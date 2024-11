Impetigo: bakteriální onemocnění kůže, které může vypadat jako opar

Impetigo je sice nezávažné bakteriální onemocnění kůže, ale je velmi nakažlivé a také velmi nepříjemné a to zejména, pokud se puchýře objeví na obličeji, což je také nejčastější. Mohou ale být třeba i ve vlasech nebo kdekoliv jinde po těle. Vzniká totiž v důsledku klidně i mikroskopického poranění, do kterého se dostanou původci-bakterie. Zejména díky nakažlivosti jsou hlavními postiženými děti, které navštěvují různé dětské kolektivy, ale nevyhýbá se ani teenagerům či dospělým.

Existují tři formy nákazy

Formy impetiga dělíme podle jejich bakteriálních původců na streptokokové, stafylokokové či v kombinaci obou těchto koků. Právě smíšená infekce je zdaleka nejrozšířenější, proto je vhodné při léčbě vybrat preparáty, které zabírají na oba druhy výše zmíněných bakterií.

Jak poznat impetigo?

Ze zkušenosti víme, že infekce začíná jako malý červený flek. Zarudnutí je teplé na omak, svědivé, později působí jako klasický aknózní pupínek. Pupínky během několika dní praskají, což může být dosti bolestivé a ze zaschlého sekretu se vytvářejí žluté až světlounce hnědé krusty. Tato ložiska mohou začít i mokvat. Pokud se jedná o jeden či několik málo pupínků v obličeji, zejména kolem úst, je velmi jednoduché si nákazu splést s opary, kde je ale léčba úplně jiného charakteru.

Zastavení nákazy impetiga

Velmi důležitá je včasná aplikace vhodných antibiotik, jako je Bactroban mast. Malé množství se namaže na postižená místa 3-5x denně, nejlépe pomocí aplikátoru, třeba vatové tyčinky. Bactroban má momentálně v našich lékárnách výpadek, ale ve starších typech lékáren (ne v řetězcích) umějí mastičku namíchat. Po nasazení antibiotické mastičky se příznaky zmírní hned druhý den, za několik dní už bývají rány zcela zaceleny.

Velmi důležitá je také celková hygiena, a to zejména kvůli vysoké nakažlivosti. Postižený by měl být až do zaschnutí ran v karanténě, doma používat vlastní ručník a často si mýt ruce. Určitě doporučujeme přehodit ručník přes polštář a denně ho měnit, to platí i pro ložní prádlo v případě, že je postižené celé tělo, nejen obličej.

Co se osobní hygieny týče, je vhodné použít jednorázové papírové utěrky, v případě silné nákazy provádět oplachy slabě růžovým roztokem hypermanganu či odvarem z řepíku lékařského.