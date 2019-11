Fíkovník a zimování

Máte fíkovník a nevíte, jak ho zimovat? V našich končinách se stává poslední roky osvěžením zahrad i teras. Vzrostlé stromky a keříky v pořádku přezimují, ale máte-li mladý stromeček od letoška, nebo nádobový fíkovník, musíte se ještě postarat o zimování.

Fíkovník s dobrými, sladkými fíky

Fíkovník smokvoň je rostlina, která plodí ty sladké dobré sušené fíky, na které jsme zvyklí a voní Vánocemi, cukrovím a mlsáním u pohádek, když za okny sněží. Že je budeme už moci běžně koupit v obchodech čerstvé nebo si je dokonce vypěstovat na zahradě či na balkoně, to se nám asi ani nesnilo.

Sezóna čerstvých plodů je v září a říjnu, ty sušené jsou nejlepší a nejsladší právě tu nadcházející zimu po sklizni. V našich končinách sklízíme fíky také v říjnu či ještě v listopadu tam, kde stíhají dozrát. Ještě lépe je přesunout je na zimoviště nebo do skleníku – dozrají do sladka i během podzimu a zimy.

TIP: Odrůdy pro naše podmínky:

Budete-li si chtít na jaře koupit fíkovník, dívejte se po těchto odrůdách, které plodí i v našich podmínkách. Obyčejně plodí dvakrát – na konci léta a na jaře z plodů, které přezimují.

Brown Turkey, Dotato, Hardy Chicago, Kadata, Brunswick, Dalmatin, Troja, Violette Dauphine, Trojano, Osborn Prolific, White Marseiiles, Becane…

A jak je to s tím zimováním?

PRO VELKÉ FÍKOVNÍKY: Zimování venku

Starší fíkovníky jsou mrazuvzdorné a mohou být tedy vysazeny do volné půdy, ve které pak už běžně přezimují. Je vhodné je jenom překrýt při zemi chvojím, slámou nebo listím, aby se uchránily kořeny a to hlavně tam, kde v zimě přechází pruhy mrazu nebo je pěstujete na ne úplně závětrné straně. Někteří pěstitelé nedají dopustit na malý zákop, ve kterém lze smokvoň udržet bez větších újm – a také se zde v létě lépe drží voda, protože spotřebu má fíkovník opravdu velkou.

Postaráme se také o větvičky, zejména, je-li zima tuhá, nebo čeká-li se tuhá noc – větve je možné zakrývat pouze před přicházejícími mrazy, aby se v teplejších bezmrazých slunečných dnech nepřehřívaly předčasně. Větve obalujeme netkanou textilií.

I kdyby se stalo a nějaká část větviček umrzla, nevadí, od kořenů smokvoň dalšího roku znovu obrazí.

Starší fíkovník? Nad 5 let a výš!

Jak poznáme, že fíkovník nám už zimu přežije v pořádku venku? Koupíme-li si už několikaletou smokvoň, můžeme ji na jaře rovnou sadit do volné země, udělá si mohutnější kořenový systém, bude silnější a zdravější – a pak může zimu přežít třeba tří nebo čtyřletý keřík, pokud ho dobře zakryjeme při holomrazech. Od jara do podzimu už si dobře zvykl v zemi.

Jinak platí, že ve velkých nádobách lze rostliny přezimovat na místech, kde teplota nepřesahuje deset stupňů mrazu (lodžie, skleníky) až zhruba pětileté stromky, které by už bylo jinak vhodné pěstovat ve volné půdě. Ale pokud to možné není, můžete jim dopřát i na lodžii nebo pergole velkou nádobu a tu na zimu dobře zazimovat (bublinkovou fólií, polystyren apod…) a dobře překrýt i kořenový systém chvojím. Smokvoň by měla zimu v takovém případě v pořádku přežít.

PRO MALÉ FÍKOVNÍKY: Zimování doma a pod dohledem

Malé fíkovníky a rostliny, které pěstujeme v nádobách je ale vhodné zimovat doma. Ideální je chladná chodba, může být světlá i tmavší, na osvětlení rostlině příliš nezáleží. Zimovat může i ve sklepě, v tmavé místnosti, ale během zimy shodí listy (ty na jaře znovu obrazí).

Důležité ale je snížit v tuto dobu zálivku, ale úplně na ni nezapomínat. Substrát by měl vždy zcela proschnout a cca týden tak zůstat. Pak potřebuje rostlina novou, mírnou zálivku. Jednou až dvakrát za měsíc smokvoně zalíváme, v závislosti na teplotě na zimovišti.

Ideální teplota pro zimování je kolem 10 °C (max. 15 °C) a doba pobytu v chladné místnosti by měla být cca dva měsíce. To je podmínkou, aby se v rostlině nastartovaly procesy květu a plození plodů.

V nejhorším případě lze fíkovník zimovat i v teplých místnostech, v bytech, rostlina to v pořádku zvládne, ale v takovém případě nebude dodržen vegetační klid a rostlina nebude následující rok kvést ani plodit.