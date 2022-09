Jak a proč je důležité naučit vaše dítě od mala uklízet?

Rozčilujte se nad tím, že neustále při vstupu do dětského pokoje zakopáváte o roztahané knihy, hračky nebo si dokonce vrazíte kostičku do nohy? Víme, že je to k vzteku a věřte, že podobný problém po celém světě řeší spoustu rodičů. Děti ale můžete naučit uklízet již od útlého věku. Prozradíme vám jak.

Pořádek prospívá učení

Aby se udržel v dětském pokoji pořádek, chce skutečnou trpělivost a um. Mít vše zorganizované a pečlivě srovnané je snem snad každého, jenže zejména u malých dětí bývá tato organizace více než obtížná. Přimět malé děti, aby si uklízely hračky do krabic k tomu určených, uspořádaly oblečení do šuplíků přitom nemusí být až tak složité, povedete-li je k tomu od mala. Děti se mohou aktivně začít učit již od 2 let věku. Záleží jen na vás, kolik času učení budete chtít věnovat.

Pakliže uspějete a podaří se vám vaše dítě vést k pořádku a úklidu v pokojíčku, budete mít dobrý pocit a vaše dítě se bude lépe soustředit. Bude vědět, kde najde sešity, knihy a další. Pořádek vede k tomu, že vaše dítě se bude i lépe učit, nebude zapomínat dělat úkoly nebo je nosit do školy. Tohle je velmi užitečné i co se týká toho, aby se dítě naučilo být odpovědné. Za to je obyčejně chváleno, a tak je dále motivováno, aby prosperovalo a učilo se nové věci. Taková reorganizace dětského pokoje tedy vede k posílení a zvýšení dětského sebevědomí.

Dítě se učí odpovědnosti a nápomocnosti

Mít uklizený dům a učit dítě od mala uklízet je vážně skvělé. Učí ho to, že je správné v domě udržovat čistotu a pořádek a že podle toho se také bude cítit. Jakmile se těmto návykům jednou naučí, půjdou s ním do dospělosti a ponese si je i do manželství. Je dost pravděpodobné, že takto povede i své děti. Navíc, když se vaše dítě naučí uklízet, naučí se být obyčejně také nápomocné druhým, tedy i vám, svým rodičům.

Jak děti naučit uklízet ve dvou krocích?

Odborníci se shodují, že téměř nikdy není příliš brzy začít učit děti uklízet si vlastní pokoj. I batolata se mohou naučit dávat hračky do košíku. Začněte s jednoduchými každodenními úkoly, například s rovnáním svého oblečení, uklízení hraček, rovnání knížek, odnesení špinavého prádla do koše na prádlo a postupně přidávejte další, jakmile je zvládnou.

Vytvořte i možnost třídění. Vše má mít své místo, a to je nutné dítě naučit. To samé s odpadky. I malé dítě může mít ve svém pokojíku koš. Pokud je starší, naučte ho třídit. Též jej veďte k tomu, aby se toho, s čím si již nehraje, zbavilo, buď hračku, hru či knížku darovalo, nebo ji prodalo.

Veďte děti k pochopení, že pokud je něco rozlité či umazané, je třeba to utřít a vyčistit. Rozbité věci, které není možné opravit, je nutné vyhodit. Vysvětlete jim to.

V každém případě za ně za žádnou cenu neuklízejte. Je nutné, aby se to naučili sami. Pro život to budou potřebovat.