Domácí jahodové nanuky se smetanou

Jahodová sezóna je tady a pokud máte víc jahod, než stihnete ihned zkonzumovat, zkuste naše dokonalé jahodové nanuky jen ze třech ingrediencí. Jednodušší už to být nemůže. Třebaže jsme doma vždy používali zmrzlinovač, protože dokázal vykouzlit krásně jemnou, homogenní zmrzlinu, od té doby, co děti v obchodě objevily formičky, dávají přednost klasickým nanukům na tyčce.

Na 6 středně velkých nanuků budete potřebovat:

100 g očištěných, omytých jahod

200 ml smetany ke šlehání

2 vanilkové cukry

Postup:

Jahody zbavte stopek, omyjte a nechte dobře okapat. Rozmixujte je spolu s cukrem a smetanou a nechte chvíli odpočinout, aby se cukr stihl v jahodové smetaně rozpustit. Po pár minutách znovu promixujte a vlijte do čistých suchých forem na nanuky asi 3mm pod okraj (většinou je na formičkách ryska). Nechte mrazit alespoň 4 hodiny, ale lépe přes noc. Ochlazení do horkých dní máme na světě a my ručíme za to, že nanuky neděláte naposled.