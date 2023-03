Co udělat, když zjistíte, že má váš křeček mláďata?

Překvapení v podobě nečekaného porodu není u křečků ničím neobvyklým, jelikož je jejich pohlaví často nesprávně určeno. Navíc se velmi často stává, že si ze zverimexu donesete křečka, který je březí, ale v počátečním období to nemusí být vidět. Ačkoli se možná budete snažit tomuto problému předejít, ne vždy se to zkrátka podaří. A tak se skutečně může stát, že si po donesení křečka domů všimnete, že se mu po pár týdnech v kleci objevilo několik malých, růžových uzlíčků o které se budete muset postarat, než dorostou do patřičné velikosti, abyste je mohli prodat či darovat dál. V následujícím článku se dozvíte, co máte dělat v případě, že se tato nečekaná událost vyskytne také u vás doma.

Zajistěte, aby se váš křeček cítil pohodlně

Abyste křečkovi usnadnili péči o jeho nová mláďata, můžete do klece umístit proužky toaletního papíru nebo obličejové kapesníky, aby měl k dispozici měkkou a čistou podestýlku do hnízda. V ideálním případě byste to měli udělat ihned, jakmile zjistíte, že je váš křeček březí. Nic se ale neděje, pokud o březosti nevíte. Březí křeček je obvykle pár dní před porodem dost nápadný už jen velikostí svého břicha.

Pokud jste si právě všimli, že je váš křeček březí, proveďte důkladnou očistu, abyste se připravili na přírůstek. Po příchodu mláďat si s čištěním klece nějakou dobu nedělejte starosti. Matku a mláďata nechte alespoň 7 dní v klidu, zejména pokud matka ještě nikdy nerodila. Pokud je to nezbytně nutné, můžete vyčistit opravdu mokrá místa, ale vyvarujte se rušení hnízda, matky a mláďat.

Krmení březího křečka

Jakmile zjistíte, že je váš křeček březí, ujistěte se, že mu dáváte kvalitní krmivo s velkým množstvím bílkovin. V této stravě je třeba pokračovat po celou dobu březosti a až do odstavení mláďat. Kromě kvalitní stravy můžete mamince nabídnout malé množství natvrdo uvařeného vejce, kousky vařeného kuřecího masa, sýra a pšeničných klíčků, které jí dodají výživu. Dbejte také na to, aby měla vždy k dispozici čistou vodu.

Křečky oddělujte

Pokud váš březí křeček žije ještě s jiným křečkem, možná byste je měli raději oddělit. Mláďata tak budou ve větším bezpečí a předejdete případným rvačkám mezi dospělými. Zabráníte tím také dalšímu neplánovanému těhotenství v budoucnu, pokud zjistíte, že máte samce a samici křečka.

Dopřejte svému křečkovi soukromí

Bude těžké odolat, ale snažte se s mláďaty alespoň 7 dní vůbec nemanipulovat. Měli byste se vyhnout tomu, abyste na mláďata přenesli svůj pach a zbytečně s nimi hýbali. Pokud z nějakého důvodu musíte mládě křečka přemístit, použijte lžičku, abyste na něj nepřenesli svůj pach. Málokdy se však stane, že byste mládě museli přemísťovat, i když se nachází mimo hnízdo. Matka obvykle zatoulaná mláďata najde a vrátí je zpět do hnízda.

Zajistěte, aby čas krmení a napájení probíhal co nejefektivněji a nejklidněji. Při pobytu v kleci a v jejím okolí se chovejte tiše, abyste křečka zbytečně nestresovali. Je v pořádku, pokud občas nakouknete do klece, ale měli byste se vyvarovat dlouhého sezení a pozorování křečků. Mějte na paměti, že matka bude velmi ochranářská, takže se vůči vám může chovat agresivněji než obvykle, když jste v kleci. Může na vás zaútočit nebo se postavit na zadní nohy, pokud se přiblížíte příliš blízko. Je to přirozené a není důvod k obavám, ale přesto byste se měli těmto věcem vyvarovat.

Mohlo by dojít k vašemu zbytečnému pokousání a také stresování křečka.

Odstavení mláďat křečků

Mláďata křečků budou připravena na odstavení od matky přibližně ve třech týdnech věku. V této době je nejvhodnější chvíle na oddělení samce od samice, pokud máte trpasličí křečky. Syrští křečci mohou zůstat ve skupině samců a samic ještě dva až tři týdny.



Mladé matky křečků

Pokud jste si koupili březího křečka ze zverimexu, je bohužel pravděpodobně poměrně mladý a nemusí tím pádem mít nejlepší mateřské schopnosti. Z tohoto důvodu může být pravděpodobnější, že svá mláďata opustí nebo dokonce kanibalizuje (to se bohužel stává dost často). Pokud si všimnete, že se váš křeček nevěnuje hnízdu ani péči o mláďata, která jsou mladší než 10 dní, bude pro vás bohužel velmi obtížné mláďata zachránit.