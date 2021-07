Domácí super vychytávky, které by vás nenapadly!

Přinášíme vám jednoduché každodenní tipy a triky, které vám mohou trochu usnadnit život. Mnohdy se nám v domácnosti nalézají věci, které by nás nenapadlo využít jiným způsobem. Ať už se jedná o trik s limonádou či zjištění toho, která baterka je stará. Až si přečtete tyto naše vychytávky, tak se jistě sami sebe zeptáte, proč vás to – stejně jako nás – nikdy nenapadlo! Ale teď už se pojďme podívat, které to jsou.

Univerzální víko na nápoj

Umístěte malý kousek sendvičového sáčku (může být i potravinová folie) přes horní část nápojové nádobky, čím okamžitě vytvoříte rychlé a snadné víčko. Uprostřed vytvořte malou díru a tou prostrčte dovnitř brčko, abyste mohli snadněji pít. Tento trik je výborný hlavně v letních obdobích, kdy mají tendenci na sladké nápoje usedat vosy.

Udržte salát křupavý

Není nic horšího, než když vytvoříte větší množství salátu, který je do druhého dne zcela zplihlý a má zvláštní žlutohnědou barvu. Existuje ale způsob, jak tomu zabránit. Vložte nasekaný a osušený salát do mísy a tu částečně zakryjte suchou papírovou utěrkou. Poté misku pevně zakryjte fólií na potraviny a uložte do chladničky. Papírová utěrka bude absorbovat vlhkost uvnitř mísy, což pomůže udržet váš salát svěží po dobu jednoho týdne nebo i déle!

Mikrovlnná magie

Přehřátí zbytků v mikrovlnné troubě vede většinou k tomu, že se jídlo ohřeje nerovnoměrně. Některá místa jsou příliš horká, zatímco jiná jsou studená jako led. Existuje však snadný způsob, jak dosáhnout rovnoměrného ohřevu. Stačí, abyste zbytky uspořádali do tvaru O a poté jako obvykle talíř vložili do mikrovlnky. Problém vyřešen!

Domácí „konzervovaná“ polévka

Pokud vám zůstal přebytek vaší oblíbené polévky a vy nevíte, jak s ní naložit, nezoufejte. Vezměte několik papírových kelímků, polévku do nich nalijte a dejte zamrazit do mrazáku. Až polévka zamrzne, papírový kelímek jednoduše odstřihněte. Nyní budete mít mraženou „konzervovanou“ polévku kdykoli k dispozici.

Pomocník na zubní pastu

Zde je jednoduchý tip, který vám pomůže vytěžit z vaší pasty maximum. Rolujte konec zubní tuby směrem k otvoru, abyste vytlačili zubní pastu dopředu a poté ji upevněte kancelářskou sponou. Díky tomu nebudete muset tubu neustále vytlačovat. Jako bonus navíc vám spona poslouží jako šikovný stojánek.

Zachraňte své citrony

Citrony vypadají skvěle, když jsou umístěny v misce na kuchyňském pultu. Kupodivu je to ale nejhorší způsob, jak je můžete skladovat. Místo toho vložte citrony do mísy plné vody a uložte je do ledničky. Takto uskladněné citrony vám mohou vydržet až 3 měsíce!

Oprava baterií

Pokud akutně potřebujete baterie typu AA, ale doma máte pouze baterie typu AAA, tak se nebojte, protože i ony budou v přístroji fungovat. Jediné, co budete potřebovat je, abyste doma měli alobal. Umístěte AAA baterie do přístroje a poté z alobalu vytvořte malé balíčky. Poté vložte alobalové balíčky do mezery na kladném konci baterie.

(Toto by mělo být použito pouze jako nouzové řešení a nemělo by se používat po delší dobu. Jako urgentní pomoc to ale pomáhá!)

Sloupnutí náplasti

Odstranění náplasti bývá občas mnohem bolestivější, než samotné zranění. K jejímu bezbolestnému odstranění budete potřebovat jedinou věc – alkohol. Aplikujte ho na náplast či obvaz na pokožce a důkladně ji „prolijte“. Nechte chvilku působit a poté náplast odloupněte. Alkohol rozpouští lepidlo, takže její odstraňování nebude bolet.

Test baterií

Pokud vyměňujete staré baterie za nové od stejné značky, tak je snadné zmást, které jsou nové a které staré. Chcete-li zjistit, která je která, hoďte baterii jednu po druhé na stůl z výšky 3-5 centimetrů. Stará baterie se odrazí a spadne, zatímco nová baterie zůstane ve svislé poloze. Geniální!

Oživte popisovač

Pokud špička vašeho oblíbeného popisovače vyschla, ještě ji nevyhazujte. Možná půjde oživit trochou alkoholu. Stačí, abyste nalili pár mililitrů do plastového kelímku a do něj na chvilku (zhruba 5 minut) namočili jeho špičku. Poté nasaďte víčko a nechte hodinu odpočinout. Popisovač by měl být jako nový.

Tip na odpadkový koš

Nikomu se nechtějí vynášet odpadky, když je taška promočená a odkapávající. Existuje jednoduchý způsob, jak se tomuto mokrému nepořádku vyhnout. Budete pouze potřebovat nějaké staré noviny či reklamní letáky. Až do koše na odpadky vložíte nový pytel, vyložte jeho spodní část několika několika listy novin. Noviny pomohu absorbovat tekutiny, které padají na dno pytle. Příště až budete vynášet odpadky, tak se již nebudete muset bát, že budou odkapávat.