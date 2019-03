Domov pro tělo i duši

Stavební deník očima ženy prolnutý pocity a tím, že v těch gumácích v bahně musela kolem domu dupat jen ona sama. Stavební pocitovník je plný praktických informací o tom, na co si dát při stavbě domu pozor, koho ohlídat a připravit se psychicky na spoustu předělávek i po stavební firmě. Třeba i na to, že vám někdo špatně a opačně vyvložkuje komín, že okno bude křivé a mnohé další.

„Stavebním dělníkům je zpravidla úplně jedno, jak je přikrytý materiál nebo jak je stavba chráněna před deštěm. Pravidelně vše kontrolujte, zvlášť, pokud jde o dřevostavbu, která je plná nezakryté minerální vaty.“

A také tu nasajete pořádnou dávku milých tipů na to, jak si zútulnit domov, zahradu a svojí duši ve chvíli, kdy kolem vás je bahno, špína a tisícero nedodělků s termínem dokončení v nedohlednu.

Deník, pocitovník a tipovník

Najdete tu den po dni stavbu domu. Co se dělo, s čím byly starosti, jak se autorka u toho všeho cítila. Stručně, jasně, s důrazem a dotekem ženské něhy, že to, co by se zdánlivě mohlo stát nudné, se náhle stane velmi čtivé a ani se nenadějete a budete uprostřed celého příběhu: uprostřed toho domu, který si Renáta Kiara Vargová vymyslela sama. Pro sebe, jako splněný sen.

A u toho si vyrobíte vánoční dekorace, uděláte vonné oleje v červenci, dozvíte se něco o účincích drahých krystalů i o posvátné geometrii, feng shui, a všeho toho, co vám může pomoci vnést do základů domu pozitivní energii. Nebo do zahrady…

„Po zahradě se válejí zbytky stavebního materiálu, různé cihly, kusy všeho možného. Blíží se zima, tak jsem jednu cihlu s otvory přenesla ke dřevníku, kde bývá zalezlá spousta brouků, a udělala jim hmyzí domek. Na cihlu jsem plácla trochu trochu malty a do ní vmáčkla kamínky a lastury od moře, některé tak, aby se v nich držela voda a hmyz se mohl napít.“

Udělejte si hezký domov, kdekoliv…

Z toho můžete čerpat i ve chvíli, kdy svůj domov máte, a třeba vám nevyhovuje tak, jak byste si představovali. Čerpat chuť se svým domovem něco pozitivního tvořit. Mít ho rád. Když jsem s autorkou dělala rozhovor, ptala jsem se na ty chvíle, kdy vám doma není dobře a… no ano, zmínila i velký a pořádný úklid. Cituji: „Z vlastní zkušenosti vím, že je skvělé zbavit se nepotřebných věcí. Když jsem se stěhovala z Prahy do maličké venkovské garsonky, měla jsem jen tolik věcí, kolik se vešlo do osobního auta. Místo, kde žijeme, by nemělo být zaházené věcmi, aby zde mohla proudit živoucí energie. Mám jen to, co se mi opravdu hodně líbí nebo to, co k životu nezbytně potřebuji. A pár kousků různých výrobků, které dělali synové, když byli malí, hlavně obrázky a keramiku. Avšak respektuji, že každý to má jinak, někdo se třeba rád obklopuje starožitnostmi, a je mu v tom dobře. To však není můj případ. Univerzální osvědčený tip na hezčí domov neexistuje. Každý musí vědět sám, co mu dělá dobře a co ne. Každopádně místo, kde člověk žije, by si měl utvořit sám nebo s partnerem, nenechat si do něj zasahovat cizími lidmi. Ale chápu, že někdo v tom tápe a spolupracuje třeba s bytovým architektem. Jednoznačná odpověď neexistuje.“

Domov pro tělo i duši je úžasnou knihou, která pracuje s tématem, jež je obyčejným lidem tabu, stavba domova, a je vnímána spíše jako mužská práce. Ale ženská ruka, ženská energie…. Kdoví, jestli někdy právě ona není v tom vnímání a tvoření domova tou hlavní. Dům musí postavit mužská ruka, ale domov ruka ženská.

O autorce: Renáta Kiara Vargová je malířka, redaktorka, žena, která šla za svým snem a napsala o tom nenápadnou, ale o to důležitější knihu. Kdo ji jednou otevře, tomu se jeho vlastní sny zhmotní před očima a položí tu otázku „Tak co, chceš taky?“. Ráda s ostatními sdílí poznání o seberozvoji, učí se žít svobodně a podle vlastních představ. Mrkněte na její stránky kiara.cz

Knihu vydalo nakladatelství Eminent, 2018, www.eminent.cz