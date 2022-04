Co je třeba zvážit před koupí vířivky?

Jestliže chcete svému odpočinku přidat ještě větší prvek relaxace a případně i luxusu, zvažte koupi vířivky. Může vám poskytnout opravdové uvolnění a posílit váš vztah. Existuje mnoho dostupných typů, záleží tedy jen na vašich preferencích. Přesto jsou tu určitá kritéria, která byste před samotnou koupí měli zvážit. Na co je opravdu důležité myslet?

Rozměry

Největší chybou bývá, že lidé si většinou vyberou vířivku, která se jim líbí svým designem, ovšem zapomínají na její rozměry. V první řadě je proto nezbytné pohlížet na to, jak velká daná vířivka je a zda se vůbec do obydlí nebo tam, kam ji hodláte umístit, vejde. V první řadě důkladně změřte vybraný prostor, kam ji chcete umístit.

Mějte na paměti, že většina vířivek je konstruovaná tak, aby měla nosnou konstrukci, tudíž při konečných měřeních musíte přidat nějaký ten prostor navíc. Pakliže plánujete v blízkosti vířivky používat svíčky, sklenice na víno či další doplňky, naplánujte si v jeho blízkosti polici nebo odložný prostor, abyste si zajistili maximální pohodlí.

Také je třeba myslet na to, že čím větší vířivku budete mít, tím větší záběr to pro vás bude při uklízení.

Jaká další měření jsou nezbytná?

Nejen rozměr samotné vany, ale též rozměry všech dveří kvůli průchodnosti vířivky. Důležité jsou tudíž nejen v případě domu a bytu vstupní / vchodové dveře, ale též dveře od koupelny či suterénu. Záleží na tom, kam budete chtít vířivou vanu umístit. Pakliže hodláte vířivku umístit do patra po schodech, změřte rozměry chodby, aby se s vířivkou prošlo úplně jednoduše. Počítejte také s volným prostorem tam, kam budete vanu umisťovat. Každé neprůchozí místo vás bude stát více práce a síly navíc.

Nosnost podlahy

Důležité je také zvážit nosnost vaší podlahy. Kolík váží samotná vířivá vana? Unese ji vaše podlaha? Propočítejte si, zda s vodou a lidmi vaše podlaha takovou tíhu unese. Pokud je třeba provést úpravy, pozvěte si odborníka, který vám podlahu bezpečně vyztuží a vy tak budete moci svoji vířivku bezpečně používat.

Změny v instalatérských a elektroinstalačních službách

Jakmile začnete zužovat výběr vířivé vany, přemýšlejte také o dalších věcech, jako jsou instalatérské a elektroinstalační služby. Možná budete muset učinit nějaké změny. Projděte si všechny parametry a najměte si kvalifikovaného odborníka, který vám případně poradí a pomůže s požadovanými změnami. Před nákupem si ještě nechte nejlépe poradit od elektrikáře a instalatéra, abyste měli jistotu, že vaše vířivá vana bude správně fungovat.



Jaké funkce od vířivky požadujete?

Řada vířivých van nabízí mnoho funkcí. Řekněme, že spíše záleží na vaši náročnosti. Můžete si vybrat hydroterapeutické trysky, aromaterapeutické podložky a jiné ovládací prvky, které jsou snadno dostupné a velmi dobře se ovládají.

Co se prostředí, v němž bude vířivka umístěná týká, měli byste se určitě zaměřit na to, zda ji chcete mít se schůdky, v dřevěném prostředí nebo zapuštěnou v kamenné podlaze. Zda ji plánujete mít spíše venku než uvnitř. To vše je třeba zvážit. Za nás doporučujeme vířivou vanu zasadit do vnitřního prostoru do země, podlahu osadit vyhřívaným kamenem a stěny dřevem pro vytvoření úžasného přírodního dojmu a prostředí. Jedině tak si opravdu odpočinete.