Dodrželi jste suchý únor? Pokud ano, tak tím lépe pro vás

Vzdát se alkoholu není vůbec na škodu. Po Vánocích a konci roku, tedy období, které bývá více než bujaré, se jedná o žádoucí odpočinek a očistu pro vaše tělo. Možná patříte k těm, kteří by si rádi dopřáli každý večer jednu sklenku vína. Pokud jste se jí ale v únoru zřekli, je to skvělé. Suchý únor je pro vaše tělo velmi prospěšný.

Kila jdou dolů

Všichni dobře víme, že alkohol zrovna nepomáhá štíhlé linii. Je v něm dost cukru a my si na něj potrpíme, protože nám jednoduše chutná. Co vás ale možná překvapí je fakt, jakou váhu navíc naše tělo nosí, když si dopřáváme víno a pivo. Ti z vás, kteří pijí a tu a tam mají opravdu těžkou kocovinu, možná zaznamenali, že během únorové abstinence zhubli až 2 kilogramy. Pokud si dopřáváte alkohol jen výjimečně, a i svého výjimečného popíjení jste se zřekli, vaše váha možná klesla o 0,5 kg tuku. Případně pokud nepotřebujete a nehodláte hubnout, snězte 20 koblih a zůstanete na stejné váze.

Čistší mysl, lepší pocit

Zpočátku dodržování suchého února jste se nejspíše lépe necítili. Zřejmě na vás dopadly pocity zoufalství, podrážděnosti a otrávenosti. Jakmile jste ale tento stav překonali, možná jste zjistili, že základní energie se zvýšila, vaše mysl pročistila, myslíte jasněji, jste méně unavení a také více produktivní. Za ten pocit to rozhodně stojí.

Kvalitnější spánek

Alkohol značně snižuje kvalitu spánku. Může za to cukr, který koluje v krvi a jenž je potřeba z krve dostat. Víte, že když popíjíte alkohol, tak se úplně vytrácí REM fáze spánku, která právě zajišťuje kvalitu vašeho spánku? Cukr v krvi také způsobuje, že spánek je přerušovaný, a tak se ráno cítíte úplně bez energie. Jistě jste již sami přišli na to, že je fáma, že po alkoholu je snazší usnout. Sami si přiznejte, zda jste se necítili svěže poté, co jste si dopřáli měsíční abstinenci?

Zdravotní stav se lepší

Jak se cítíte? Zdravotní stav se bez popíjení rapidně zlepšil, že ano? Začalo to čistší pletí, silnějším imunitním systémem, menší zátěží jater a pokračuje po lepší trávení. Alkohol jednoduše klade na tělo další stres a odstranění tohoto stresu vašemu tělu jedině prospělo. Jen tak dál.

Jaké jsou vaše picí návyky

Jedna výhoda, která vám nemusí být úplně zřejmá je, že abstinence vám velmi jasně ukázala, jaký je váš skutečný vztah k alkoholu. Možná jste zjistili, kolik toho vypijete, proč a za jakou cenu. To vás možná přimělo zamyslet se nad svými návyky z dlouhodobého horizontu a případně je tedy změnit.

Uvolnit se jinak

Potřeba zbavit se stresu tímto způsobem nezmizí, ale je dobré si najít jiné řešení, jak se s napětím vypořádat. Jestliže jste to vydrželi měsíc, zkuste nesahat po skleničce ani teď, vytrvejte. Spojte se s přáteli, vydejte se na procházku nebo si jděte zaplavat, zaběhat. Rozšiřte své zájmy o další oblasti, začněte cvičit. To dá vašemu tělu daleko více než sklenka alkoholu, již jste na to sami přišli?

Ušetříte

Běžný alkohol stojí nějaké ty peníze, pokud si potrpíte na kvalitu, pak do něj musíte investovat ještě více. Kolik jste ušetřili, když jste se alkoholu nyní vzdali na celý měsíc? Třeba díky tomu máte i novou motivaci nebo nápad na novou investici, smysluplnějším směrem. Tím, že jste se na měsíc vzdali alkoholu, jste dali svému tělu více, než si myslíte.