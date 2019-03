Až do 9.6.2019 (vždy od úterý do neděle 10.00–18.00 hodin) máte možnost obdivovat práci jedenácti sklářských umělců, kteří do skla jako takového vdechli trochu svého citu a fantazie. Architekty výstavy jsou Eva a Marcel Mochalovi (studio LLEV), kteří ve spolupráci s truhlářskou firmou Eltro Šťastný s.r.o. vytvořili zajímavé podstavce ozdobené barevnými písky.