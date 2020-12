Dům pro velkou rodinu

Ačkoli má tento dům na první pohled „celkem normální velikost“, krásně se do něj vešla skutečně velká rodina – s pěti dětmi, dvěma psy a jednou kočkou. A slovo krásné tu platí opravdu doslovně. Každý pohled na dům i na zahradu dokáže potěšit oko i duši.

Anka a Juraj se profesionálně věnují zahradám a interiérům – ona je navrhuje a on realizuje. Kromě práce však spojili také své životy a děti (spolu jich mají pět), a tak se rozhodli postavit pro svou velkou rodinu dům. Byly jim sympatické dřevostavby s difuzně otevřeným systémem a po krátkém průzkumu na internetu si vybrali firmu ATRIUM. „Bylo to spíše impulzivní rozhodnutí“, přiznává Juraj.

„Když jsme viděli fotky jednoduchého domu s dřevěným obkladem a černou střechou, hned jsme si řekli, že ho chceme. Byl totiž přesně takový, jaký jsme si vysnili – byl decentní a měl ducha.“ A když firma zareagovala rychle, bylo rozhodnuto. Ani jsme si nedali udělat cenové kalkulace u jiných dodavatelů. Tento dům byl jednoduše ten pravý a hotovo“, říkají partneři, kteří netají spokojenost se svou volbou. Podle jejich slov totiž celá spolupráce pěkně „odsýpala“ od kalkulací až po samotnou realizaci.

V typovém projektu udělali výrazné změny, s projektanty z Atria odladili novou dispozici. Původně byla totiž výška stropu nad přízemím všude stejná, standardní a nad ní bylo poměrně nevyužité podkroví. Anka navrhla vytvořit obývák až do krovu, tím získal denní prostor vzdušnost, ve zbytku podkroví potom vzniklo rodičovské zázemí – ložnice s pracovnou a se šatnou. „Je nás hodně a potřebovali jsme do domu přidat nějaké místnosti,“ směje se Anka.

Typový dům Vela 115: Tento dům od firmy ATRIUM očaroval Anku a Juraje hned na první pohled. „Je decentní a má ducha. Je přesně takový, jaký jsme si přáli,“ říkají majitelé, kteří byli od začátku rozhodnuti pro dřevostavbu. Dnes si v domě pochvalují také to, co na fotkách není vidět – příjemné vnitřní klima. O čerstvý vzduch se totiž neustále stará decentrální větrací systém inVENTer se zpětným ziskem tepla.

Interiér domu si majitelé navrhli sami. Zařizoval se postupně – tím co se nám líbilo, co se nám do prostoru hodilo… Prostorná sedačka přibyla nedávno. „Je spíše na ležení a na sledování filmů, než na sezení pro návštěvy,“ dodává Anka. „Je nás hodně a celá rodina jsme takový „filmofilové“, takže jsme potřebovali velkou sedačku, na kterou se vejdeme.

Obývací pokoj vypadá větší, než ve skutečnosti je. Otevřením stropu až po hřeben střechy totiž získal denní prostor příjemnou vzdušnost.

Rodičovské zázemí – ložnice s pracovnou v podkroví – je přístupné z obývacího pokoje po elegantních ocelových schodech. Navazují na ně ještě šatna a odkládací prostory v nejnižší části pod střechou, které se využívají zejména na uložení sezónních věcí a jako archiv.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetická dřevostavba VELA 115 s individuálními úpravami

Zastavěná plocha: 134,39 m2

Užitná plocha: 114,81 m2

Konstrukční systém: difuzně otevřený konstrukční systém ATRIUM DIFUTECH CLIMA PLUS

Teplo a větrání: elektrické topné kabely, krbová kamna

Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,16 W/m2K v řezu tepelnou izolací

Projekt: 2016

Realizace: 2017