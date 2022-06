Drobní brouci ve vašem domě a jak se jich zbavit!

Brouci, stejně jako všechna stvoření, mají své právoplatné místo na této zemi. Ale nikdo nechce, aby to místo bylo v jeho domě. Ať se nám to líbí nebo ne, hmyz a všechny druhy strašidelných plazů si dříve či později najdou cestu do našich domovů. My jim to ale nemusíme dovolit ani je nemusíme nechat zůstat. Čtěte dál a dozvíte se, jak se zbavit některých z nejznámějších brouků.

Pilous černý

Pilous se do vašeho domova obvykle dostane tak, že se sveze ve vašich potravinách. Dospělí jedinci se zavrtávají do rýže a dalších zrn, aby nakladli vajíčka, takže možná ani nevíte, že jste si domů přinesli škůdce, dokud se nevylíhnou a nezalezou po celé vaší spíži! Nejrychlejší způsob, jak se jich zbavit? Očista. Zbavte se všech neuzavřených suchých potravin, včetně mouky, kukuřičné mouky, ovsa, rýže, těstovin a balených předmětů, které nemají uvnitř uzavřené sáčky (přesně jako například rýže). Poté vyhoďte všechny krabice s uzavřenými předměty, jako jsou polévkové směsi nebo želatina. I když tito brouci tyto předměty nejedí, mohou se do krabice schovat, ale později se znovu vynoří a kontaminují jídlo. Poté, co kontaminované potraviny vyhodíte, vyčistěte police ve spíži a nastříkejte na oblast domácí insekticid.

Octomilky

Je úžasné, jak rychle se může napadení ovocnými muškami vymknout kontrole. Můžete si všimnout jedné, jak bzučí ráno kolem vašeho ovoce, pak se vrátíte z práce a uvidíte půl tuctu dalších. Není to vaše představivost, octomilky se množí – a rychle! Larvy ovocných mušek se líhnou pouhých 24 hodin po nakladení vajíček, takže budete muset jednat rychle, abyste je odstranili. Odřízněte jim přísun jídla uložením měkkého ovoce do lednice. Po přípravě jídla také okamžitě otřete prkénka a pulty a denně vysypávejte své odpadkové koše a recyklační nádoby. Pokud i přes tato opatření zahlédnete několik ovocných mušek, vytvořte si jednoduchou past, kterou naplníte do poloviny jablečným octem. Poté přidáte polévkovou lžíci prostředku na mytí nádobí a zbytek doplníte teplou vodou. Mušky vletí do pasti, ale už nevyletí ven.

Mravenci

Mravenci jsou drobní, ale neúnavní vetřelci. Vstupují do vašeho domova a hledají vodu a přístřeší, což znamená, že vaše kuchyň a koupelna jsou jejich hlavními cíli. Zatímco pasti s návnadou jsou velmi účinné při likvidaci mravenců, není zcela bezpečné je používat v oblastech, kam mají přístup malé děti nebo domácí mazlíčci. Pokud byste raději nepoužívali tradiční jedy, existuje řada přírodních prostředků, které můžete vyzkoušet. Jakmile se vám podaří tyto škůdce vyhnat, odrazujte je od návratu pravidelným vysáváním, každodenním otíráním povrchů, abyste odstranili pach jejich stezek, a každodenním vynášením odpadků.

Rybenka domácí

Třpytivá stříbřitá rybenka je jednou z věcí, kterou nikdy nebudete chtít mít doma. Tento škůdce si velmi pochutnává na látce, papíru, lepidle i kartonových krabicích. Stříbrné rybenky přežijí skoro všechno – dokonce antedatují dinosaury – takže je těžké je dostat z vašeho domova, jakmile tam budou. Můžete se jich však zbavit pomocí pastí a insekticidů nebo přírodních látek, jako je kyselina boritá nebo křemelina. Abyste se ujistili, že stříbrná rybenka zůstane venku, proveďte několik malých změn, aby byl váš domov pro ně méně pohostinný. Odstraňte nahromaděné noviny, nevyžádanou poštu a staré kartonové krabice. Mimosezónní oblečení a zásoby skladujte v plastových nádobách a vyndejte suché zboží z krabic a uložte je do nádob s těsně přiléhajícími víky.

Roztoč prachový

I když to může být nepříjemné, každý dům má roztoče. Vzhledem k tomu, že se živí odumřelými kožními buňkami, mohou roztoči prosperovat na jakémkoli plyšovém povrchu, který pojme chutné částečky, ať už jde o koberec, čalounění, ložní prádlo nebo dětské hračky. I když nemůžete roztoče úplně eliminovat, můžete jejich populaci snížit rutinním čištěním. Ložní prádlo perte v horké vodě alespoň jednou týdně, koberce a nábytek pravidelně vysávejte. Chcete-li odstranit roztoče z plyšových hraček nebo jemného prádla, které nechcete prát, podívejte se do mrazáku. Uzavřete položky do sáčku na zip a vložte do mrazáku na alespoň 48 hodin – roztoči nemají šanci mráz přežít.