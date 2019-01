Co dělat s nevhodným vánočním dárkem

Určitě se to již stalo i vám. Pod stromečkem najdete dárek, který se vám nelíbí, nebo už takovou věc máte. Může se ale také stát, že vám nesedne velikost bot či nového trička. Nebojte, ani v takovém případě rozhodně nemusíte propadat panice a obávat se, že člověku, který vám dárek daroval, zkazíte radost. Naprostá většina obchodů totiž v takových případech vychází vstříc a nevyhovující dárky vymění nebo i za zboží vrátí peníze.

Jaká pravidla platí v kamenných obchodech

V kamenných obchodech bohužel neplatí žádná zákonná povinnost zboží vyměnit. Po Vánocích však většina obchodníků počítá s tím, že tato situace může nastat a tak jsou na ni připraveni. Pokud tedy budete kupovat dárek, se kterým si nejste příliš jistí, raději se na podmínky vrácení zboží zeptejte již při jeho koupi. Podmínky, za kterých lze v kamenných obchodech zboží vyměnit si určuje každý takový obchodník zcela sám. V naprosté většině případů bude potřeba mít s sebou účtenku. V některých obchodech po vás budou vyžadovat například i originální krabici, či aby zboží bylo stále opatřeno všemi visačkami. Někde se můžete setkat s ochotou vám za zboží vrátit peníze, jinde to nebude možné a zboží budete muset buď vyměnit za jiné, nebo domů odejdete s poukázkou na nákup. Doba, do kdy je možné nevhodný dárek vrátit se také liší obchod od obchodu. Většinou se ale tato lhůta pohybuje kolem jednoho měsíce. Opět je důležité informovat se přímo u obchodníka a s vrácením nevhodného dárku příliš neotálet a pokusit se ho vrátit v co nejkratší době.

Co dělat pokud byl dárek koupený přes e-shop?

V takovém případě je situace trochu jiná. U nákupu přes internetový obchod totiž zákon dává 14 denní lhůtu na vrácení zboží. Bohužel se ale dárky velmi často nakupují s velkým předstihem a tak se tato dvou týdenní lhůta nedá dodržet. V dnešní době je však i mezi internetovými obchody velká konkurence a tak se e-shopy předhánějí v tom, který dá výhodnější podmínky k vašemu nákupu. Před Vánoci vás tedy tak mohou lákat na to, že lhůtu na vrácení vám prodlouží až na jeden měsíc. Nejde však už o jejich zákonnou povinnost, nýbrž o jejich dobrou vůli. I při vracení zboží do internetového obchodu musíte vrátit věc kompletní, v jejím původním obalu. Pokud budete vracet například boty, mohou na nich být patrné známky zkoušení, ale rozhodně byste je neměli týden nosit a pak až boty vracet.

Propásli jste lhůtu na vrácení?

Pokud jste propásli i prodlouženou lhůtu na vrácení zboží máte ještě jednu možnost. A to zboží zkusit prodat. Je sice možné, že se vám nepodaří nechtěný dárek prodat za stejnou cenu, za kterou byl nakoupen, ale rozhodně to bude lepší možnost, než když se vám doma budou válet o číslo menší boty, nebo dvě stejné věci. Nebojte, pokud vás prodej zboží nebude živit, ale prodáte sem tam pár věcí, rozhodně nejde o živnost, kterou byste byli povinni někam nahlásit.