Grilování milujeme snad všichni. Tyto potraviny však na gril nepatří!

Pokud jste vášnivý grilovací nadšenec, je důležité vědět, jaké potraviny jsou vhodné pro grilování a které byste raději měli vynechat. Protože ne vše, co máme rádi, se grilovat smí.

Věci, které byste na gril rozhodně dávat neměli

Vepřové kotlety

Pokud jsou vepřové kotlety vaším oblíbeným pokrmem, jistě vás překvapí, že tyto kusy vepřového masa nejsou ideální pro grilování. Na rozdíl od vepřových žeber nebo plece, které lze grilovat dokonale, mají vepřové kotlety obvykle nižší obsah tuku. To v podstatě znamená, že se mohou snadno vysušit a ovlivnit chuť. Místo toho kotlety před přenesením do trouby opečte v jedné z nejlepších litinových pánví. To vám pokaždé zajistí šťavnaté a chutné výsledky.

Křehké ryby

Vločkovité nebo křehké ryby se při přípravě na rozpáleném grilu doslova rozpadají. Navíc by se tím vysušila textura a zničila chuť. Nejlepší ryby ke grilování jsou tučnější nebo mastnější druhy, jako je losos nebo steaky z tuňáka. Aby se však ryby nerozpadly, použijte ke grilování podložku nebo čerstvé plátky citrusových plodů, na kterých ryby grilujte. Nejenže si tak ryba zachová chuť, ale také zůstane vcelku. A poslední věc, kterou potřebujete, je drhnout přilepenou rybu na grilovacím roštu!

Slanina

I když možná milujete chuť a vůni křupavé slaniny, nikdy ji nepečte na grilu. Grilování slaniny je překvapivě nebezpečné a s potenciálním nebezpečím požáru! Je to proto, že cákance ze slaninového tuku jsou snadno vznětlivé, zejména pokud se dostanou do blízkosti otevřeného ohně. Navíc je pravděpodobné, že se vám uzená slanina spálí a ztratí chuť. Vždy se proto doporučuje připravovat slaninu v troubě nebo na nepřilnavé pánvi.

Loupané krevety

Všichni milujeme chuť grilovaných krevet. Avšak takto by se měly připravovat pouze tehdy, když jsou ještě v krunýři. Naopak loupané krevety by se na grilu připravovat neměly vůbec. Podobně jako u choulostivých druhů ryb je známo, že loupané krevety se při vysokém žáru snadno vysuší. Kromě toho způsobí gumovou strukturu, což zničí chuť i vzhled vašeho pokrmu. Pokud tedy chcete získat kouřovou, lahodnou chuť, vždy ponechte obal! Totéž platí pro hřebenatky, které by se měly vždy smažit na pánvi, nikoliv grilovat.

Tofu

Ať už jste vegani, nebo připravujete bezmasé alternativy pro hosty, nikdy byste neměli dávat tofu na gril. Jelikož má tofu měkkou strukturu, tak by se pouze stalo, že na rozpáleném grilu by se rozpadlo a zničilo celkovou kvalitu. Místo toho tofu smažte na pánvi na středně vysoké teplotě. Tím získáte křupavou, zlatohnědou strukturu a poté už jen přidáte sezamový olej nebo chutnou omáčku podle vlastního výběru.

Listová zelenina

I když je grilovaná zelenina zdravým a chutným doplňkem venkovních hostin, vyhněte se grilování listové zeleniny. Zelenina, jako je špenát, kapusta a hlávkový salát, má obvykle vysoký obsah vody. Jakmile se dostanou na rozpálený gril, vlivem tepla zvadnou nebo se spálí a rozpadnou. Pokud i tak chcete salát grilovat, je nejlepší připravovat ho na nižší teplotě.

Rajčata

Pokud milujete chuť šťavnatých grilovaných rajčat, tak vězte, že to nejsou ty nejlepší potraviny pro přípravu na grilu. Protože mají rajčata měkkou strukturu, mohou se při přípravě na vysokém žáru snadno rozpadnout. Nejenže se tím zničí jejich struktura a chuť, ale nakonec budete mít i špinavé grilovací rošty! Nejlepší je držet se kořenové zeleniny, jako je mrkev, řepa nebo dokonce cuketa, které jsou pro grilování vhodnější a nerozpadají se. Dalším tipem je, abyste zeleninu vždy umístili na horní grilovací rošt, aby se nepřipálila.

