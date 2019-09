Už potřinácté zkrášluje trojskou botanickou zahradu široká škála tvarů a barev různorodých plodů tykvovitých rostlin. Na výstavě nazvané Dýně hrají všemi barvami mohou návštěvníci obdivovat paletu odstínů, kterou dokáže namíchat pouze příroda.

V sobotu 5. října se v areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy uskuteční festival Slamák s podtitulem „Zažijte venkov v Praze“. Po vzoru anglických festivalů tuto akci připravuje dětská značka Pigy. Vystoupí na ní například Anička Slováčková, Milan Peroutka, vítězka Porty 2018 Tereza Balonová, dětmi oblíbené prasátko Pigy nebo za přednášející influenceři Margit Slimáková, Lucie Van Koten či Dominik Landsman. Jednodenní akce plná chutí, hudby, zvyků a tradičních řemesel slibuje netradiční festivalové zóny,

kde rodiče a jejich děti poznají lépe český venkov a regionální produkci. Na tuto akci platí zvláštní vstupné.

Od 26. září do 20. října se návštěvníci mohou těšit na dýňová zastavení rozmístěná v Ornamentální zahradě, která přiblíží krásu těchto plodů podzimu a představí je z různých úhlů. „Jedním z důvodů, proč jsou plody dýní tak oblíbené,

je široká škála jejich barevných tónů. Proto jsme pro tento rok zvolili téma barev. Jednotlivá aranžmá přiblíží celou paletu odstínů a zároveň se stanou inspirací, jak mohou plody tykví zkrášlit váš domov či zahradu. Chybět nebudou

ani recepty na chutná jídla,“ zve na výstavu Helena Kymplová, produkční výstavy. Realizace výstavy se tentokrát ujala Střední odborná škola stavební a zahradnická Jarov.

„Letos uplynulo padesát let od založení botanické zahrady v Troji. V rámci narozeninového roku věnujeme jednotlivé akce oslavě krásy rostlinného těla a výjimkou není ani letošní výstava dýní. Ta kromě ukázky variability tvarů přiblíží zejména širokou škálu barev těchto oblíbených podzimních plodů,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

První říjnovou sobotu zažijete venkov v Praze

Pátého října se v areálu Botanické zahrady hl. města Praha uskuteční první ročník festivalu Slamák. Návštěvníci se mohou těšit na 5 různorodých zón, ve kterých se bude odehrávat speciální program. Ve Stodole si návštěvníci vychutnají akustické koncerty Aničky Slováčkové, Milana Peroutky, divadlo nebo stand-up show. V Busking zóně vystoupí pouliční umělci. Oblíbená dětská zóna s prasátkem Pigy – Pigy Selátkov – přivítá dětské hvězdy, kouzelníky, tanečníky i divadlo pro děti. Všechny ženy, maminky, babičky si budou moci zaskočit Na Kafíčko, kde na ně čeká povídání s českými blogerkami a blogery (nejen o ženských problémech!), ale také s oblíbenými moderátory.

Pro chvíle odpočinku a pohody je pak určená Čítárna, kde budou známé osobnosti číst malým i velkým posluchačům. Pro všechny zvídavé duše je připraven také Krmelec, kde se svými přednáškami vystoupí čeští odborníci v oblasti zdravé výživy, jídla i alternativního stravování.

Ve festivalových přednáškových zónách s názvem Krmelec, Na kafíčko, Čítárna nebo v pouliční artové zóně se představí například dietoložka a bloggerka Margit Slimáková, influencerka Lucie Van Koten či Dominik Landsman, autor knihy a blogu Deníček moderního fotra. Předčítat bude Arnošt Goldflam, Pavel Renčín nebo Karel Heřmánek a další.

„Inspiraci pro tento festival jsme čerpali v zahraničí. Zejména v Anglii jsou festivaly, kde lidé zažívají reálnou produkci umělců do vzdálenosti pěti metrů velmi populární. Věříme, že i čeští návštěvníci jsou připraveni nasát atmosféru venkova ve městě a ukázat například svým dětem, že i na vesnici mohou zažít spoustu zábavy a zajímavých věcí,“ vysvětluje za organizátory akce Zdenka Chocholoušová, manažerka dětských produktů skupiny Active. Program festivalu Slamák v trojské botanické zahradě je určený pro celou rodinu. Více informací o vstupném a programu naleznete na slamak.cz. V době konání festivalu je skleník Fata Morgana pro veřejnost z technických důvodů uzavřen.

Otevírací doba v září a v říjnu:

Skleník Fata Morgana:

od 9.00 do 19.00 (út–ne, svátek)

Venkovní expozice:

od 9.00 do 19.00

Vinotéka sv. Klára:

od 13.00 do 20.00 (po–pá)

od 11.00 do 20.00 (so, ne, svátek)

Vstupné na Slamák fest 2019