Hubneme do plavek: Pojďte to zkusit s nejlepšími dietami letošního roku

Jaké jsou nejlepší diety letošní roku? Budete překvapeni, ale s Keto dietou byste letos hubnout do plavek neměly.

Na internetu na nás právě Keto dieta skáče ze všech bannerů, ale odborníci se k ní staví vesměs odmítavě. V žebříčku letošních diet, který sestavili zdravotní experti a dietologové v USA, figurují tři zcela jiné diety.

Středomořská dieta vede aktuální řebříček nejlepších diet

Tento typ diety vlastně dietou ani není. Je to spíše změna životního stylu. Je známý fakt, že obyvatelé zemí sousedících se Středozemním mořem žijí déle, jsou zdraví i ve vyšším věku, méně je „kosí“ rakovina, ale i kardiovaskulární onemocní. Všechna tato pozitiva odborníci přikládají na vrub zcela přirozené stravě v jejich jídelníčku a aktivnějšímu životnímu stylu.

Středomořská strava je postavena na jídelníčku s nízkým obsahem červeného masa, cukrů a nasycených tuků. Naopak, obsahuje velké množství ovoce, zeleniny a ořechů. Tento typ stravy nenabízí sice super rychlé hubnutí, je ale nejlepším způsobem, jak zhubnout skutečně trvale.

Současně nabízí Středomořská dieta řadu zdravotních benefitů pro mozek, je pokládána za prevenci rakoviny i diabetu. Pokud chcete prožít svůj život s ideální váhou a ve zdraví, inspirujte se středomořskou stravou.

DASH dieta je postavena na nízkém příjmu sodíku

Až letos byla DASH dieta sesazena z nejvyšší příčky top diet. Jde o typ diety, která má především zastavit doslova „epidemii“ hypertenze mezi lidmi. Vynalezena byla odborníky v USA, kde je výskyt vysokého tlaku v populaci stejně markantní jako u nás. Dieta má však skvělé účinky i na hubnutí. Je postavena na jídelníčku sestaveném z ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, dále z potravin chudých na bílkoviny a z nízkotučných mléčných výrobků. Složení stravy však musí nabídnout vyvážený příjem draslíku, vápníku, vlákniny a bílkovin. Právě bílkovin musí být tak akorát – ani málo, ani příliš.

Důležité je při DASH dietě omezení množství sodíku. Nejdříve na 2300 miligramů denně, později jenom na 1500 mg za den. Takže začněte méně solit a vyhýbejte se výrobkům se skrytou solí – tedy zejména uzeninám.

Třetím hitem letošního roku je Flexitariánská dieta

Co si pod tímto pojmem představit? Jde o jakési flexibilní vegetariánství. Tento termín je znám zhruba 10 let, kdy se dostal do povědomí široké veřejnosti díky knize o Flexitarian Diets, jejímž autorem je Dawn Jacskson Blatner.

Flexitariánská dieta se snaží využít všechny výhody, které nabízí vegetariánství, ale ze svého jídelníčku nemusíte maso zcela odstranit. Když však svůj nový jídelníček dáte na misky vah, vychýlí se ručička zcela zásadně k vegetariánským potravinám. Díky tomu, že budeme jíst více rostlinné stravy na úkor masa, nejenže zhubneme, ale snížíme i rizika onemocnění srdce, vzniku cukrovky nebo rakoviny.

Hubnete do plavek na poslední chvíli? A jsme zpátky u Keto diety

I když je odborníky a lékaři téměř zapovězenou dietou, pravdou je, že co do rychlosti hubnutí Keto dieta skutečně funguje. Dosahují se s ní stejné účinky při rychlém hubnutí, jako třeba u Atkinsonovy diety.

Keto dieta klade důraz na rychlou ztrátu hmotnosti díky zrychlení procesu spalování tuků. Základem je zcela razantně omezit příjem sacharidů, čímž se tělo dostane do stavu tzv. ketózy a začne spalovat tuky. Do svého jídelníčku si proto vyberte potraviny skutečně chudé na sacharidy, a naopak se nebojte přidat tuky. Na trhu jsou však dostupné i hotové programy Keto diety. Nejsou levné, ale nemusíte u nich příliš přemýšlet. Rovněž se nespletete v zásadách diety.

Pozor ale, Keto dieta je vhodná skutečně jen jako krátkodobý program. Jinak negativně ovlivňuje naše zdraví. Začne nám chybět energie i některé důležité živiny. Zcela nevhodná je pro děti, těhotné a kojící ženy.

Letošní hubnutí do plavek má být tedy především zdravé

Každá z těchto top diet letošního roku myslí nejen na náš štíhlý vzhled, ale i na zdraví. Takové má správné hubnutí být. Pokud změníme svůj přístup k jídelníčku, zhubneme navíc trvale a nedostaví se tzv. jo-jo efekt. Žádná z těchto diet nám nevelí začít se nějak zásadně hýbat. Ale na rovinu, ono je to spíše samozřejmostí. Nemusíte potit krev v posilovně, ale určitě do svého hubnutí svaly zapojte. Třeba tím, že se do práce vydáte pěšky, nebo si o víkendu dopřejete pravidelnou pěší túru někam do okolí.

Příjem a výdej energie musí být vyvážený, a to dosáhnete pouze díky pohybu. Odborníci na výživu varují, že lidé jedí mnohdy kvůli dietám příliš málo. Poškozujeme si tím zdraví a připravujeme se o energii. Není proto cílem jíst méně, ale zdravěji, a díky pravidelnému pohybu mít správný výdej energie.