pohlcují vzduch. Použití tmelu k uzavření všech mezer se nemusí zdát jako velký krok. Po dokončení si však všimnete obřího rozdílu.

Na odhlučnění od hlučných sousedů je skvělé, že existují odnímatelná řešení zvukové izolace, která jsou ideální pro lidi, kteří nevlastní svůj domov. V případě, že se stěhujete, můžete vždy ponechat dveře a stěny ve stejném stavu, v jakém byly. Navíc si můžete vzít svou zvukovou izolaci sebou a následně použít v novém domově.

Kromě mezer se můžete rozhodnout použít izolační zarážku do dveří. U většiny dveří je obvykle mezi dveřmi a podlahou mezera a právě zde prochází většina zvuků. Izolační zarážky jsou umístěny ve spodní části dveří a dokonale utěsní mezeru, kdykoli jsou dveře zavřeny.

Zvuková izolace oken

Ne všechen zvuk, který se dostane do vašeho domova, bude pocházet od sousedů. Mohlo by to také být z vedlejší budovy. V takových případech se zvuk do vašeho domu dostává především okny. Úplné zablokování okna bude samozřejmě nejlepším způsobem, jak zablokovat zvuk jako takový. To však také zabrání pronikání světla do místnosti. První a nejjednodušší způsob, jak odhlučnit okna, bude použití tmelu. Stejně jako dveře mají okna několik mezer, které propouštějí zvuk. Můžete použít stejný tmel, který jste použili na dveře.

Pokud jste připraveni utratit peníze navíc, můžete si pořídit dvojitá okna, která fungují fantasticky. Tato okna mají další vrstvu skla, které jsou efektivnější při blokování zvuku. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, je důležité, aby vám okna nainstaloval někdo zkušený. Namísto úplné výměny všech oken se můžete rozhodnout jednoduše přidat další vrstvu akrylátu na vaše stávající okna. I když je to poměrně drahé, je to zároveň levnější varianta než pořízení dvojitých oken.

Pořiďte si akustické závěsy

Zvuková izolace stěn, dveří a oken by měla být více než dostatečná, aby zablokovala veškerý hluk od sousedů. Můžete se však rozhodnout, zajistit se ještě více a pořídit si zvukotěsné závěsy. Ty budou skvělou investicí, pokud jde o tlumení zvuku v noci. Tyto závěsy jsou obvykle vyrobeny ze silných materiálů, které znesnadňují průchod zvuku. V případě, že se zvuk dostane přes vaše okna, silné materiály záclon pohlcující zvuk zablokují další přenos.

Zvukotěsné závěsy nejen, že úžasně blokují zvuk, ale také si je v případě stěhování můžete vzít sebou (na rozdíl od dvojitých oken). Navíc jsou k dostání v různých barvách a provedeních, takže si můžete vybírat dle vašeho konkrétního vkusu a preferencí.

Zvuková izolace stropu

Nejhorší na bydlení v činžovním domě je, že hluk pochází doslova odevšad, včetně vašeho souseda, který bydlí nad vámi. A jistě uznáte, že není nic horšího, než když vás vzbudí v časných ranních hodinách hrou na nějaký hudební nástroj. Zvuková izolace stropu může být výbornou možností, zvlášť, pokud nad sebou máte dětský pokojík. Děti dokážou být docela hlučné, a pokud chcete mít v domě svůj klid a pohodu, doporučujeme vám začít pracovat na izolaci stropu.

U stropu se můžete rozhodnout přidat k vašemu stávajícímu stropu podhled. To se obvykle instaluje pod stávající sádrokartonové desky a je to právě prostor mezi tím, co pomáhá izolovat hluk. Můžete se také rozhodnout investovat do akustických mraků pro strop. Můžete si vybrat požadované vzory povrchu a zároveň blokovat hluk. Podhledné stropy nemusí leckdy vypadat esteticky, takže tuto možnost budete chtít možná odmítnout. Můžete si místo toho přidat další vrstvu sádrokartonu. Jednoduše si kupte sádrokarton a nainstalujte jej pomocí šroubů na stávající strop. Pro lepší účinnost můžete mezi vrstvy použít akustickou podložku.

Zvuková izolace podlahy

Problematický může být i hluk zespodu, který se do vašeho bytu dostane skrz podlahu. Prvním krokem, který byste měli udělat je, že si pořídíte koberec. Kobercem můžete pokrýt celou podlahu, tedy pokud s tím váš pronajímatel nemá problém. Není to však nutné. Chcete-li ještě více snížit hluky, navrhuji přidat kobercovou výplň na nové nebo dokonce stávající koberce. Pokud nechcete mít velký, těžký koberec na podlaze vůbec, můžete si pořídit nějaké menší chlupaté koberečky. Pro lepší utlumení zvuku použijte nadýchanější koberce. Výhodou použití koberců je, že si můžete vybrat, jaké vzory chcete. Můžete dokonce udělat mix a sladit design.