Co přibalit do kufru při cestě na hory?

Letošní krásné zimní počasí přímo vybízí k cestě na hory. Co zabalit s sebou do kufru jistě dobře víte, ale víte také, že je třeba zabalit něco málo navíc i do vašeho automobilu? Na cestě vás mohou totiž potkat nějaké nepříjemnosti a vy pak budete rádi, že jste na tuto nečekanou situaci mysleli předem a teď jste připraveni. Co tedy mezi takové malé nutnosti patří?

Zimní pneumatiky jsou základ!

Ještě než se pustíme do toho, co je třeba přibalit s sebou přímo do auta, pojďme si připomenout pár základních věcí, bez kterých byste o cestě na hory neměli ani uvažovat. Vzhledem k tomu, že v horských oblastech bývá velké množství sněhu a také nás může místy potkat ledovka, rozhodně byste neměli ani uvažovat o tom, že na horskou dovolenou vyjedete bez kvalitního zimního obutí. Pokud si nejste jisti kvalitou vašich stávajících pneumatik, nebojte se zajet do jakéhokoliv autoservisu, kde by vám měli bez problémů vzorek změřit. Dále je samozřejmě nutné vyměnit veškeré provozní kapaliny za zimní a zkontrolovat stav vaší autolékárničky.

Co do auta a do kapsy?

Velmi dobrým pomocníkem se vám na vašich cestách může stát rozmrazovač zámků. V zimních měsících se teploty pohybují pod bodem mrazu a to obzvlášť na horách. V takovém případě se může velmi jednoduše stát, že vám zámek na autě zamrzne a vy se do něj dostanete jen díky použití rozmrazovače. Ten však nikdy nenechávejte uvnitř, tam vám bude totiž k ničemu. Do auta si naopak pořiďte kvalitní škrabku a smetáček. Pokud škrábání zamrzlých oken nepatří mezi vaše největší záliby, můžete si tuto činnost trochu ulehčit použitím speciálních rozmrazujících sprejů na skla.

Řetězy a reflexní vesta

Naprostou samozřejmostí vaší výbavy při cestě na hory by měly být sněžné řetězy. Před cestou je raději zkontrolujte a ujistěte se, že jsou v pořádku. Další nutnost, kterou rozhodně na cestu potřebujete je i reflexní vesta. Pokud navíc jedete do zahraničí, myslete na to, že v některých zemích je povinností mít reflexní vestu přímo u ruky.

Zásoba jídla i pití

Nikdy nevíte, jaké nepříjemnosti vás na cestách mohou potkat, a proto nikdy nevyjíždějte bez pořádné zásoby jídla i pití. Doporučujeme vám připravit si toho tolik, jako kdyby vaše cesta trvala 2x déle. Dále si do auta navíc také přibalte čisté a teplé oblečení a rozhodně se neztratí ani nějaké teplé deky. Výbavu vždy uzpůsobte tomu, s kým cestujete. Pokud s vámi jedou malé děti, nezapomeňte na náhradní plenky a dostatek hraček. Pokud cestujete s vašimi zvířecími miláčky, nezapomeňte přibalit nějaké nezbytnosti i pro ně.

Do kufru přidejte i pytlík s pískem a hasicí přístroj

Až budete chtít vyjet s vaším autem a nebudete se moci kvůli velkému náledí rozjet, určitě oceníte, že jste nebyli líní a před cestou jste si do auta připravili i pytlík s pískem. Tím si můžete cestu posypat a vyjet pak již bude hračka. Hasicí přístroj sice nepatří mezi povinnou výbavu, ale jak jsme již několikrát zmiňovali, nikdy nevíte, co vás na delší cestě může potkat a proto si ho do kufru určitě nezapomeňte přibalit.

Nabíječka na telefon

Všichni jistě víte, že telefon se vždy vybije v tu nejméně vhodnou chvíli. Proto si rozhodně nezapomeňte přibalit i autonabíječku a pro všechny případy si zapamatujte číslo tísňové linky 112, které funguje i bez vložené SIM karty, nebo bez zadaného pinu.