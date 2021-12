Cukroví: Pistáciové stromečky

Do kategorie netradičního pečení bychom mohli zařadit tyto luxusní stromečky. Příprava není nijak složitá, jen musíte sehnat pistáciovou elastickou polevu a pistáciovou pastu. Vše ale stojí za to, protože jde o cukroví, které má největší úspěch jak u dětí, tak u dospělých. Osobně vyzkoušeno na všech návštěvách a recept sbírá jedno kladné hodnocení za druhým. Je jasné, že zkoušet nové druhy cukroví se nemusí vyplatit, ale s tímto vedle nešlápnete! Velkou výhodou také je zpracování bílků do krému. Těch je totiž při vánočním pečení většinou přebytek.

Na těsto budete potřebovat:

500 g hladké mouky + na podsypání

350 g másla pokojové teploty

3 balíčky vanilkového pudinku

2 balíčky pistáciového pudinku

150 g cukru moučka

3 vejce vel M

1 lžičku prášku do pečiva

Na krém budete potřebovat:

60 g bílků

špetku soli

100 g cukru moučka

175 g másla

2 lžíce pistáciové pasty (nebo podle chuti)

Poleva:

50 g elastické pistáciové polevy

Postup:

Do hnětací mísy dáme všechny sypké suroviny a promícháme. Následně přidáme máslo a vejce o pokojové teplotě a necháme dobře propracovat. Těsto vyjmeme z mísy, uděláme z něho váleček, obalíme do potravinářské folie a necháme minimálně 2 hodiny odpočívat v lednici.

Po vyjmutí z chladničky těsto znovu na vále propracujeme v ruce, aby změklo. Vál podsypeme velmi malým množství hladké mouky a těsto vyválíme na sílu cca 3 mm. Vykrajujeme stromečky, které dáváme rovnou na plech s pečicím papírem s rozestupy asi 0,5 cm (těsto příliš nenabude). Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C podle velikosti a výšky těsta zhruba 8 – 10 minut, dokud těsto nedostane světle zlatavou barvu.

Stromečky necháme vychladnout, polovinu namočíme do rozehřáté polevy. Jednodušší už to být nemůže, kdy přiměřené množství polevy necháme v rendlíku na mírném plameni rozehřát. Stromeček opatrně namočíme do polevy a necháme vychladnout. Stromečky ale můžete uskladnit a zdobit a plnit krémem až před Štědrým dnem. Nebo rovnou, to je na vás. Každopádně pokud si stromky upečete 14 dnů předem, rozhodně neprohloupíte.

Dále si připravte krém (náš tip: všechny suroviny by měly být o pokojové teplotě). Bílky vyšlehejte se solí téměř do tuha a pak po lžících přidávejte cukr a šlehejte do tuha (to bude trvat asi 10 minut). Pak snižte rychlost šlehání a přidávejte po částech máslo. Nakonec přišlehejte pistáciovou pastu. Krém je naprosto neodolatelný. Chutná jak kvalitní pistáciová zmrzlina.

Krém mažte na polevou neozdobený stromek, přilepte zeleným stromkem a máte hotovo. Skladujte v chladu.