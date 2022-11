Houbičky na nádobí – Víte, proč mají různé barvy?

Pravděpodobně jste si už všimli, že houbičky na mytí nádobí mívají různé barvy. Existují ale také houbičky s barevnou abrazivní stranou, které běžně najdete na internetových stránkách specializující se na úklid. Ve skutečnosti je výběr barev na abrazivní straně těchto houbiček velmi důležitý. Každá houbička má totiž mít důležitý účinek právě podle své barvy. Zelená, žlutá, červená… Tyto barvy se volí podle vlastností, které potřebujete pro čištění vašeho nádobí.

Proč mají houbičky na nádobí různé barvy

Není nic lepšího než dobrá houbička na mytí nádobí. Hlavním cílem při nákupu houbičky je najít takovou, která bude čistit nejlépe bez ohledu na to, jakou má barvu. Měla by být také velmi účinná v průběhu času, abyste nemuseli každý týden kupovat novou. Nejlepší je najít takovou, která kombinuje obojí. Vypadá to, že by to nemuselo být nic složitého, přesto existuje celá řada houbiček a někdy je těžké najít tu správnou – tu pravou.

Dnes však zjistíte, že si můžete vybrat svou speciální houbičku podle její účinnosti díky velmi významné barvě kódu na její abrazivní straně. Houbičky se totiž nevyrábějí v křiklavých barvách pouze proto, aby vypadaly hezky. Tyto barvy mají skutečný význam.

Červená abrazivní strana

Červená abrazivní strana houbiček má odmašťovací funkci. Houbičky na nádobí mají obvykle dvě strany. Abrazivní stranu pro drhnutí a celulózovou stranu, která má vysokou absorpční schopnost pro čištění povrchu. Často je to právě abrazivní strana, která je určena k čištění kuchyňského náčiní, s výjimkou křehčího materiálů, které by se mohly poškrábat. Stupeň abrazivní strany houbičky je různý v závislosti na její barvě. V případě červené houbičky bude tužší než průměrná. Můžete ji použít na mytí nádobí k běžnému čištění, drhnutí a odmašťování či nádobí s odolnými stopami mastnoty.

Abrazivní zelená strana houbiček

Zelená strana houbiček na nádobí umyje odolné skvrny. Tato houbička má nejtvrdší abrazivo ze všech houbiček. Při použití s prostředkem na mytí nádobí dokáže vyčistit rozemletou špínu, odolné zbytky a připálené potraviny. Na druhou stranu se nedoporučuje používat tuto houbičku k čištění smaltovaného nádobí nebo jiných křehkých povrchů, protože hrozí jejich poškrábání a odstranění jejich ochrany.

Žlutá abrazivní strana

Žlutá strana houbičky vyčistí všechno křehké kuchyňské nádobí Je to houbička s nejjemnějším abrazivem. Ty můžete použít k mytí všech křehkých povrchů nebo k čištění například křišťálové sklenice nebo porcelánového nádobí. Je také ideální pro čištění křehkých skleněných povrchů, které by se mohly rozbít nebo poškrábat jinou houbou.

Jak udržet vaše houbičky čisté?

Aby houbičky vydržely dlouho, je důležité o ně dobře pečovat. Po použití je důležité houbičku dobře opláchnout a poté ji vyčistit, vyždímat a nechat uschnout na větraném místě na podložce, která nezadržuje vodu. Pokud houbička zůstane vlhká, je pravděpodobnější, že se na ní objeví bakterie a nepříjemný zápach. Houbičky perte alespoň jednou týdně bílým octem nebo jedlou sodou, abyste zabránili množení bakterií.

Pokud používáte houbičky denně, nezapomeňte je vyměnit každé dva týdny. Houbička je totiž považována za špinavou již po pouhých dvou dnech používání! Chcete-li houbičky uchovat a zabránit v nich rychlému rozvoji mikrobů, tak také nezapomeňte používat barevný kód své houbičky pro čištění jednotlivých povrchů. Např. zelenou houbičku na mytí roštů v troubě, červenou na mytí pánví a žlutou na mytí plechů.