Důvody, proč na vás váš pes zírá

Je to zvláštní pocit, když si uvědomíte, že vás někdo sleduje. Ještě divnější je uvědomit si, že na vás zírá váš vlastní pes, zatímco si čistíte zuby, snídáte nebo si čtete v posteli. I když je pozorování psem možná méně nepříjemné než pozorování člověkem, je to stále zvláštní! Existuje mnoho důvodů, proč na vás pes zírá. My jsme je nyní rozebrali, abyste věděli, co se s vaším pejskem děje.

Toužebné oči: Váš pes něco chce

Většinou, když přistihnete svého psa, jak vám hledí do duše, je to proto, že máte něco, co chce. Může to být hračka, chutné sousto nebo ruka, která by ho měla pohladit. Zírání na vás může být také znamením, že váš pes chce být puštěn ven.

Psi se rychle naučí, že zírání na nás je dobrý způsob, jak si o něco říct. Ve skutečnosti máte pravděpodobně podíl na tom, že jste svého psa tomuto chování naučili, protože jste mu něco dali, když na vás zíral. Možná jste mu dali kus masa během večeře, roztržitě jste k němu natáhli ruku, abyste ho pohladili, nebo jste ho vzali na procházku. V podstatě jste svého psa naučili zírat tím, že jste ho za zírání odměnili!

Jakkoli může být zírání otravné, pravděpodobně budete souhlasit, že zírání je lepší způsob, jak si o něco říct, než štěkání, škrábání nebo kousání!

Nakloněná hlava: Váš pes je zmatený

Psi, kteří během výcviku zírají, zejména s roztomile nakloněnou hlavou, jsou pravděpodobně trochu zmatení. Váš pes se snaží zjistit, co chcete – stejně jako vy se snažíte zjistit, co chce on! Bylo by mnohem jednodušší, kdybychom všichni mluvili stejným jazykem.

Pokud se přistihnete, že na vás váš pes zírá, když ho o něco žádáte, je čas trochu couvnout ve výcviku a najít způsob, jak komunikovat jasněji. Pokud tedy požádáte svého psa, aby si sedl, a on na vás jen zírá, vraťte se k rýsovacímu prknu a přeškolte toto chování. Váš pes není záměrně neposlušný. Je jen zmatený!

Přímý pohled, tvrdý pohled: Váš pes je napjatý

Existuje úplně jiný druh psího pohledu. Těsně předtím, než se mnoho psů zakousne, se pes podívá „tvrdým pohledem“. Tento upřený pohled může trvat jen zlomek vteřiny, nebo se může protáhnout na několik minut. Je to jedno z mnoha varování před psím kousnutím. Matoucí je, že mnoho psů před kousnutím také pohled odvrátí.

Pokud psa hladíte nebo se blížíte k jeho hračce, jídlu, kleci nebo pelíšku, když se otočí a upře pohled přímo na vás, ustupte. Může to chtít pořádný cvik, abyste rozeznali to, čemu odborníci na chování zvířat říkají „tvrdý pohled“, od pouhého toužebného pohledu na játrové pamlsky.

Dejte psovi prostor, pokud je jeho upřený pohled doprovázen strnulým ocasem (vrtícím nebo ne), nehybným tělem, zavřenou tlamou, rozšířenými zornicemi (širokými zorničkami), skloněnou hlavou, ušima přitisknutýma dopředu nebo dozadu a silným posunem těla dopředu nebo dozadu. Nemusíte vidět všechny tyto příznaky najednou, ale dávejte si pozor na jejich kombinace.

Řešení psí agrese není snadné, ale to nejmenší, co můžete v této chvíli udělat, je ustoupit. Konfrontace se psem za to nestojí!

Měkký pohled: Váš pes vás miluje

Na přesně opačném konci spektra se váš pes může dívat do vašich očí, protože vás miluje. Článek v Science z roku 2015 zjistil, že když se psi i lidé vzájemně dívají do očí, uvolňují oxytocin. Tento měkký pohled může být pro nové majitele snadno zaměněn za tvrdý pohled, takže kontext je důležitý. Toto znamení, že vás váš pes miluje, bude pravděpodobně doprovázet jemné nebo máchající vrtění ocasem, uvolněné uši a normálně velké zorničky.

Mnoho psů je náchylnějších k láskyplným pohledům brzy ráno, kdy jsou hladiny serotoninu nejvyšší. Je nepravděpodobné, že se váš pes bude láskyplně dívat do vašich očí, když si hraje, jí nebo trénuje – takže předpokládejte, že má jinou motivaci, pokud se to děje.

Pasení a lov: Váš pes je na lovu

Pastevečtí psi jsou také náchylní ke zírání jako způsob, jak ovládat ovce, kozy, krávy, hračky a lidi. Slavné „oko“ border kolie vychází najevo, když pes pronásleduje hejno dobytka, hračku nebo kamaráda na hraní.

Lovečtí psi také často zírají, když jsou na lovu. Toto chování může být hravé nebo vážné, ale často se objevuje, když jste uprostřed hry nebo v lese. Pokud si všimnete, že váš pes náhle zpomalí, skloní hlavu a zírá do dálky (nebo na pohybující se předmět), pravděpodobně je v režimu lovu nebo pasení!

