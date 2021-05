Druhy hmyzu, které vám dělají díry v oblečení

Když hmyz udělá díru do vašeho oblíbeného svetru je pravděpodobné, že bude následovat děr více. Tento problém skončí ve chvíli, kdy identifikujete, jaký druh hmyzu to dělá, abyste s ním mohli „zatočit“. Můry většinou bývají v páchání těchto škod na prvním místě. Viníky mohou být ale také cvrčci či šváby. Jakmile zjistíte, co je příčinou, můžete se škůdce zbavit pomocí konkrétních insekticidů či organických metod.

Kobercoví brouci

Existují tři druhy kobercových brouků, kteří vypadají velmi podobně. Rozdíl mezi nimi je v barvě.

Pestrobarevný kobercový brouk – Tito brouci mají buď celistvě nebo skvrnovitě zabarvené tělo (žluté, černé, bílé, hnědé barvy) a jsou dlouzí pouze 3 milimetry. Larvy jsou oválné nebo protáhlé délky a mají hnědé nebo černé štětiny.

Černý kobercový brouk – Tento druh má v dospělosti pevná černá těla a nahnědlé nohy. Jeho délka se pohybuje mezi 2 až 5 milimetry. Larvy se mohou lišit od světle žluté přes zlatavou až po tmavě hnědou. Těla larev se sužují od hlavy k zadní části.

Běžní kobercoví brouci – Tito brouci mají černé, bílé, červené a oranžové šupiny. Jejich larvy jsou červenohnědé a pokryté jemnými chlupy.

Šatní mol

Pokud uvidíte červovitý hmyz s tuhým tělem, jsou to larvy šatního molu. Larvy nesou zploštělé pouzdro dlouhé asi 0,6 až 1,3 cm. Je to přesně ten tvor, který dělá ve vašem šatníku díry do oblečení. Živí se kožešinou, flanelem, vlnou či vlasy. Dospělé můry jsou velmi malé a jsou vidět jen zřídka.

Švábi

Švábi jsou vážnými škůdci. Jejich trus může způsobovat astma, alergie, přenášet nemoci a špinit oblečení. Šváb také dokáže poškozovat oblečení a jiné látky v domácnosti. Přitahuje je pot, skvrny od tělesných tekutin, rozlité tekutiny, spadlé kusy jídla a škrob z prádla. Když šváb tyto skvrny „vyžere“, udělá tím v látkách a oblečení otvory, nebo látku oslabí a díry se objeví později.

Cvrčci

Cvrčci obvykle nejsou považování za hmyz, který by holdoval na oblečení a tvořil v něm tak díry. Každopádně považují tělesný pot, skvrny od jídla a pití či škrob z prádla za velmi atraktivní. Cvrčci požírají zbytky skvrny a během svého hodování často odkoušou nitě na látce. To se často projeví a objeví až poté, co se oděv opotřebuje či vypere a objeví se nevzhledné malé dírky. Cvrččí výkaly také znečišťují oblečení, pokud tedy zjistíte jejich přítomnost, měli byste oblečení ihned znovu vyprat.

Rybenka

Rybenka je obvykle 0,6 až 1,3 cm dlouhá. Její tělo má skvrnitou stříbrnou či hnědou barvu. Je to bezkřídlý hmyz s tělem ve tvaru mrkve a pěti nohama. Jsou aktivní hlavně v noci a dávají přednost teplým prostorům, jako je podkroví, jejichž teplota přesahuje 32°C.

Jakmile rybenky naleznou zdroj potravy, většinou zůstávají poblíž. Tento hmyz má rád bavlnu, len, umělé hedvábí a jakýkoli škrobený předmět. Skvrny od potravin a nápojů na bázi cukru jsou pro ně obzvláště atraktivní. Poškození poznáte jako nepravidelné, obvykle podle obrysů skvrny.

Termit

Jen málo lidí si spojí poškozený oděv a termity. Termiti jsou však přitahování k věcem, které jsou obarveny tělesnými tekutinami (skvrny od potu), jídlem nebo nápoji. Když se na těchto věcech stravují, většinou přitom do látky prokoušou dírky.