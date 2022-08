Co je pomalé dekorování? Udržitelný domácí trend s nadčasovým stylem

Při zařizování je těžké odolat tomu, abychom všechno (a rychle) dokončili, zejména když měníme účel místnosti, začínáme s obnovou designu nebo se stěhujeme do většího bytu. A obzvlášť náročné to může být pro někoho, kdo začíná se spoustou prázdných stěn nebo prázdné podlahové plochy. Může se zdát snadné vybavit svůj byt levnějšími (a často méně kvalitními) předměty, abyste měli rychle hotový domov, ale existuje mnoho důvodů, proč si místo toho dát na čas. Pomalé zařizování je trend v oblasti bytového designu postavený na uvážlivém výběru předmětů, které si do svého domova přinesete, a na boji proti snaze o rychlé dokončení ve prospěch kousků, s nimiž budete moci žít navždy.

Co je pomalé dekorování

„Pomalé dekorování je proces, kdy si dáváte na čas a vytváříte si vlastní dokonalý prostor,“ říká newyorská interiérová designérka Amy Baratta. Pomalé zařizování neznamená hned dokončit svůj domov, ale nechat si čas na poznání prostor, ve kterých žijete, a na určení vlastního stylu. I když „pomalé“ může snadno odkazovat na rychlost zařizování, odkazuje také na větší záměr a účel, který stojí za pořízením kousků do vašeho domova. Podle Baratty si pomalé zdobení uvědomuje, že styl a prostory se v průběhu času vyvíjejí, a proto podporuje majitele domů, aby investovali do kousků, které si budou chtít ponechat a nadále používat.

Slow decorating (pomalé dekorování) je podobný hnutí slow fashion: jde o kvalitu nad kvantitou, zaměřuje se na nákup kvalitnějších výrobků namísto masově vyráběných materiálů, které se snadno poškodí, opotřebují a obecně jsou považovány za jednorázové.

Je to také ekologicky uvědomělá snaha. Nákup kvalitních výrobků vede k tomu, že se jich méně vyhazuje nebo nahrazuje. Pomalé zdobení podporuje vyhledávání starožitností, nákup použitých, ale kvalitních předmětů a aktualizaci starších kusů pro další použití. Zahrnuje nákup výrobků, které jsou vyrobeny nejen z udržitelných materiálů, ale také z ekologicky šetrných procesů a ekologicky uvědomělých podniků.

Výhody pomalého dekorování

„Když nakupujete se záměrem, máte k věcem ve své domácnosti silnější vztah,“ říká Baratta. Pomalé dekorování je autentické a nedá se mu konkurovat, ale to je jen jedna z mnoha výhod pomalého dekorování.

Menší tlak

Pomalé zdobení eliminuje tlak na rychlé dokončení a zároveň odstraňuje nutkání určit jediný styl zdobení. Poskytnutí času na vytvoření a pochopení vašeho osobního stylu vám pomůže cítit se jistěji při zdobení vašeho domova, i když to není vaše silná stránka. Tím, že si na zdobení vyhradíte čas, „můžete zmírnit jakýkoli tlak, který na sebe vyvíjíte ve snaze zdokonalit místnost přes noc,“ říká designérka Jewel Marlowe ze společnosti Jeweled Interiors.

Čas na sestavení rozpočtu

„Pomalé zařizování vám umožní vytvořit si mezi jednotlivými nákupy peněžní tok, takže můžete investovat do kvalitních kousků, místo abyste se snažili natáhnout rozpočet a nakoupit vše najednou,“ říká Lindsey Putzier, majitelka a hlavní designérka Lindsey’s Eclectic Interiors. Ačkoli vaše nákupy mohou být dražší, kompromisem je, že na ně můžete mít rozpočet. Navíc můžete nakonec utratit méně za nákup kusů, které vydrží, než za výměnu snadno zastaralých nebo poškozených věcí.

Styl odolný vůči trendům

Možná největší výhodou pomalého zdobení je to, že je to snadný způsob, jak odolávat trendům ve vaší domácnosti. „Promyšlené shromažďování předmětů vede k nadčasovější estetice,“ říká Putzier. Když váš styl není přizpůsoben jednomu trendu, je snazší později položky vyměnit.

Další výhodou je, že směs vintage kousků, textur a luxusních předmětů pozvedne cenově dostupné, masově prodávané předměty ve vaší domácnosti. „Právě eklektičnost a provedení přinášejí špičkový, nadčasovější vzhled,“ říká Marlowe.

10 nejlepších tipů pro pomalé zdobení

Pro pomalé zdobení platí věta „trpělivost je ctnost“. Může být těžké dívat se na holé podlahy, používat starý bufet, který se nehodí do vašeho nového domova, nebo se vyhýbat do očí bijícím nabídkám internetových obchodů, ale tyto tipy vám pomohou cítit se jistěji a věnovat se udržitelnějším a kvalitnějším nákupům.

1. Začněte s velkými kousky

„Pokud hledáte nové kousky do obývacího pokoje, začněte s velkými předměty, jako je pohovka a koberec, které místnost ukotví,“ říká Baratta. Říká, abyste hledali něco dobře vyrobeného s nadčasovým tvarem a stylem, aby se s vámi mohl snadno vyvíjet. „Poté, co budete mít kotevní prvky, nespěchejte s vrstvením menších předmětů, jako jsou skříňky, příležitostné stolky a dekorativní osvětlení.“

2. Hledejte smontovaný nábytek

Dobrým základem pro rozpoznání kvalitního nábytku je, že je dodáván smontovaný, což je v mnoha velkoplošných obchodech a online prodejnách méně obvyklé. „Kvalitní nábytek se dodává již kompletně sestavený,“ říká Putzier. „Pokud si ho musíte sestavit sami, pravděpodobně nevydrží každodenní používání. Vysoce kvalitní zboží stojí více, ale vydrží po celé generace.“

3. Šetřete a utrácejte

I když pomalé zařizování vybízí k tomu, abyste s nákupem počkali, dokud se vám něco nehodí, těžko se obejdete bez pracných kousků, jako je jídelní stůl, pohovka nebo komoda. Ale pravděpodobně také nemůžete vyhodit spoustu peněz za více kusů najednou. „Utrácejte za něco velkolepého – třeba za pohovku, stůl nebo postel – a zbytek nakupujte chytře,“ říká Marlowe. „Když pak cestou najdete poklady, můžete je vylepšovat.“ Marlowe doporučuje, abyste si položili otázku, zda je položka, kterou chcete koupit, „koupí navždy“, nebo „obrovským vylepšením pro tuto chvíli“, a pomohli si tak určit, jak utratit peníze.

Marlowe také navrhuje, abyste při rozhodování o velkých nákupech zvážili životní etapy. Máte děti a chcete se vyhnout tomu, aby lepkavé prsty nebo fixy bez víčka poničily cenný kousek? Vydejte peníze na předměty, které jsou mimo dosah, jako jsou umělecká díla nebo osvětlení. „Pohovku na míru si nechte na dobu, až budou děti starší,“ říká Marlowe. Další možností je vybrat si použité kusy místo rychlého nábytku a nakupovat tak udržitelněji během těchto mezičasů.

4. Přijměte míchání stylů

Váš prostor by neměl odrážet stránku z katalogu vašeho oblíbeného obchodu; vzhled by mohl zastarat a po cestě by se hůře doplňoval o další prvky. Abyste odolali trendům a času, přijměte různé styly designu. Baratta například ve svém obývacím pokoji spojila moderní pohovku z poloviny století s dřevěným ševcovským stolem. „Společně to vypadá skvěle a starožitný stůl má za sebou zajímavý příběh,“ říká Baratta.

5. Prozkoumejte materiály

Pomalé zdobení vám dává příležitost skutečně zvážit materiály, z nichž se skládá nábytek a dekorace ve vaší domácnosti. Poradkyně pro wellness design Jamie Goldová ve své knize Wellness by Design zdůrazňuje důležitost výběru materiálů. Má koberec v hojně využívané místnosti chemickou ochranu proti skvrnám, která zahrnuje těkavé organické sloučeniny (VOC)? Má ta dřevěná skříň toxické povrchové úpravy, které škodí kvalitě ovzduší ve vaší domácnosti nebo životnímu prostředí?

Před nákupem prozkoumejte materiály nebo se poohlédněte po řešeních, o kterých víte, že jsou kvalitnější. Například vlna je přirozeně hypoalergenní a odolává opotřebení a znečištění, takže je skvělou volbou pro podlahy, čalounění a dokonce i lůžkoviny. „Největším negativem vlny je cena,“ říká Gold. „Ale pokud ji kupujete, zařizujete, stavíte nebo předěláváte za účelem dlouhodobého používání, pravděpodobně se vám díky své dlouhé životnosti vyplatí.“

6. Opravdu poznejte svůj prostor

Ačkoli je to dobrá rada pro kohokoli, je to obzvlášť dobrá připomínka pro pomalé zdobení: Věnujte čas tomu, abyste ve svém prostoru žili. Když budete vědět, jak ho chcete používat – a jakými kousky ho chcete zaplnit -, zpomalíte tím snahu o okamžitou výzdobu. Pomůže vám to také určit, co se do interiéru bude hodit. „Je snadné zamilovat se do jedinečného kousku, ale aby se z něj stal cenný předmět, musí do vašeho prostoru zapadnout,“ říká Putzier.

7. Nakupujte místní a ručně vyráběné zboží

„U doplňků, jako jsou vázy, talíře nebo šálky, hledejte místní řemeslníky, kteří vytvářejí ručně vyráběné, malosériové předměty, místo abyste je kupovali ve větších obchodech,“ navrhuje Baratta. „Hledejte obchody, které nabízejí jedinečné, unikátní kousky vyrobené místním řemeslníkem. Pokud něco takového ve svém okolí nemáte, většina umělců prodává své zboží online.“

Podobně Putzier doporučuje nakupovat umělecká díla, vázy, koberce a další dekorativní předměty na místech, která navštívíte. „Tyto kousky vám přinesou cenné vzpomínky,“ říká Putzier. Unikátní výtvory mohou stát více, ale můžete mít dobrý pocit z toho, že víte, koho svými penězi podporujete.

8. Nakupujte s ohledem na udržitelnost

Před nákupem si udělejte průzkum. „Hledejte společnosti, které popisují svůj konstrukční proces a mají program udržitelnosti,“ říká Baratta. „Pokud tak činí, mělo by to být snadno dohledatelné na jejich webových stránkách.“ Kromě ekologicky šetrných značek Baratta doporučuje hledat ty, které mají prokazatelnou politiku fair-trade, která podporuje spravedlivé odměňování a zacházení s tvůrci po celém světě.

9. Zvažte péči a údržbu

Je mnohem pravděpodobnější, že vyměníte něco, co je otravné udržovat nebo co nefunguje tak, jak jste chtěli. Jedním z cílů pomalého zdobení je, abyste nemuseli provádět výměny. „Když se díváte na stylové aktualizace pro váš domov, dívejte se s ohledem na praktičnost a účelnost,“ říká Gold. „Usnadní vám tato volba život, nebo ho naopak ztíží? Co bude spojeno s udržováním v dobrém stavu?“ Gold říká, že klíčem je být k sobě upřímný. Možná se vám líbí vzhled skleněného konferenčního stolku, ale budete chtít pravidelně stírat otisky prstů? I když jde o kvalitní kousek, nemusí být vhodný pro váš životní styl.

10. Vězte, že jde o rovnováhu

Ne všechno musí být drahé nebo splňovat tyto designové tipy. Cílem pomalého dekorování je obyvatelný prostor, který odpovídá vašemu životnímu stylu a vyhýbá se zacházení s nábytkem a dekoracemi jako s předměty na jedno použití. Je v pořádku začlenit některé rozpočtové kusy z rychlých maloobchodních prodejců; někdy je to prostě jednodušší a vyhovuje to vašemu stylu. Klíčem je pečovat o tyto předměty, stejně jako o kvalitnější kousky, abyste je mohli používat po dlouhou dobu.