DIY Cesta z dřevěných štěpků – krásná, jednoduchá a hotová během jednoho odpoledne (a navíc ji zvládnou i ženy)!

K vytvoření pěkné zahradní cesty nepotřebujete drahé dlažební kostky nebo cihly. Dřevěné štěpky jsou mnohem dostupnější a vytvářejí přirozenější cestu. Zde je návod, jak to udělat, aby dřevěné štěpky zůstaly na svém místě a zároveň vytvořili útulnou cestičku k vašim vchodovým dveřím.

Materiály:

Noviny

Dřevěné štěpky

Kameny (volitelně)

Nástroje:

Lopata

Krok 1: Zajistěte si zásobu dřevěných štěpků

Pokud máte vy nebo soused štěpkovač, vytvořte si zásoby štěpky na dobu maximálně jednoho roku (začnou se rozpadat). Nebo se obraťte na městský či okresní úřad. Štěpky jsou často k dispozici za nízké nebo žádné náklady na místních skládkách, pokud je odvezete. Případně, pokud máte ve svém okolí dostatečné zásoby jehličí nebo drobných či drcených mušlí, nasbírejte je na vyložení cesty.

Krok 2: Vyhloubení plochy

Pro dosažení nejlepších výsledků vyhlubte půdu do hloubky asi jednoho centimetru v místě, kde chcete položit cestičku. To pomůže dřevěným štěpkům, aby se neposouvaly. Stezka by měla být široká alespoň 45 cm, aby byla snadno přístupná; 91 cm, pokud chcete, aby po ní chodili dva lidé vedle sebe. Půda nemusí být zcela rovná nebo hladká, ale měla by být zhutněná, aby vytvořila pevný základ.

Krok 3: Umístěte noviny

Dno cesty vyložte několika vrstvami novin. Za pár let se rozpadnou, ale mezitím zabrání plevelu, aby se uchytil.

Krok 5: Vyplnění cesty

Vyplňte vytapetovanou plochu mulčem a snažte se rozprostřít rovnoměrnou vrstvu po celé ploše. Vrstva by měla být silná jeden až dva centimetry, aby noviny pod ní nebyly vidět, jak se mulč pod nohama posouvá.

Volitelně: Vyrovnejte cestičku kameny

Pokud si to přejete a pokud jsou snadno dostupné, použijte k lemování cesty kameny. Dodají mu hotový – orámovaný vzhled a také ještě více zabrání posunu dřevní štěpky.