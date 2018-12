Eucharis známá také jako líbenka

Říkáte si, že tuto květinu neznáte? Možná jste ji už viděli a ani o tom nevíte, protože jste se mylně domnívali, že jde o narcis. S tím jste si jí možná spletli, protože mají velmi podobné květy Líbenku jste možná spatřili na nějaké svatbě, protože se velmi často používá do svatebních kytic. Lze jí pěstovat opakovaně a tak se z ní stává ideální hrnková květina.

Původ má tato rostlina v Kolumbijských Andách. Její listy jsou široké a mají tvar elipsy. Pro tuto květinu je typické to, že své listy nikdy neshodí. Pokud se již stane, že o ně z nějakého důvodu přijde, jde pro ni o velmi bolestnou ztrátu, která může mít fatální následky. Květy má líbenka nevinné, čistě bílé. Typické je pro její květy také sladká vůně, do které se okamžitě zamilujete. Dalším plusem této květiny je to, že kvete klidně až třikrát do roka a poprvé se z nich budete moci těšit spolu s příchodem jarních měsíců. Slovo Eucharis znamená v překladu šarmantní a to tato rostlina opravdu je.

Jak lze líbenku pěstovat?

Jak jsme již zmiňovali, rostlina má původ v kolumbijských Andách, v našich podmínkách jí tak tedy lze pěstovat jen jako hrnkovou rostlinu. Na nákup cibulek vyrazte přibližně v březnu. Tento měsíc je totiž ideálním jak pro zasazení nových cibulek, tak i pro přesazení již vyrostlých květin. I když je líbenka velmi podobná narcisu, bohužel není tak odolná. Pro pěstování potřebuje teploty, které se budou pohybovat kolem 18 °C. Nikdy však nesmí klesnout pod hranici 15 °C. To by pro ni mělo opravdu neblahé následky. To, že rostlinu pěstujete v příliš nízké teplotě, poznáte velmi jednoduše. Začnou jí totiž opadávat listy a na cibulce budete pozorovat příznaky omrznutí. Kromě toho rostlina také potřebuje o trochu vyšší vlhkost vzduchu a to nejvíce v období kvetení. V této době uděláte nejlépe, pokud jí budete pravidelně rosit a vlhkým hadříkem otírat listy. Až budete vybírat místo, na které květinu umístíte, věřte, že nejlépe se jí bude dařit na světlém místě až v drobném polostínu. Ideální tedy bude parapet, na který nebudou dopadat přímé sluneční paprsky. Pro líbenku je velmi důležité i její pravidelné přihnojování a to především v období plné vegetace. Hnojíme jednou za 14 dní pomocí tekutého hnojiva pro pokojové rostliny. Hnojení bychom měli ukončit ve chvíli, kdy rostlina ukončí kvetení. Od ostatních cibulovin se líbenka liší především tím, že nepotřebuje výrazný zimní odpočinek. Naprosto postačí, pokud v období od srpna do března mírně omezíte zálivku, ale rozhodně ne tolik, aby vyschl kořenový systém.

Co dělat aby líbenka krásně kvetla?

Přinutit rostliny ke kvetení není vždy lehký úkol. Líbenka začíná kvést až ve chvíli, kdy se kolem původní cibulky začnou tvořit další malé cibulky. To tedy znamená, že je v žádném případě nesmíte odstraňovat a považovat je za nežádoucí. Důležitým bodem je také dodržení mírného období klidu, ve kterém omezíme zálivku i sluneční svit. Po této době budeme postupovat jako u jiných rostlin. Začneme opět normálně zalévat a přidáme dobu slunečního svitu. Rostlina by se měla probrat a nasadit květ.