Hotely, kam můžou i domácí mazlíčci

Chystáte se na dovolenou a chcete vzít i vašeho čtyřnohého miláčka? Chcete jet na na romantický víkend a nevíte, jestli seženete hlídání? Naplánujte si dovolenou, na kterou mohou jet pejskové s vámi!

Čas dovolených je většinou zcela rezervovaný jen pro ty nejbližší. Jsou to chvíle, které si chcete užít a být při nich s partnerem či partnerkou, dětmi a nebo s přáteli. Pro mnoho z nás je často i domácí mazlíček nezbytnou součástí rodiny a naší smečky. To je důvod, proč si dovolenou bez věrného čtyřnohého přítele neumí řada lidí ani představit.

Hotel a penziony v České republice nabízejí velmi často možnost ubytování s domácím mazlíčkem. Ale při výběru hotelů je nutné raději tuto možnost ověřit a zjistit si vše potřebné. V některých zařízeních mohou být vyhrazeny pouze určité pokoje, někam zase nesmí velké rasy, někde si za psa účtují příplatky. Bohužel stát se může i to, že majitelé hotelu nemají s ubytováním pejsků dobré zkušenosti a ubytování s nimi neumožní.

Jak ale rychle a snadno vypátrat, kam se psem můžete vyrazit a kam ne?

Pomoci vám mohou návodné piktogramy na stránkách Hotel.cz. Zde u každého ubytovacího zařízení najdete ikonku psa a informaci, za jakých podmínek může být ubytován. Zelená ikonka znamená, že pejsci jsou vítáni a jejich pobyt je zdarma, žlutá ikonka znamená, že ubytování se psem je možné za příplatek a šedivá ikonka znamená hotel, kam je psům vstup zapovězen.

Hotely, kde s pejsky počítají jsou například Hotel Vega Luhačovicích či Hotel Port u Máchova jezera. Z penzionů jmenujme například Penzion Pod Mořským okem v Karlovicích, penzion u Jakuba v centru Olomouce a příjemné ubytování v Třeboni se svým čtyřnohým mazlíčkem vám zajistí v Penzionu Dvorce.

Před tím, než ubytování zarezervujete, doporučujeme ověřit si, zda pes s vámi může například do restaurace, zda si můžete odskočit do wellness a psa nechat na pokoji samotného a také to, zda v hotelu či v penzionu v ten samý čas nejsou ubytováni jiní psi.

Ověření těchto informací dopředu může zabránit mnoha nedorozuměním, které by mohly vzniknout. Pak už vám nebude nic bránit v tom užít si parádní dovolenou i se psím doprovodem.