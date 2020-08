Od pátku 4. září do neděle 6. září můžete navštívit tradiční výstavu drobného zvířectva a chovatelských potřeb, zdravé stravy a života – Člověk v přírodě.

Kdy: 4. – 6.9. 2020, každý den od 9 do 17 hodin

Kde: výstaviště Louny

Za kolik: 60 Kč, snížené 40 Kč, ZTP-P a děti do 6 let zdarma

Expozice výstavy Člověk v přírodě bude spojená s výstavou Řemesla a kreativita. „Na Člověku v přírodě najdete potřeby pro chovatele, rybáře, včelaře, myslivce, akvaristy. Představí se také vystavovatelé, kteří nabídnou potřeby a rostlinný materiál pro zahrádkáře a zemědělce.

Tradice této výstavy sahá do minulého století, kdy se poprvé jako taková konala v roce 1974. U pavilonu D, může návštěvník obdivovat, ale i zakoupit pro vlastní chov holuby, husy slepice, králíky. Pavilon C nabízí exotická zvířata. Vystavovatelé nabídnou vše pro chovatele, rybáře, včelaře, myslivce, akvaristy. Své zboží nabízí i vystavovatelé pro zahrádkáře či zemědělce i domácí kutily.

K zhlédnutí budou ukázky vyhledávání ztracené osoby pomocí psího pomocníka, nebo letové ukázky dravců. Během víkendu se konají soutěže v agility, o nejhezčího voříška a nejhezčího čistokrevného pejska bez PP, v neděli proběhla krajská výstava psů. Program zpestřilo taneční vystoupení lounské umělecké i taneční školy.

Během výstavy Louny přivítají také Krajskou výstavu psů. Ta bude probíhat v neděli 6. září od 9 do 15 hodin. Na krajské výstavě psů, která už po páté zavítá na výstaviště do Loun, uvidíte známá, ale i méně obvyklá plemena psů, jako například Chodský pes, Americký bezsrstý terier, Jakutská lajka, Louisianský leopardí pes, Československý vlčák, Japonský špic a další. V loňském roce se na výstavu přihlásilo 390 psů s průkazem původu, k vidění bylo 130 plemen.

V sobotu 5. září proběhne soutěž o Nejhezčího voříška lounského výstaviště, v plánu je od 10 do 13 hodin. Přihlásit se může každý, soutěžit se bude o hodnotné ceny.