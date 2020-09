Dvaadvacátý ročník největšího pražského festivalu designu proběhne letos za speciálních epidemiologických opatření

Designblok 2020 se tento rok uskuteční od 7. do 11. října 2020 v unikátním historickém prostoru kláštera svatého Gabriela, který je kulturní památkou už od roku 1964. Areál kláštera se nachází v sousedství zahrady Kinských v Holečkově ulici na Smíchově.

Designerii, konceptuálně zpracované srdce Designbloku, i hlavní výstavu Vášeň letos navrhl úspěšný designér Jan Plecháč. Festival zároveň představil organizační změny a opatření, které pro veřejnost i vystavující zaručí bezpečnou účast na festivalu. Novinkou je rozdělení na sektory a časově omezené vstupenky. Některé sektory festivalu budou přístupné zdarma.

Jméno Jana Plecháče rezonuje českou designérskou scénou již řadu let. Společně s Henrym Wielgusem má za sebou spolupráce se špičkovými českými i zahraničními značkami, a také široké portfolio vlastní tvorby. Právě on naváže na Lucii Koldovou, Maxima Velčovského a Jana Rosického, kteří zpracovali Designerii v minulých letech. Designerie bude umístěná v ambitu prostoru Gabriel Loci, kde dříve bývala zahrada. „Tam, kde se původně nacházela rajská zahrada, se opět navrací zeleň. Ovšem jen na pár dní. Tak zde vzniká pop-up eden nebo ráj a v kontrastu s tímto rajským požitkem je architektura vystavěná z 222 kusů štaflí – z předmětu velmi obyčejného, avšak nikoliv přízemního, který návštěvníkům umožní až neuvěřitelný nadhled. A právě nadhled je přesně to, co obecně naše společnost velmi potřebuje. Mottem letošní Designerie je „Nevyrábět a nevyhazovat. Půjčit si, hrát si a pak zase vrátit,“ popsal svůj záměr designér Jan Plecháč.

Štafle s originálním razítkem autora použité v Designerii budou na místě vydraženy a výtěžek půjde na letošní charitativní projekt, kterým je Centrum Paraple dlouhodobě pomáhající osobám s poškozením míchy.

Rukopis Jana Plecháče ponese i hlavní tematická výstava Vášeň, kterou naplní vášeň jejího autora pro motorky. Dvanáct mistrovských řemeslníků podle konceptu Jana Plecháče a za supervize DK Garage Boss přetvoří motorku ČZ 175 v unikátní designérský klenot přímo na Designbloku.

Festival čeká premiéra v impozantním historickém prostoru Gabriel Loci v srdci Prahy. Akcentovat bude letos zejména tvorbu českých výrobců a designérů. „Letošní rok přinesl situaci, kterou nikdo z nás nečekal. Čeští tvůrci v oblasti designu a módy se ocitli tváří v tvář zásadní zkoušce, a ačkoliv se mnozí z nich situaci kreativně a důmyslně přizpůsobili, jejich podpora je více než na místě. Jsem proto velmi rád, že se letošní ročník festivalu Designblok zaměřuje právě na české tvůrce a pomáhá s realizací jejich nápadů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Bezpečnostní opatření pro návštěvu Designbloku

Pro zachování maximální bezpečnosti veřejnosti i vystavujících přijal letos festival řadu změn v organizaci návštěvy. Prostor Gabriel Loci je rozčleněn do několika sektorů s oddělenými vstupy a východy, z nichž některé jsou placené, a jiné je možné navštívit zdarma. Počet osob současně se nacházejících v jednom sektoru bude limitován. Vystavující jsou do placených sektorů A a B rozděleni rovnoměrně, takže v každém z nich najdete výrobce i designéry, módu i šperk. Sektory, které budou přístupné návštěvníkům i bez vstupenky jsou Art House v Musaionu zaměřený na umělecký design, výstavy v exteriéru a rovněž Hospodářské noviny Stage supported by CzechTrade a Reflex Stage, které nabízejí doprovodný program přednášek a diskuzí. Vstupenka do sektoru A a sektoru B bude za 150 Kč, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP mají slevu.

„Letošní Designblok s tématem Vášeň bude mimořádný hned z několika důvodů. Prvním je unikátní prostor bývalého konventu Svatého Gabriela, který nyní nese název Gabriel Loci. Historická architektura a současný design přinesou návštěvníkům mimořádný zážitek v prostorech, které jsou veřejnosti za normálních okolností nepřístupné. Druhým důvodem je souběh s obdobím koronakrize. Ve spolupráci s pražskou hygienou jsme připravili bezpečnostní opatření, která minimalizují riziko nákazy. Doporučuji návštěvníkům vyhradit si na Designblok asi 5 hodin – za 2 hodiny zhlédnou expozice v sektoru A, za další 2 hodiny sektor B a poté mohou navázat prohlídkou venkovních expozic a Art House v Musaionu v Letohrádku Kinských. V průběhu Designbloku budou zdarma přístupné přednášky a diskuze, které jsme připravili ve spolupráci s Reflexem, Hospodářskými novinami a agenturou CzechTrade. Vstupenky na festival budou v prodeji od 1. října na Goout a také na místě. Kromě Gabriela Loci a Musaionu se bude Designblok odehrávat v showroomech a ateliérech ve městě. Věřím, že i když je návštěvnost na letošním Designbloku časově limitovaná, bude letošní ročník stát za návštěvu. Designéři a výrobci si zaslouží naši podporu a zájem. A to, co připravili, je velmi silné,“ uvedla ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Poprvé v historii festivalu je platnost vstupenky omezena na dvě hodiny na jeden sektor, přičemž čas byl vyměřený tak, aby se daly instalace pohodlně prohlédnout i se zastávkami na nákup u designérů. Kromě opatření organizačního charakteru bude na místě k dispozici také hygienické vybavení, jako jsou stojany s dezinfekcí. Návštěvníci budou při pohybu v prostoru festivalu vyzváni k nasazení roušek a po každém slotu proběhne dezinfekce společných prostor.

Designblok se koná také díky cenné podpoře partnerů, zejména generálního partnera Erste Premier. Tomáš Petr, ředitel Erste Private Banking a Erste Premier, ke spolupráci řekl: „Věříme, že každá cesta je snazší, když máte někoho, kdo vás na ní podporuje. Dlouholeté partnerství naší značky a designu se odráží i v novém a unikátním vizuálu Erste Premier, který pro nás vytvořila úžasná ilustrátorka Eliška Podzimková. Stejně jako vystavující designéři, i naši klienti vkládají spoustu vášně do budování vlastních hodnot, a tak si zaslouží být těmi, o které je postaráno.“