Domácí sirup z bezinkových květů – babiččin recept

Od konce května začínají bezové keře kvést krásnými perleťovými květy. Když procházíte kolem nich, zasáhne vás jejich sladká a pižmová vůně – jemná a velmi krásná. Je to vůně, která značí, že začíná léto. Bezový květ lze použít na mnoho způsobů, nejoblíbenější možností je připravit si z něj vynikající a zdraví prospěšný bezový sirup. My vám nyní povíme, jak na to.

Příprava domácího sirupu je snadná. Budete potřebovat pouze 2 dny a několik květů bezu. Lidé ho většinou používají k přípravě nealkoholických nápojů, přidávají do něj vodu z vodovodu či minerálku, což vytvoří nápoj s nízkým obsahem cukru. Sirup vám navíc vydrží po dobu několika měsíců a je mnohem zdravější, než všechny sladké limonády, které běžně pijeme.

Sirup se dá také použít k polití palačinek či vaflí. Můžete si jím dosladit své oblíbené smoothie, mražený jogurt nebo ho přidat do domácí zmrzliny.

Jak sbírat bezové květy

Je opravdu důležité, abyste si při sběru bezových květů počínali opatrně a bezpečně. Proto byste měli dodržovat několik opravdu užitečných pokynů:

Bezové květy netrhejte v chráněných oblastech, které jsou označeny příslušnou cedulí. (Ač se to může zdá jako samozřejmost, tak se vždy najdou lidé, kteří nedbají na chráněné krajinné oblasti.)

Buďte si jisti tím, co skutečně sbíráte/trháte. Rostlinu nekonzumujte, pokud si skutečně nejste jisti její identifikací.

Květy sbírejte pouze tam, kde se keř hojně vyskytuje. Pokud keř nedisponuje mnoha květy, snažte se sesbírat jen zlomek, aby zůstaly nějaké květy ještě na keři.

Sbírejte pouze pro osobní potřebu. Buďte rozumní v tom, kolik budete skutečně potřebovat a nechte nějaké květy také ostatním lidem a co je důležitější – divoké zvěři.

Květy otrhávejte jemně. Snažte se květinu a celý keř nepoškodit.

Květy sbírejte z míst, která se nenachází blízko silnic.

Nejlepší je květy sbírat, když se poupata právě otevírají, takže sbírejte především ty, které ještě nejsou zcela otevřeny. Sbírejte, když je suchý a teplý den. Určitě budete chtít květy zbavit všech brouků a hmyzu, ale rozhodně je neoplachujte, protože byste vymyli pyl, který dodává chuť.

Výroba bezového sirupu

Co budete potřebovat:

Na 800ml:

650g cukr krystal (asi 3 šálky)

430ml vody (asi 1 1/3 šálku)

23g kyseliny citronové

15 velkých bezových květů (pokud jich použijete více, bude chuť intenzivnější)

½ – 1 bio citron, nakrájený na kolečka (volitelné)

Na 1,8 litrů:

1430g cukr krystal (asi 6,5 šálku)

946ml vody (4 šálky)

50g kyseliny citronové

30 velkých bezových květů (pokud jich použijete více, bude chuť intenzivnější)

1 bio citron, nakrájený na kolečka (volitelné)

Postup: Odstraňte veškerý hmyz a špínu z bezových květů. Neumývejte je, protože by ztratily veškerou chuť. Smíchejte v hrnci cukr, vodu, kyselinu citronovou a nechte rozpustit na středním ohni (není třeba vařit). Odstraňte z ohně a nechte a nechte sirup vychladnout na pokojovou teplotu. Odřízněte silné stonky od hlav bezu a vyhoďte je. Vložte květy bezu a plátky citronu (jsou-li použity) do velké skleněné nádoby. Nalijte chladný sirup do nádobky s bezovými květy a citronem. Ujistěte se, že jsou květy ponořeny v sirupu. Nádobu přikryjte víkem nebo utěrkou a takto ji nechte „louhovat“ po dobu 48 hodin při chladné teplotě (chladná místnost či lednice), přičemž sirup míchejte jednou denně. Sirup přeceďte přes sítko s jemnými oky lemované tenkou nebo papírovou utěrkou do čisté nádoby. Nádobu zavíčkujte (použijte víčko s vruty). Takto sirup vydrží po dobu nejméně 1 roku, pokud ho budete skladovat na tmavém a chladném místě. Dobrou chuť!