Háčkování jde znovu do módy

Ruční práce v poslední době zažívají velký boom a velmi rychle se opět vracejí do módy. Jde totiž o opravdu hezké věci, které když si půjdete zakoupit, utratíte za ně ne zrovna malé peníze. Přitom stačí trochu té snahy a šikovnosti a tvořit můžete i v pohodlí domova. A to nejen v pohodlí domova, háčkovat se totiž dá téměř všude. Háček je skladný, což je asi velká výhoda oproti šití. Háčkovat tak tedy budete klidně moci i na dětském hřišti, nebo ve vlaku. Pokud stále máte háčkování za činnost, která náleží spíš babičkám, věřte, že v dnešní době tomu už tak vůbec není a pokud i vás v mládí babička učila háčkovat, máte velké plus. Navíc kdy jindy začít háčkovat než za dlouhých zimních večerů? Takže žádné obavy a s chutí do toho!

Dávno už neháčkují jen babičky

Určitě si pamatujete, že když jste přišli k babičce na návštěvu, vždy něco tvořila. Ať už to bylo šití, nebo háčkování. Dnes se ale tyto ruční práce velmi rychle vrací do módy. V obchodech můžete velmi často vidět čím dál tím více uháčkovaných věcí. Ať už se jedná o designové deky, čepičky, nebo hračky. Tyto výrobky vás určitě uchvátí a nebude se čemu divit, pokud je budete chtít doma. Jedinou poměrně velkou nevýhodou těchto věcí bývá jejich cena. Ve finále se není čemu divit, většinou to bývají ručně dělané výrobky, se kterými byla nějaká ta práce. Háčkování však není zase tak složitá činnost, kterou byste se doma nemohli naučit.

Co vše je třeba k háčkování

Pokud jste se rozhodli, že háčkování vyzkoušíte, možná by se vám do začátku mohla hodit nějaká kniha, ve které najdete spoustu jednoduchých návodů. Sehnat jí můžete v každém větším knihkupectví, nebo jí samozřejmě můžete také objednat přes internet. Pokud si nechcete kupovat knihu, spoustu informací také určitě najdete na internetu, stačí jen dobře hledat. Kromě toho se samozřejmě neobejdete bez vhodného háčku. Těch je k sehnání velké množství, které se od sebe liší velikostí. Jakou velikost háčku zrovna použít zjistíte spíše časem, ale do začátku by mohl být dobrý háček č. 3. Pokud ale budete chtít háčkovat například dětské hračky, nebo si troufnete i na nějaký batůžek, můžete zvolit i větší velikost háčku. Poté budete také potřebovat nějakou vhodnou vlnu, nebo bavlněnou přízi. Pak už jen stačí vybrat, co chcete uháčkovat, vybrat vhodný návod, obrnit se trpělivostí a můžete začít.

Co vše se dá uháčkovat?

Uháčkovat se dá opravdu velké množství věcí, ať už jde o oblečení, nebo i hračky. Pokud máte malé miminko, můžete mu uháčkovat krásnou čepičku, nebo botičky. Bez problémů ale také můžete zkusit uháčkovat nějakou drobnou hračku do postýlky. Pokud máte dítě již starší, můžete mu uháčkovat například batůžek, nebo nějakou pěknou kabelku. Uháčkovat si také můžete nějaké doplňky do domácnosti a to například krásné deky. Zkrátka vaší fantazii se žádné meze nekladou.

Gigantické pletení a háčkování

Tento trend jde poslední dobou také velmi do módy a opět nejde o nic složitého, ač se to tak může na první pohled zdát. Používat budete buď obří jehlice na pletení, nebo obří háček. U tohoto způsobu se ale také neobejdete bez speciální velmi silné příze. Bez ní byste kýženého efektu rozhodně nedosáhli. Sežeňte si tedy nejlépe merino vlnu, nebo nějaké podobné silné příze. V každé dobré galanterii by vám měli umět poradit.