DURMAN – démonická afrodisiakální bylina

Jedovatý, milovaný i nenáviděný. Rostlina pro elity i pro nejspodnější prostitutky. Durman, andělská trumpeta, která ovšem klame svým názvem. Veskrze je to rostlina ďábelská. Ačkoliv se užívá různě na světě při iniciačních, náboženských rituálech, vyvolává věštecké a hluboké prožitky, patří do rukou znalých šamanů a těch, kteří vědí, jak přesně ho dávkovat. Nebo do rukou prostitutek, které často semena durmanu používaly do nápojů na omámení svých klientů, aby je mohly okrást. A ty si s nějakou dávkou často hlavu nedělaly.

Zneškodnění sexuchtivých zákazníků

Vlastně to nebylo tak těžké, durman je brán také jako afrodisiakum, louhováním květů získáte tajný nektar, dají se také kouřit listy a nejsilnější jsou semena – a to všechno může působit jako milostné povzbuzení, omámení a… jen krůček od smrti, vyčerpání, selhání orgánů. Durman je výborný halucinogen, takže mnohdy si na své konto připisuje i úmrtí způsobené rizikovým chováním. Byl oblíbenou rostlinou prostitutek, které se potřebovaly zbavit sexuchtivých zákazníků – a někdy neváhaly ho použít i mezi sebou ke zlikvidování konkurence.

Durman je zasvěcen mužské energii, bohu Šivovi a jak květ, tak plod symbolizuje mužskou falickou sílu, která proniká do ženské. Erotické představy, včetně silného omámení jsou tedy prvními, které mytologie durmanu přisuzuje.

Dříve byl druman používán při různých milostných rituálech, zaklínání a přitahování všemožných zlých i dobrých sil, které měly pomoci splnit naše přání. Černá magie by mohla o durmanu vyprávět hotové romány…

Ač název, „andělské trumpety“, není jasné, jestli pomoc byla z rukou andělů, nebo spíše z rukou samotného ďábla.

Nálevy z durmanu se používaly v indiánských kmenech k mírnění porodních bolestí. Analgetický účinek durmanu je všeobecně znám mezi americkými indiány a byl využíván v minulosti, kromě halucinogenních účinků, ale v dnešní době je to rostlina používaná stále méně, tradici má v homeopatii a je používám i ve farmacii. Indiáni mají durman v takové úctě, že jej sbírá jen hrstka jedinců, ostatní se bojí, že se při dotyku s ním mohou otrávit.

POZOR, DOMA NE!

V domácích podmínkách se durman vůbec nedoporučuje využívat jako léčivku.

A i při pěstování durmanu jako okrasné rostliny musíte být opatrní, nepatří tam, kde jsou malé děti nebo zvířata, která by mohla listy okusovat.

Jedovatý alkaloid: nejvíce je jich v semenech

Jedovatost durmanu je způsobena alkaloidy v rostlinách, přičemž nejvíce jich je v semenech, méně pak v listech a celém zbytku rostliny.

POVĚRA I DŮVĚRA: Mladé dívky, pozor na to, ať váš manžel nekulhá

Koluje pověra, že mladé dívky se k durmanu nesmí ani přiblížit, jinak na sebe přivolají neštěstí. Dříve či později začne jejich manžel kulhat. Nebo si kulhavého k sobě přitáhnou. A to jistě žádná v minulosti nechtěla, protože jak by takový muž zajistil rodinu?

Na druhou stranu je zajímavé, že dostanete-li od někoho darem durman (a nechce-li vás tím dotyčný otrávit), podle květomluvy vám tímto projevuje svou bezmeznou důvěru. Možná v tom, že si musí být jisti, že mu durman nenadrobíte do jídla.